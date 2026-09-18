'박열의 아내'라는 오해... 100년 만에 마주한 거대한 혁명가

큰사진보기 ▲일본 제국주의를 발칵 뒤집어 놓은 한 장의 '괴사진'박열과 가네코 후미코의 이른바 '괴사진(怪寫眞)'과 관련 문건의 내용을 대서특필한 당시 동아일보 보도 지면이다. 대역죄로 기소되어 사형 판결을 앞둔 죄수들이라고는 믿기지 않을 만큼, 가네코가 박열에게 다정하게 기대어 책을 읽는 여유롭고 당당한 모습이 담겨 있다. 이 사진은 조사 과정에서 일본 사법부의 예심 판사가 직접 촬영한 것으로, 훗날 이 사진이 유출되자 일본 정치권은 "천황 암살을 기도한 대역죄인들에게 특별 대우를 했다"며 내각이 총사퇴할 뻔한 거대한 정치 스캔들로 번졌다. "감방에서 양인 동거(監房에서 兩人同居)", "금자문자(가네코 후미코)의 사인도 불명(死因도 不明)"이라는 굵직한 헤드라인은, 죽음 앞에서도 제국주의의 권위를 비웃으며 절대 자유를 실천했던 두 아나키스트의 비범한 기개와 이들을 둘러싼 당시의 엄청난 파장을 생생하게 증명해 준다. ⓒ 동아일보 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 [시골 학예사의 문화유산 다시보기] 연재의 네 번째 글이다. 글쓴이는 26년간 지역 문화 행정과 실무를 담당해 온 전직 공무원이자 향토사 연구자다. 현재는 지역의 역사와 문화를 연구하며, '시골 학예사'의 시선으로 교과서 밖의 생생한 문화유산 이야기를 발굴해 전하고 있다.

어느덧 100년이라는 세월이 흘렀다. 1926년 7월 23일, 스물세 살의 앳된 나이에 차가운 형무소 독방에서 스스로 생을 마감한 가네코 후미코(金子文子). 그녀가 눈을 감은 지 올해로 꼭 100주기가 되는 해다.일본의 친정 가족조차 유골 인수를 거부하며 버림받았을 때, "내 동생을 사랑하고 조선을 사랑한 아이니, 우리 집안 사람"이라며 기꺼이 현해탄을 건너가 유골을 수습해 온 박열 의사의 형과 같은 조선 사람들의 넉넉한 인심과 의리가 없었다면 그녀의 영혼은 아직도 이국땅을 외롭게 떠돌고 있을지도 모른다. 우여곡절 끝에 경북 문경의 팔령에 묻혔다가 현재는 마성면 오천리 박열의사기념관 내 묘역에 고이 잠든 그녀를, 우리는 이제 100년 전의 낡은 렌즈를 깨고 완전히 새로운 시선으로 마주해야 할 때가 왔다. 지난 광복절 즈음에 치러진 그녀의 서거 100주기 기념행사는 바로 그 인식 전환의 위대한 출발점이었다.그간 우리 대중에게 가네코 후미코의 이름이 깊이 각인된 결정적 계기는 2017년에 개봉한 이준익 감독의 영화 <박열>이었다. 250만 명의 관객을 모은 이 작품은 잊혀 가던 독립운동가 박열과 그의 동지 후미코를 역사의 전면으로 끌어올린 훌륭한 수작이다.그러나 대중 상업영화로서 극적 서사와 남녀의 애정에 초점을 맞추다 보니 아쉬운 이면도 존재한다. 대중의 뇌리에는 후미코가 박열을 열렬히 사랑하고 그와 함께 죽는 것을 최고의 기쁨으로 여기는 '매력적이고 헌신적인 파트너' 혹은 '훌륭한 일본인 아내' 정도로 기억된 면이 크기 때문이다.물론 그녀가 박열을 깊이 사랑한 것은 역사적 사실이다. 하지만 그녀의 맹렬했던 항일 투쟁이 오직 '사랑'이라는 감정 하나로 치환되는 것은 그녀의 치열했던 삶을 절반만 이해하는 것이다.반면, 이번 100주기 행사를 통해 상영된 하마노 사치 감독의 영화 <가네코 후미코, 무엇이 나를 이렇게 만들었는가>는 완전히 다른 지평을 열어주었다. 