"'능력자'인데 일자리 없는 장애인들... 그래서 직접 창업했습니다"

큰사진보기 ▲김민지 (주)브이드림 대표 ⓒ (주)브이드림 관련사진보기

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- 최성진 대표(아래 최 대표): 김 대표님은 어떻게 장애인 일자리 문제에 관심을 가지게 되셨나요?

- 최 대표: 장애인 문제도 여러 측면이 있지만 결국 일자리가 가장 중요하다는 말씀이군요.

큰사진보기 ▲대담 모습사무실에서 대담을 나누고 있는 최성진 스타트업성장연구소 대표와 김민지 대표(사진 왼쪽) ⓒ 장성순 관련사진보기

- 최 대표: 기업에서는 장애인 고용을 의무나 부담으로 생각하는 경우도 있지 않습니까?

- 최 대표: 결국 기업 입장에서도 장애인 고용을 비용으로만 보는 것이 아니라 조직의 다양성과 경쟁력으로 봐야 한다는 이야기군요.

- 최 대표: AI가 발전하면서 일자리가 줄어들 것이라는 우려도 있습니다. 브이드림은 AI를 어떻게 보고 있습니까?

- 최 대표: 이제 여성 창업 이야기를 해보죠. 여성 창업가로서 어려웠던 점은 무엇이었나요?

- 최 대표: 저도 스타트업 생태계에서는 다양성이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 서로 다른 경험과 관점을 가진 사람들이 함께해야 새로운 문제를 발견하고 새로운 해결책을 만들 수 있으니까요.

특히 여성의 관점이 스타트업 생태계에 더 많이 들어올 필요가 있습니다. 그런데, 여성 창업가에게는 여전히 일과 가정을 모두 잘해야 한다는 부담이 있는 것 같습니다.

- 최 대표: 결국 여성의 성공을 평가하면서 일뿐 아니라 가정까지 얼마나 잘했는지를 함께 평가하는 사회적 시선도 바뀌어야겠네요.

- 최 대표: 대표님이 생각하는 성공한 여성은 어떤 사람인가요?

- 최 대표: 창업을 꿈꾸는 여성들에게 조언한다면요?

- 최 대표: 많은 사람들이 자신이 무엇을 좋아하는지, 무엇을 잘하는지 모른 채 살아갑니다.

- 최 대표: 마지막으로 독자들에게 '일'이란 무엇인지 말씀해주신다면.

큰사진보기 ▲‘제19회 전국 장애 청소년 예술제’지난 7월 한국장애인문화협회가 주관한 ‘제19회 전국 장애 청소년 예술제’에 브이드림은 후원사로 참여했다. 행사 후 김민지 대표는 장애인문화협회 신동일 회장과 현장 협약식을 즐겁게 진행했다. ⓒ 브이드림 관련사진보기

장애인 의무고용의 새로운 해법을 쓰다… 테크로 일자리 장벽 넘은 브이드림

2018년 창업 후 재택근무 플랫폼 '플립'으로 3천 명 매칭… 노무 분쟁 '0%'의 혁신

장애인 특화 재택근무 솔루션 전문기업 '브이드림'은 '장애인은 일하기 어렵다'는 편견을 깨고, 기술을 통해 기업과 장애인 구직자를 실시간으로 연결하는 기업이다.



IT 기업 임원 자리를 내려놓고 2018년 ㈜브이드림을 설립한 김민지 대표는 기업들의 고질적인 애로사항인 '장애인 의무고용' 문제에 주목했다. 상시 근로자 50인 이상 기업이 의무 고용률을 채우지 못해 매년 막대한 부담금을 내는 현실 속에서, 장애인들이 가진 직무 역량에 주목해 실효성 있는 해결책을 제시하고자 한 것이다.



'맨땅에 헤딩'에서 시작해 전국을 발로 뛰며 일궈낸 맞춤형 인사관리 시스템



창업 초기 전국의 특수학교와 복지기관, 500여 곳이 넘는 기업을 발로 뛰며 현장의 목소리를 조사한 김 대표는 장애인 맞춤형 인사관리 시스템의 필요성을 절감했다.



