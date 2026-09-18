'마음이 머문 자리'를 그리는 작가 이정희

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"감천문화마을 딱 들어가면 입구 쪽에 하늘마을 전망대가 있어요. 그 전망대 바로 밑에 있는 갤러리인데, 언젠가 꼭 한 번 바다가 보이는 곳에서 전시를 하고 싶었어요. 제가 자연을 좋아하고 산도 좋아하지만 특히 바다를 좋아하는데, 탁 트인 바다, 광활한 수평선이 펼쳐진 바다가 배경이라면, 작품들을 훨씬 더 집중력 있게 감상할 수 있을 것 같아서요."

큰사진보기 ▲그림1바닷마을 전시 ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

"(재수할 때) 아버지가 (미술을) 반대하셔서, 미술 학원 다니기 힘들 것 같은데 어떻게 하지? 이러고 고민하고 있으니까, (친구가) '야! 내 작업실 옆에 (오순환) 작가가 있는데, 3만 원만 내면 배울 수 있데, 가볼래?' 이러더라고요. 그래가지고 (제가) 오순환 사부님을 만나, 제자가 됐지요. 제자가 단 2 명인데, 제가 첫 제자예요. 여기서 배워서 (미술)대학을 갔죠. 재수를 했으니까 절실함이 있잖아요. 그러니까 진짜 열심히 한 거예요."

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큰사진보기 ▲그림2이정희작가 첫 개인전(1997) ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

내 너 있는 쪽으로 흘려보내는 저녁 강물 빛과

네가 나를 향해 던지는 물결소리 위에

우리 사랑은 두 척의 흔들리는 종이배 같아서

무사히 무사히 이 물길 건널지 알 수 없지만



아직도 우리가 굽이 잦은 계곡물과

물살 급한 여울목 더 건너야 하는 나이여서

지금 어깨를 마주 대고 흐르는 이 잔잔한 보폭으로

넓고 먼 한 생의 바다에 이를지 알 수 없지만 – 도종환, <종이배 사랑> 중에서

"처음 작업을 시작할 때는 어느 정도 이유와 생각을 가지고 시작해요. 이번에는 집을 그려야겠다, 나무를 그려야겠다, 어떤 풍경을 담아야겠다는 식으로요. 그런데 작업을 계속하다 보면 처음에 가지고 있던 이유는 어느 순간 조금씩 희미해져요. 그때부터는 무엇을 그리는가 보다, '그리는 동안 내가 무엇을 느끼고 있는가', 가 더 중요해지는 것 같아요."

큰사진보기 ▲그림3그리는 동안 무엇을 느끼는가 ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

"선을 반복해서 긋고 색을 올리고 또 덮고, 형태를 만들었다가 흐리게 하는 과정에서, 제가 미처 생각하지 못했던 기억이나 감정들이 자연스럽게 나옵니다. 그래서 제 그림 속의 집이나 나무, 꽃은 실제 어떤 장소나 대상을 그대로 옮긴 것이라기보다, 제가 지나온 시간과 마음이 머물렀던 '자리'예요."

큰사진보기 ▲그림4반복되는 '집'의 변주 ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

"이번 작업을 끝내고 작품들을 한데 놓고 보면서 알게 된 것은, 제가 결국 계속 '머물 곳'을 그리고 있었구나 하는 것이었어요. 집이 아주 작게 있기도 하고, 나무에 기대어 있기도 하고, 물이나 바람 같은 넓은 공간 속에 홀로 있기도 하잖아요. 처음부터 그런 의미를 정하고 그린 것은 아닌데, 완성된 그림들을 보고 나니 결국 제가 찾고 있던 것은 마음이 잠시 머물 수 있는 자리였던 것 같아요."

"저에게 작업은 어떤 생각을 설명하기 위한 것이라기보다, 그리는 행위를 통해서 저 자신도 몰랐던 마음을 뒤늦게 발견하는 과정입니다. 작품이 완성되고 나서야 '아, 내가 이 마음 때문에 이 그림을 그렸구나' 하고 알게 되는. 전시 제목이 '머문 자리'가 된 이유입니다."

큰사진보기 ▲그림5바람부는 풍경과 그 안에 작은 집 ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

"이번 작업의 막바지에 그린 작품이기도 한데, 작업을 계속해 갈수록 제 스스로도 제 그림이 조금씩 더 좋아지고 있다는 느낌을 받았습니다. 처음에는 바람 부는 풍경과 그 안에 자리한 작은 집을 그리고 있었는데, 완성하고 나서보니 그 안에서 오히려 제 모습을 발견하게 되었어요. 그림 속에서 바람이, 아주 세게 불고 있습니다."

