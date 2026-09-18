"AI 시대에 생각 통제하는 전근대적 유물"... 국가보안법 폐지 촉구

큰사진보기 ▲16차 국가보안법 폐지 월례행동 ⓒ 김태중 관련사진보기

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"국정원의 직무에 이렇게 규정돼 있습니다. 국가보안법에 규정된 죄와 관련되고, 반국가단체와 연계되거나 연계된다고 '의심되는' 행위에 대해 정보를 수집한다고요. 반국가단체와 연계된다고 의심된다는 이유만으로, 그동안 국정원이 얼마나 많은 민간인 사찰을 자행해 왔습니까."

"국가보안법에 관련된 죄에 대한 정보 수집, 이것 하나만은 걷어내지 못했습니다. 국가보안법을 폐지하지 못했기 때문에 이 조항도 함께 걷어내지 못한 것입니다. 그리고 그 하나만 가지고 윤석열 정부 3년 내내 국정원이 '안보 위해 세력' 명단을 만들어 수많은 진보 야권과 노동·시민사회 인사들을 사찰했다는 것이 내부 폭로로 드러났습니다."

"해킹 범죄라고 하면 엄청나게 중대한 범죄인 것 같죠. 중대한 범죄가 맞습니다. 하지만 동시에 우리에게 아주 일상이 된 범죄이기도 합니다. 서울 시민 400만 명이 넘게 쓰는 따릉이 개인정보가 2년 전 중학생 두 명의 독학 해킹으로 유출됐고, 쿠팡에서는 4천만 명에 가까운 개인정보가 유출됐습니다. 이 법이 공포되면, 국정원이 '국제 해킹 조직으로 의심된다'고 판단하기만 하면 그 사건들을 다 들여다볼 수 있게 됩니다. 온라인 공간에서 국정원의 국내 정보 수집을 사실상 무제한으로 부활시켜 주는 법입니다."

"결국 필요한 것은 국정원의 근본적 개혁이고, 그 개혁은 국가보안법 폐지일 수밖에 없습니다. 국가보안법이 국정원의 뿌리이고, 정보 수집의 핵심 근거 규정이기 때문입니다. 국정원 개혁 운동과 국가보안법 폐지 운동은 한자리에서 만날 수밖에 없는 운명인 것 같습니다."

큰사진보기 ▲16차 국가보안법 폐지 월례행동 ⓒ 김태중 관련사진보기

지난 17일 12시 덕수궁 돌담길, 국가보안법 폐지를 요구하는 월례행동이 열여섯 번째로 이어졌다.안지중 국가보안법폐지월례행동 운영위원장이 이날 사회를 맡았다.첫 발언은 참여연대 행정감시센터 김태일 간사가 맡았다. 그는 참여연대가 함께하는 연대기구 '국정원감시네트워크' 차원에서 나왔다고 밝히며, 국정원법 제4조 1항 1호를 꺼내 들었다.그는 2013년 서울시 공무원 유우성씨 간첩조작 사건, 2014년 세월호 참사 유가족 사찰을 비롯해 2010년대 내내 진보 성향 시민사회 인사와 정치인들이 불법사찰의 피해자가 됐다고 말했다. 시민사회의 저항 끝에 2020년 국정원법이 개정돼 국내 정보 수집 조항 대부분이 삭제됐지만, 딱 하나가 남았다.김 간사는 "국정원은 '음지에서 일하고 양지를 지향한다'고 말하지만, 실상은 우리가 국정원의 그림자 속에서 살고 있는 것"이라고 말했다.그의 발언은 지난 9월 3일 국회 본회의를 통과한 국정원법 개정안으로 이어졌다. 기존의 국가보안법 관련 조항에 더해, 국제 해킹 조직으로 의심되는 행위와 경제안보 관련 정보까지 수집할 수 있게 하는 내용이다.법안은 대통령 공포만을 남겨두고 있다. 국정원감시네트워크는 민주노총 양경수 위원장과 촛불행동 김민웅 대표를 대리해 국정원에 정보공개청구를 냈고, 거부될 경우 소송과 입법 기자회견 등을 이어갈 계획이다.그는 "국정원의 민간인 사찰 근거, 국가보안법을 철폐하라" "국내 정보 수집을 부활하는 국정원법 개정안을 즉각 철회하라"는 구호를 외치고 단상을 내려왔다.진보당 이명원 대외협력실장은 진보정당의 역사로 국가보안법을 조명했다. 그는 1950년대 조봉암의 진보당 해산부터 2014년 통합진보당 해산까지 역사를 짚었다. 그는 "AI 시대를 맞아 문명의 대전환을 고민하는 지금, 사람의 생각을 통제하고 결사의 자유를 가로막는 전근대적 유물을 아직까지 붙들고 무엇에 쓰려는 것인지 아쉽다"며 "이번 정부 내에 반드시 폐지해야 한다"고 말했다.국가보안법폐지 교육센터 성유나 활동가가 마지막 발언을 했다."저에게 국가보안법은 과거의 일로만 느껴지곤 했습니다. 그러나 일제강점기 독립운동가를 처벌하던 치안유지법이 민주화운동가를 처벌하는 국가보안법으로 탈바꿈해 여전히 사람들을 옥죄고 있다는 걸 날마다 느낍니다. 과거의 일이 아니라 현재의 일입니다."그는 이달 남민전 사건의 김남주 시인이 46년 만에 무죄를 선고받은 일도 언급했다. 유신 반대 운동으로 징역 15년을 선고받고 9년 2개월을 복역한 시인은 석방 5년 만인 1994년 세상을 떠났다."과거의 어리석은 실수들을 알면서 어째서 또 똑같은 짓을 반복하는 걸까요. 저는 국가보안법이 얼른 박물관에 가고, 제가 거기서 국가보안법을 설명하는 게 꿈"이라며 발언을 마쳤다.한편, 국가보안법 폐지 월례행동은 10월 8일 목요일 이어질 예정이다.