그 결과 탄생한 핵심 서비스가 바로 B2B SaaS 기반의 장애인 특화 재택근무 플랫폼 '플립(Flipped)'이다. B2B (Business to Business) SaaS (Software as a Service), 즉 기업 고객이 별도의 복잡한 전산 프로그램을 직접 구축할 필요 없이 인터넷을 통해 접속하여 장애인 채용 및 재택근무 관리 시스템을 구독하고 편리하게 이용할 수 있는 서비스 방식으로 운영되고 있다. 플랫폼의 핵심은 체계적인 직무 매칭· 실시간 업무 관리· 특허 기술 적용이다.



이를 풀어 설명하면 다음과 같다.



등록된 인재들을 대상으로 80가지 항목의 테스트를 거쳐 어시스턴트, 제너럴리스트, 스페셜리스트 등으로 직무를 세분화한다. 이와 함께 다자간 화상채팅, 근태 관리, 업무 피드백 등을 하나의 플랫폼 안에서 해결할 수 있도록, 실시간 업무 관리가 가능하도록 웹 접근성을 극대화한다. 이같은 독창성과 우수성을 인정받아 브이드림은 2021년 관련 시스템 특허를 최종 획득했다.



이 시스템을 통해 현재까지 3천 명이 넘는 장애인 구직자가 안정적인 일자리를 찾았으며, 홈플러스와 야놀자 등 유수 기업들이 브이드림을 통해 장애인 고용 의무를 충족하고 상생의 가치를 실현하고 있다.



특허받은 브이드림만의 시스템... TIPS 선정부터 장관상까지



브이드림은 설립 이후 가시적인 성과를 거두며 국내 대표 사회적 혁신 기업으로 자리 잡았다.



중소벤처기업부 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원) 프로그램 선정 및 최종 성공 판정을 받았고, 포스트 팁스(Post-TIPS) 사업에 선정돼 2024~2025년 이를 수행했다.



브이드림은 그동안 기업혁신대상 산업통상자원부 장관상, 약자 동행 기술박람회 투자유치 경연대회 대상, 대한민국 디지털 미래혁신대상 디지털플랫폼정부 위원장상, 한국표준협회 AI 적용 서비스 우수사례 공모전 서비스 AI 리더상 등을 수상했다. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 및 ISO 인증도 획득했다.



브이드림은 단순히 장애인 채용 연계에 그치지 않고, 장애예술인 굿즈 창작소 '브이아트갤러리'를 론칭하는 등 문화·예술 영역으로도 활동 반경을 넓혀가고 있다.



현재 브이드림의 누적고객사는 450개 이상이다. 더욱 놀라운 것은 법적 노무 이슈 및 분쟁률이 '0'%라는 것이다.



정리 더워킹우먼 편집부

자료 출처 ㈜브이드림



큰사진보기 ▲협약식협약식 ⓒ (주)브이드림 관련사진보기

큰사진보기 ▲상호 협력 업무협약식 ⓒ (주)브이드림 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더 워킹우먼에도 실립니다.