"나무도 한쪽으로 크게 휘어 있고, 주변의 모든 것들이 바람의 방향을 따라 흔들리고 있는데, 작은 집 하나는 그 자리에 묵묵히 앉아 있습니다. 저는 그 모습이 참 좋았습니다. 살아가다 보면 저 역시 여러 가지 상황과 사람들 속에서 흔들릴 때가 있고, 때로는 생각하지 못했던 바람을 맞기도 합니다. 그런데 돌이켜보면, 저는 그런 순간에도 제가 해야 할 일을 하면서 제 자리를 지켜왔던 것 같습니다. 그래서인지 저 작은 집을 보고 있으면 '저게 어쩌면 나일 수도 있겠다'는 생각이 들었습니다. 바람이 불지 않는 삶을 원하는 것이 아니라, 바람이 불어도 나의 자리를 잃지 않는 것. 이번 작품을 통해 제가 지금까지 살아온 모습과 앞으로 살아가고 싶은 모습을 동시에 발견한 것 같습니다."

큰사진보기 ▲그림6마음에 남아있는 자리 ⓒ 그림놀이터 관련사진보기

"우리는 수많은 자리를 거쳐 가면서 살아갑니다. 잠시 머물렀던 자리, 떠나왔지만 마음에 남아 있는 자리. 나는 그 자리들을 기억 속의 색과 선으로 그려봅니다. 작품 앞에 선 당신에게도 오래 잊고 있었던 당신만의 '자리' 하나 떠오르기를."

바다를 좋아하는 이정희 작가님을 인터뷰하기 위해, 그가 사는 집을 찾아갔다. 작가님이 사는 동네는, 감천문화마을과는 달리 쉬이 바다를 볼 수 없는 부산의 내륙 쪽이다.부산 감천문화마을에서 이정희작가 개인전, '머문자리'가 열린다. 작가님에게 이 '바닷마을' 전시는 어떤 의미로 남을까.'하고 싶은 일에는 방법이 보이고 하기 싫은 일에는 핑계가 보인다'는 말은, 작가님에게서 새어져 나오는 기운과 에너지를 설명하기에 턱없이 부정확하고 부족하다. '삶에 대한 열의를 지닌', 그리고 '작은 체구 너머로 단단하고 뜨거운 삶의 밀도가 만져지는'. 이정희 작가님을 제대로 설명하는 적확한 표현이다.이 세상에 무엇 하나도 나를 꺾을 수는 없겠지만, 너의 뜻대로 살아가는 것만이, 내가 아는 한 가지. 작가님 얘기에, 이덕진의 노래, <내가 아는 한 가지> 한 구절이 따라 붙는다.이 세상에 무엇 하나도, 아버지의 반대도, 결혼과 육아도, 아이들을 가르치고 학원을 운영하는 일까지, (딸과 배우자와 부모와 그리고 교육자라는 이름의) 그 어느 하나 쉽지 않은 '역할' 앞에서 작가님은, 그림을 그리며 살아가겠다는 '뜻'을 종내 꺾지 않았다. 꺾지 않고 지켜낸 것. 그 하나만으로도, 작가님을 애정하고 존경하고 그리고 지지한다.'누군가의 애쓰는 삶이 멀리 떨어진 누군가를 구한다' 했던가. 이정희 작가님의 삶의 궤적과 그 궤적에서 만들어지는 작가님의 작품은, 고된 일상의 한 순간에서, '누군가'들을 쉼 없이 구하고 있다."첫 개인전은 '종이배'였어요. 제가 어릴 때 종이배 접어 갖고 다라이(대야)에 띄워서 놀곤 했거든요. 종이배가 어릴 때의 어떤 꿈을 상징해서, 제 꿈을 이루고 싶은 마음에 종이배를 계속 그린 거예요. 그런 거를 계속 그려서 이렇게 지금 내 꿈이 이루어졌나, 내가 지금도 (그림이라는) 내 꿈을 향해서 가고 있나, 이런 생각을 하게 돼요."작가님의 작품을 마주하고 가만히 오래 들여다보면, 내가 지나온 시간과 마음이 머물렀던 자리들도 되짚어질까. 내 마음 깊은 곳에 있던 나를 만나게 될까. 아득하게 잊었던 삶의 한 순간이 길어 올려질까. 길어 올려진 애틋했던 그때의 내 마음들에게 이젠 그 마음 알겠다고 고개 끄덕여 줄 수 있을까. 이정희 작가님의 그림에서, '집'은, 반복적으로 변주된다.전시회에 걸릴 그림 중에서 작가님이 가장 애정하는 작품 하나를 골라 달라고 요청드렸다.