5살 손자에게 '용기'를 알려준 그림책

5살 손자에게 그림책을 읽어줍니다. 책 속에서 나의 동심을 발견하기도 하고 삶의 지혜를 얻기도 합니다.

책을 보며 손자와 대화하는 시간을 가질 수 있어서 좋습니다.

"할머니 이 책 읽어 주세요."

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큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 도미솔 관련사진보기

"바다에 사는 어떤 동물도 이런 모습은 한 번도 본 적이 없었지요"

"이 바위를 움직여야 해. 이 밑에 물고기들이 갇혀 있어."

"자유다!"

"고맙다, 아주 작은 고래야!"





"너는 여기서 유일한 고래잖니!"





"나도 고래는 아니지만 푸른 물고기 구하러 갈 거에요. 제럴드는 작은 물고기지만 용감했어요. 나도 작지만 용기 있는 어린이거든요."

"마침내 모두들 제럴드가 누구인지 알게 됐으니까요!"

손자와 도서관에 그림책을 읽으러 갔다. 손자 로리는 구석구석 살핀 뒤 책 한 권을 뽑아왔다.물고기기 그려진 그림책, 로리는 물고기를 아주 좋아한다. 오늘도 역시 물고기가 주인공인 책, 조슈아 조지의 <아주 작은 고래의 믿기 힘든 이야기>였다.그림책을 펼치면 수많은 주황색 물고기들 사이에서 제럴드를 찾아야 한다. 분명 그림 속에 있지만 한눈에 들어오지 않는다. 다른 물고기들과 같은 색과 크기로 무리 속에 섞여 있기 때문이다.제럴드는 남자 형제도, 여자 형제도, 사촌 형제도 셀 수 없이 많은 집에서 자랐다. 아빠와 단둘이 해초 숲에 놀러 간 적도, 엄마가 자신만을 위해 책을 읽어 준 적도 없다. 가장 친한 친구 고든마저 그의 이름을 제대로 기억하지 못한다.가족과 친구가 많아도 누구에게도 온전히 발견되지 못한다면 외로울 수 있다. 제럴드는 작은 주황색 물고기 중 하나로만 보이는 것이 싫었다. 자신도 누군가에게 발견되고 이름으로 불리고 싶었을 것이다.제럴드는 산호초 마을을 떠나 혼자 모험에 나선다. 그렇게 도착한 곳은 파란 물고기들이 모여 사는 또 다른 산호초 마을이었다.그곳에서 제럴드는 자신을 물고기가 아닌 '고래'라고 소개한다. 아주 작고 주황색인 고래라니, 파란 물고기들은 작은 고래라고 신기해 하며 믿어준다. 제럴드는 평범한 물고기 한 마리가 아니라 특별한 존재로 기억되고 싶었던 것인지도 모른다. 그런 제럴드를 나이 많은 할아버지 물고기만 의아한 눈초리로 바라본다. 파란 물고기들과 시간을 보내고 집으로 돌아갔던 제럴드가 다음 날 다시 파란 물고기들의 마을을 찾았다. 그런데 산호초 마을은 조용했다. 파란 물고기들이 사는 동굴 입구를 커다란 바위가 막아버려 갇힌 것이다.제럴드는 바위를 밀어 보지만 혼자 힘으로는 꿈쩍도 하지 않는다. 그는 곧장 주황색 물고기들에게 달려간다.제럴드의 외침을 들은 주황색 물고기들은 그의 뒤를 따라 바다 밑을 가로지른다. 제각각 헤엄쳐 가는 대신 작은 몸을 서로 바짝 붙여 한 마리의 거대한 고래 모습을 하고 제럴드를 따른다. 이 장면에서 작가는 덧붙인다.처음 파란 물고기들에게 자신을 고래라고 소개했던 제럴드의 말은 이제 허풍만은 아니게 된다. 혼자일 때는 아주 작은 물고기였지만, 그의 외침에 모두가 몸과 마음을 모으자 정말로 고래가 태어났다.더욱 인상적인 것은 주황색 물고기들이 자신들과 다른 파란 물고기들을 구하기 위해 뭉쳤다는 점이다. 이들의 연대는 닮은 이들끼리 서로를 지키는 데 머물지 않는다. 위험에 처한 낯선 존재에게까지 헤엄쳐 간다. 자신을 고래라고 믿어준 파란 물고기들을 구하기 위해 제럴드는 소리쳤다.제럴드도 혼자 바위를 움직이는 영웅으로 그려지지 않는다. 위험을 발견하고, 도움을 청하고, 흩어진 힘이 한 곳으로 향하도록 이끈다. 혼자 모든 일을 해내는 것만이 용기는 아니다. 자신에게 부족한 힘을 인정하고 다른 이들의 마음을 움직이는 것도 용기다.주황색 물고기들이 힘을 합쳐 바위를 밀어내자 갇혀 있던 파란 물고기들이 함성을 지르며 동굴 밖으로 쏟아져 나온다.이 책에서 가장 벅찬 순간이다. 그때 자유를 얻은 것은 파란 물고기들만이 아니다. 아무도 자신을 알아보지 못하는 외로움 속에 갇혀 있던 제럴드 역시 무관심에서 벗어난다.가장 현명하고 나이 많은, 제럴드를 의심의 눈초리로 보았었던, 파란 물고기 할아버지는 제럴드에게 빨간 두건을 건네며 말한다.제럴드가 어떻게 자신을 알아보았느냐고 묻자 할아버지는 대답한다.제럴드는 갑자기 커지거나 다른 모습으로 변하지 않았다. 다른 이들의 힘을 모아 위험에 빠진 친구들에게 향하게 함으로써 자신이 누구인지 드러냈을 뿐이다.책을 읽고 나서 손자가 말했다.글을 쓴 조슈아 조지는 '작은 물고기가 영웅이 된다'는 이야기를 한 존재의 특별한 능력이 아닌 연대의 힘으로 풀어냈다. 이 작품의 영웅은 제럴드이면서, 그의 외침에 응답해 고래가 된 모든 물고기다.푸이 피니오스의 그림도 이 변화를 선명하게 보여준다. 초반의 제럴드는 수많은 주황색 물고기와 산호초 사이에 작게 숨어 있다. 그러나 구조를 마친 뒤에는 빨간 두건을 쓰고 모두의 시선이 모이는 곳에 선다. 보이지 않던 존재가 마침내 발견되는 과정을 그림의 위치와 색으로 보여주는 것이다.마지막 문장이 오래 남는다.동굴을 막은 것은 커다란 바위 하나였지만, 제럴드를 가리고 있던 것은 무관심이라는 더 단단한 벽이었는지도 모른다. 파란 물고기들이 외친 "자유다!"라는 말이 제럴드의 외침처럼 들리는 이유다.