일은 무엇일까.누군가에게 일은 생계를 위한 수단이고, 누군가에게는 자립의 기반이다. 또 누군가에게 일은 자신의 가능성을 증명하고 삶의 방향을 바꾸는 기회가 된다.스타트업 생태계를 오랫동안 지켜본 최성진 스타트업성장연구소 대표와 장애인 일자리 문제를 해결하기 위해 창업한 김민지 브이드림 대표(사진)가 9월 11일 서초구 브이드림 사무실에서 만나 얘기를 나누었다.두 사람의 대화는 장애인 일자리에서 시작해 AI와 미래의 일자리, 여성 창업, 일과 가정, 그리고 '내가 잘하는 일'을 찾는 방법으로 이어졌다.서로 다른 영역에서 활동하고 있지만 두 사람이 바라보는 방향은 같았다. 사람에게 필요한 것은 동정이나 보호가 아니라 스스로 일하고 성장할 수 있는 기회, 바로 그것이다.김민지 대표(아래 김 대표): "제가 원래 IT 기업에서 대외 영업을 했어요. 여러 기업 대표님과 지자체 관계자들을 만나면서 장애인 고용부담금 이야기를 정말 많이 들었습니다. 그런데 제 주변의 장애인분들을 보면 저보다 컴퓨터를 잘하는 분들도 많은데 일자리를 구하지 못하고 힘들어하는 경우가 많았어요. 그래서, '내가 한번 해봐야겠다'는 생각이 들었습니다. 복지 분야 출신도 아니었지만, 퇴직금을 모두 투자해 지금의 '브이드림'을 창업했습니다. 처음에는 전국을 다니면서 장애인과 기업을 직접 만나고, 영업도 직접 했어요. 정말 한 땀 한 땀 쌓아왔습니다."김 대표: "네. 저는 일자리가 최고의 복지라고 생각합니다. 계속 누군가에게 도움을 받는 것이 아니라 스스로 자립할 수 있도록 하는 것이 가장 중요하다고 봅니다. 그래서 브이드림도 단순히 장애인과 기업을 연결하는 데서 끝나는 것이 아니라, 취업한 이후에도 오래 일할 수 있도록 업무환경과 시스템을 만드는 데 집중했습니다."김 대표: "그런 경우가 많죠. 그런데 저는 장애인을 '고용해야 하는 사람'으로만 바라보는 시각부터 바뀌어야 한다고 생각합니다. 장애인도 일을 잘할 수 있습니다. 다만 자신에게 맞는 업무와 환경이 필요할 뿐입니다. 저희가 시스템을 만들고 업무환경을 개선하는 이유도 바로 그것 때문입니다.'장애인이라서 고용하는 것이 아니라, 일을 잘하기 때문에 함께 일한다.' 이런 인식이 확산됐으면 좋겠습니다."김 대표: "맞습니다."김 대표: "저희는 오히려 AI가 장애인들에게 더 많은 기회를 줄 수 있다고 봅니다. 장애인분들이 실제 능력보다 훨씬 적은 기회를 얻고 있는 경우가 많거든요. AI를 활용하면 업무를 보조할 수 있고, 디지털 환경이 잘 갖춰지면 장애 유형에 맞는 직무도 훨씬 다양해질 수 있습니다.저희도 AI를 활용한 직무 매칭 등을 통해 장애인에게 맞는 일자리를 찾고 있습니다. 앞으로는 기술이 사람을 배제하는 것이 아니라 사람의 능력을 제대로 보여줄 수 있도록 도와주는 방향으로 발전해야 한다고 생각합니다."김 대표: "남성 중심의 비즈니스 환경에서 여성 대표를 조금 다르게 바라보는 시선이 있었던 것은 사실입니다. 하지만 저는 결국 실력으로 당당하게 쌓아가야 한다고 생각합니다. PT도 당당하게 하고, 경쟁에서도 당당하게 뛰어들어야죠. 물론 여성 창업가끼리의 커뮤니티와 선배들의 멘토링도 중요합니다. 실제로 경험해 본 사람에게 듣는 이야기는 큰 도움이 되니까요. 하지만 궁극적으로는 여성이라는 이유보다 내가 가진 실력과 경쟁력으로 평가받는 것이 중요하다고 생각합니다."김 대표: "맞아요. 