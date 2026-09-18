3대 이어온 케이블카 독점, 65년 만에 막 내린다

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이재명 대통령이 17일 수십 년간 특정 가족과 기업에 돌아갔던 케이블카 사업의 특혜성 독점 구조가 바로잡혔다고 밝혔다. 앞서 류덕현 대통령실 재정기획보좌관도 같은 날 개정 궤도운송법 시행 소식을 전하며 60년 넘게 이어진 영구 독점 특혜가 막을 내린다고 했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "수십 년간 특정인 가족들과 기업이 특혜 독점해 온 케이블카가 이제서야 정상화된다"고 적었다. 앞서 이 대통령은 지난해 12월 16일 국무회의에서도 남산 케이블카 등의 독점 운영 실태를 거론하며 "그걸 육십몇 년 동안 하고 있다면서요. 왜 거기서 특정 개인이 그걸 다 수십 년간 특혜를 누립니까"라고 지적한 바 있다.류 보좌관도 이날 엑스에 올린 글에서 "1961년 박정희 군사정권 때 단 한 번의 허가로 세대를 이어 운영되던 케이블카 사업은 대표적인 편익 독점 사례였다"며 "남산은 65년째, 설악산은 56년째 특정 기업의 독점으로 고착화돼 서비스 개선과 관리·감독에 한계가 있었다"고 지적했다.이어 "정부는 이러한 불합리한 특혜를 바로잡기 위해 개정 궤도운송법을 9월 18일부터 본격 시행한다"며 "오랜 기득권 구조를 과감히 끊어내고, 궤도시설 관리 체계를 국민 안전과 공공성 중심으로 확실히 개편하겠다"고 강조했다.개정법에 따라 앞으로 케이블카 등 궤도사업 허가의 유효기간은 최대 20년으로 제한된다. 남산·설악산 등 20년 넘게 운영 중인 17개 사업자는 2년 이내에 재허가 심사를 받아야 한다.국토교통부에 따르면 궤도사업자는 기존 사업 유효기간이 끝나기 2년 전부터 1년이 되는 날까지 지방자치단체에 재허가를 신청해야 하며, 지자체는 운영 목적과 운행계획, 자금조달 방법, 연간 수송량 등을 종합적으로 검토해 적정 유효기간을 다시 정하게 된다. 아울러 안전관리계획을 수립하지 않거나 시정조치 명령을 이행하지 않으면 사업정지나 허가 취소도 가능해진다.이번 개정은 남산 케이블카를 둘러싼 서울시와 운영업체 한국삭도공업 간의 소송전을 계기로 촉발됐으며, 지난 3월 17일 공포된 상위법에 근거해 이번에 하위 법령인 시행령과 시행규칙까지 마련되면서 본격 시행에 들어갔다.