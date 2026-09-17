[단독] "초등 3시 하교제, 통과 어렵다"... 국교위, 퇴로 택할 듯

▲전국교직원노동조합 소속 교사 500여 명이 17일 오후 8시쯤, ‘3시 하교제와 0~5세 유보통합 논의 폐기 요구’ 교사 집회를 열면서 '오후 3시 하교제' 등의 글귀가 적힌 현수막을 찢고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기