하마노 감독은 반세기 동안 400여 편의 영화를 만들며 남성 중심 사회의 편견과 쉼 없이 싸워온 집념의 노장이다.70대 노감독의 집요한 렌즈를 통해 복원된 스물세 살의 후미코는 누군가의 그림자나 조력자가 아니었다. 철저한 사유를 지닌 '단독자(單獨者)'이자 스스로 국가 권력에 맞선 거대한 혁명가였다.대심원 재판정에서 사형 판결을 받고 무기징역으로 감형되었을 때, 천황의 시혜를 거부하며 은사장(恩赦狀)을 갈기갈기 찢어버린 끔찍한 분노. 도치기 형무소에서 가죽 수갑을 차고 고문을 당하면서도 "단 하나도 거짓은 쓰지 않겠다"며 버텨낸 공백의 4개월. 하마노 감독은 박열의 노선과도 결을 달리하며, 끝까지 '개인주의적 아나키즘(자주 자치)'이라는 자신만의 철학을 관철했던 후미코의 실존적 고뇌를 추적했다.그녀의 죽음은 옥중의 절망이나 형무소 당국에 의한 단순 타살이 아니라, "장래의 자신(사상)을 살리기 위해 현재의 자신(육신)을 죽이는" 역설적 생의 긍정이자 자기 완성의 숭고한 결단이었음을 영화는 묵직하게 웅변한다.이러한 맥락에서 지난 8월 15일 광복절에 즈음하여 성황리에 치러진 '가네코 후미코 서거 제100주기 기념행사'는 단순한 지역의 일회성 추모제를 넘어, 역사적 인물에 대한 전국민적 인식의 지평을 넓히는 거대한 공론장이었다.기념식에서는 일본의 야마나시 가네코후미코연구회와 (사)국민문화연구소가 소중한 자료를 기증하며 국경을 뛰어넘은 깊은 연대의 장을 펼쳤다. 이어진 한·일 학술회의에서는 양국의 지식인과 연구자들이 모여 후미코의 아나키즘 사상과 실존적 투쟁을 현대적 관점에서 낱낱이 파헤쳤다. 특히 하마노 사치 감독이 직접 내한해 무대 인사를 갖고 100년 전의 진실을 담은 영화를 상영했던 순간은, 시공간을 초월해 역사가 온전히 부활하는 벅찬 감동 그 자체였다.해방 이후 남과 북의 극단적인 이념 대립 속에서, 절대 자유와 평등을 외쳤던 아나키스트들은 우파의 민족주의와 좌파의 사회주의 양쪽 모두에게서 환영받지 못한 채 역사 서술의 비주류로 밀려나야 했다. 박열 의사 역시 해방 후 건국 운동에 헌신하다 6.25 전쟁 때 납북되어 현재 북한 평양의 애국열사릉에 잠들어 있다. 일제의 심장부에서는 생사를 함께했던 두 사람이, 정작 해방된 조국에서는 이념과 분단의 거대한 벽에 막혀 죽어서도 만나지 못하는 비극적 현실이다.이번 100주기 행사를 기점으로, 우리는 이제 수동적이고 부차적인 프레임에서 과감히 벗어나야 한다. 제국주의의 폭압에 맞서 자유와 평등, 인간의 절대적 주체성을 부르짖었던 두 명의 위대한 아나키스트를 각각 독립된 이름으로 온전히 기억해야 한다.박제된 과거의 기록을 땅속에서 캐내어 오늘날 살아 숨 쉬는 인문학적 담론으로 만들고, 그것을 국민 모두와 소통하는 정신적 자산으로 빚어내는 것. 이것이 바로 전국 곳곳의 역사 현장을 묵묵히 지키고 있는 학예사들이 짊어진 시대적 소명일 것이다.스물세 살의 나이로 스스로 불꽃이 된 위대한 자유인, 가네코 후미코. 일본인이었으나 일본 제국주의와 가장 치열하게 싸웠고, 식민지 조선의 아픔에 깊이 연대하며 척박한 시대의 밑바닥에서도 기어코 자신의 사상을 꽃피운 투사."누구에게도 지배받지 않고 내 삶의 주인이 되라"며 그녀가 던진 100년 전의 묵직한 화두는, 오늘을 살아가는 우리 모두의 가슴에 매서운 채찍질로 다가온다. '박열의 연인'이라는 낡은 수식어를 벗어던진 거인 '가네코 후미코'의 온전한 정신이, 낡은 이념의 허울을 벗고 세계적인 평화와 인권의 상징으로 우리 사회에 만개하기를 진심으로 기대해 본다.