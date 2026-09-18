AI 속도조절론, 기업가의 '숨은 계산'을 의심해야 하는 까닭

AI는 이제 우리 삶에 스며들었습니다. 모두가 AI를 사용하는 지금, 중요한 건 '무엇을 쓰느냐'가 아니라 '어떻게 쓸지'를 고민해야 합니다. 정답은 없지만, 이 탐구 생활을 통해 해법을 찾아가는 과정을 함께 나누고 함께 고민해보고자 합니다.

큰사진보기 ▲앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부 관계자들과의 회담에 참석하기 위해 도착하고 있다. 2026.4. 17 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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최근 며칠 사이, 인류를 지켜야 할 주체가 바뀌는 형국이 연출됐습니다. AI가 인류를 멸절시킬 가능성이 있다는 전직 앤트로픽 연구원의 폭로로 전 세계가 떠들썩할 무렵, 앤트로픽의 최고 경영자 다리오 아모데이가 AI 속도조절론을 들고 나옵니다. 그러자 샘 올트먼 오픈AI CEO, 일론 머스크 스페이스X CEO 등이 동의한다는 지지 입장을 밝힙니다.그런데 미국과 중국 정부 입장은 완강했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이 같은 속도조절론을 일축하면서 다리오 아모데이를 "완벽한 작은 천사'인 척하는 인간"이라고 공개 저격했습니다. 중국 역시 "미국 테크 리더들이 공포를 조장하고 진영 논리를 부추긴다"면서 속도조절론에 동의하지 않는다는 뜻을 분명히 밝혔죠.이윤을 추구하는 기업인들이 인류의 미래를 걱정하고, 미국과 중국 정부가 오히려 경쟁 논리에만 매몰돼, 위태로운 질주를 계속하겠다고 하는 형국입니다.그렇다면 프론티어 AI 수장들의 주장은 순수하게 '인류애적 양심'의 결과로 볼 수 있을까요?AI 속도조절론이 실효성을 가지려면 반드시 개발 과정의 객관적 검증과 투명성이 확보돼야 합니다. 그런데 속도조절론을 주도하는 AI 기업들의 모델인 클로드(Claude), 챗GPT(ChatGPT), 등은 상세 학습 데이터셋을 철저히 감춘 폐쇄형 모델입니다. 모델 가중치도, 학습 과정도, 공개되지 않습니다. 폐쇄형 생태계에서는 기업이 내부 벤치마크나 위험 지표를 자의적으로 해석해도 외부에서 실체를 파악할 길이 없습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 프런티어 모델의 위험을 감독할 거버넌스 체계를 가동하겠다고 했지만, 독립적·구체적 감시 체계의 세부적인 내용은 밝히지 않았습니다. 샘 올트먼 오픈AI CEO 역시 동의의 뜻을 나타내기는 헀으나 구체적인 실행 계획까지 내놓진 않고 있습니다. 그들이 자체적으로 가동하는 감독 체계 역시, 그들의 의중에 따라 행동하는 것은 아닐지도 의심해봐야 합니다.이들이 '속도조절론'을 들고나온 것은 막대한 개발 비용 부담을 줄이기 위한 임시방편 아니냐는 시각도 존재합니다. AI 기업들이 프런티어 AI 모델을 개발하는데는 컴퓨팅 사용과 전기료 등 어마어마한 비용이 투입됩니다. 그런데 속도를 늦춘다면 이같은 재무 부담을 피할 수 있습니다. AI기업 하나만 멈춘다면 경쟁에서 뒤처지겠지만 모두가 함께 멈춘다면 경쟁에서 뒤처질 일 없이, 재무적 상황을 만회할 수 있는 시간을 벌게 됩니다.앤트로픽과 오픈AI 등 속도조절론을 들고나온 기업들이 모두 기업 공개(IPO)를 추진한다는 점도 간과해선 안될 대목입니다. 파이낸셜타임스는 15일 AI속도조절론과 관련해 "늦추는 이점 중 하나는 새로운 모델 학습에 쏟아붓는 막대한 자금을 줄일 수 있다는 것"이라면서 "샘 알트먼을 비롯한 업계 관계자들은를 하고 있다"고 꼬집었습니다. 블룸버그 분석가이자 경제 칼럼니스트인 에두아르도 포터도 "경쟁 제한을 위한 카르텔적 담합"이라고 비판했습니다.즉 다리오 아모데이와 샘 올트먼 등이 주장하는 AI 속도조절론은 재무적 이윤을 극대화하기 위한 기업가의 극단적 이기심을 '인류 안전을 위한 자발적 행동"라는 숭고한 서사로 포장하려는 시도가 아닌지 생각해 볼 필요가 있습니다. 물론 이 역시도 그들의 속내에 대한 한가지 추측이기 때문에 속단할 수 없습니다.다만, 이들 빅테크 CEO들의 향후 행보를 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 정말로 이들이 인류의 미래를 걱정해서 '속도조절론'을 들고 나온 것이라면, 구체적이고 일관된 '행동'이 있어야 합니다. 오픈AI와 앤트로픽 등이 안전성 협약을 맺고, 공동 거버넌스 체제를 구축하는 동시에 거버넌스 체제와 운영, 모델 아키텍처 등이 투명하게 공개되고, 충분히 검증될 수 있는 자료도 제공돼야 할 것입니다.다리오 아모데이와 샘 올트먼, 일론 머스크는 어떤 길을 걷게 될까요? 그들이 진심으로 인류의 미래를 걱정하는 마음이길 바랍니다.