저도 사업을 하면서 가족에게 미안한 마음이 늘 있었습니다. 아이 행사를 제대로 못 가기도 했고, 주말에는 사업을 치열하게 고민하면서도 '나는 여자니까 가족을 위해 뭔가는 해야 하지 않을까' 하는 부담이 있었어요. 그런데 가족의 지지가 정말 컸습니다. 특히 부모님이 아이를 많이 돌봐주셨는데, 지금 생각하면 가정에서의 복지가 정말 중요했다는 생각이 듭니다."김 대표: "그렇죠. 여성이 사업을 하면 사업을 잘하는 것만으로도 충분히 대단한 일인데, 왜 가족과 육아까지 완벽하게 해내야 하는지 생각해 볼 필요가 있습니다."김 대표: "저는 남성과 여성의 성공 기준이 따로 있다고 생각하지 않습니다. 제가 성공한다면 제 주변 사람들을 돌보고 싶어요. 창업하면서 수많은 시행착오와 난관을 겪었지만 그때 저를 지지해준 가족과 직원들이 있었습니다. 그래서 직원들에게도 늘 이야기합니다. '내가 여러분에게 보답할 수 있게 만들어주세요'라고요. 힘든 시기를 함께 견뎌낸 사람들에게 보답하는 것. 그것이 제가 생각하는 성공의 한 모습입니다."김 대표: 창업은 정말 하이 리스크, 하이 리턴입니다. 쉽게 생각하고 시작하면 안 됩니다. 어려운 일이 생기는 것은 당연하고 시행착오가 생기는 것도 당연합니다. 그걸 받아들이고 정말 몰입해야 합니다. 저에게 창업은 인생을 완전히 바꾼 일이었습니다. 그래서 다시 태어나도 창업하겠느냐고 묻는다면 저는 다시 할 것 같아요. 그만큼 창업을 통해 제 일을 찾았기 때문입니다."김 대표: "저도 그랬습니다. 창업하기 전까지 제가 뭘 잘하는지는 어느 정도 알았지만, 제가 뭘 좋아하는지는 정확히 몰랐어요. 그런데 매일 열심히 살았습니다. 그러다 기회가 왔고, 그동안 저를 지켜본 사람들이 '김민지는 정말 열심히 살고 에너지가 넘친다'고 이야기했습니다. 기회가 왔을 때 잡을 수 있었던 것은 그동안 준비가 되어 있었기 때문이라고 생각합니다.창업하고 나서 알았어요. '아, 내가 사람 만나는 것을 좋아하고 영업을 좋아하는 사람이었구나'라는 것을요. 자기가 좋아하는 일을 처음부터 정확하게 알 필요는 없는 것 같아요. 열심히 살아가다 보면 어느 순간 내가 잘하는 일과 좋아하는 일을 발견할 수 있습니다."김 대표: "저에게 일은 정말 많은 것을 의미합니다. 일을 하면서 행복하고, 살아 있다는 것을 느낍니다. 도전하면서 수많은 시행착오를 겪고 그 과정에서 제가 한 단계씩 성장하는 것도 느낍니다. 무엇보다 저는 누군가에게 선한 일을 하면서 돈을 버는 것이 행복합니다. 제가 만든 회사가 성장할수록 더 많은 장애인에게 일할 기회를 줄 수 있으니까요. 그래서 저에게 일은 단순히 돈을 버는 수단이 아닙니다. 제 인생을 바꾸고, 다른 사람의 삶도 바꿀 수 있는 힘입니다."최성진 대표와 김민지 대표의 대화는 '여성 창업'이라는 주제를 넘어 우리 사회에서 일이 갖는 의미를 다시 생각하게 한다.이제, 브이드림은 장애인 고용을 넘어 교육과 돌봄, 직무개발 등 장애인의 삶 전반으로 영역을 확장하는 플랫폼을 꿈꾸고 있다. 장애인에게 일은 자립의 기회이고, 여성에게 일은 자신의 능력과 가능성을 증명하는 무대가 될 수 있다.이번 대담에서 두 사람이 말하는 '일'의 의미는 결국 하나로 모인다. 일할 수 있다는 것은 자신의 삶을 선택할 수 있다는 것, 그리고 그 선택의 기회를 더 많은 사람에게 열어주는 것이다.진행: 최성진 스타트업성장연구소 대표정리 및 사진촬영: 장성순 더워킹우먼 취재기자