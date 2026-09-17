[단독] "초등 3시 하교제, 통과 어렵다"... 국교위, 퇴로 택할 듯

국가교육위원회(국교위) 위원 다수가 비공개 협의에서 "초등학교 1~2학년 3시 하교 의무제는 본위원회 통과가 어렵다"라는 취지의 의견을 내놓은 사실이 확인됐다. 국가교육발전계획 초안에 '3시 하교제 적용 일정'까지 적어 넣어 논란이 됐던 국교위 산하 통합지원단도 이 제도에 대한 심각한 논란 상황을 추가 적시하는 등 기존 문서를 수정한 것으로 확인됐다. (관련 기사: [단독] '3시 하교' 교육발전계획 작성 국교위 기구에 '교사 0명' https://omn.kr/2jpe8
)
다음 본회의에 '3시 하교제 정책 폐기' 안건 상정
17일, <오마이뉴스>가 복수의 국가교육위원에게 확인해 보니 이날 오후 국교위는 비공개 협의회를 열고 '3시 하교제'에 대한 의견을 나눴다. 참석자는 전체 국교위원 20명 가운데 17명으로 보인다.
복수의 참석자에 따르면 다수의 국교위원은 "지금 상황에서 오후 3시 하교제는 사실상 불가능하다", "기존 초1~2 돌봄만으로도 학생들이 대부분 이미 3시 가까이 학교에 머물고 있다", "국교위 본 위원회에서 제대로 된 논의도 없이 이 정책을 제시할 수는 없다"라는 취지의 의견을 내놨다.
이에 따라 국교위는 다음 본회의에서 3시 하교제 실행 여부에 대한 판단을 하기로 했다고 한다.
국교위는 이날 오전에 열린 본회의 문서에 "3시 하교제 정책 철회를 요구하는 국민의견플랫폼 국민 의견이 9일 오전 9시 현재 법정 요건 5만 명을 초과한 5만 4121건이 접수됐다"라고 적어 놓았다. 해당 의견이 5만 명 이상이 됨에 따라 국교위는 다음 본회의에서 '3시 하교제 정책 철회' 안건을 상정할 예정으로 알려졌다.
다음 본회의 일정은 아직 정해지지 않았지만, 이 자리에서 해당 정책은 폐기 수순을 밟을 것으로 보인다. 다만, 학부모 선택권을 보장하는 돌봄 확대 방식 등을 대안으로 논의할 수는 있다.
전교조 교사 500명 "국가교육위인가? 국가노동위인가?" 규탄 집회
한편, 전국교직원노동조합(전교조)은 이날 오후 7시 국교위가 있는 정부서울청사 앞에서 500여 명의 교사가 참석한 가운데 '3시 하교제와 0~5세 유보통합 논의 폐기 요구' 교사 집회를 열었다.
이 자리에서 양미정 초등교사는 "오후 3시 하교제가 교육지원정책인지 노동지원정책인지 알 수가 없다. 이를 추진하는 국가교육위가 정말 국가교육위인지 국가노동위인지 알 수가 없다"라면서 "국교위는 이 정책을 '학생을 위한 돌봄'이라는 위선을 즉각 거두고 해당 정책을 전면 백지화하라"라고 요구했다.
박영환 전교조 위원장도 "돌봄 공백의 해법은 학교 수업을 억지로 늘려 아이들을 교실에 묶어 두는 것이 아니라, 국가 중심의 공적 돌봄 체계를 바로 세우는 것"이라면서 "국교위와 정부는 아이들을 볼모로 잡는 탁상공론은 즉각 폐기해야 마땅하다"라고 강조했다.