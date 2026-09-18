"가족까지 가짜 직원으로"…실업급여 6000만원 챙긴 일당 송치

큰사진보기 ▲실업급여 부정수급 범죄 흐름도 ⓒ 광주지방고용노동청 목포지청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 바름뉴스통신에도 실립니다.

전남광주특별시 목포의 한 주유소에서 허위 서류를 꾸며 실업급여 수천만 원을 부당하게 챙긴 일당이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.지난 17일 전남광주지방고용노동청 목포지청은 고용보험법 위반 혐의로 목포시 모 주유소 직원 20대 A씨 등 7명과 법인 사업자를 검찰에 송치했다고 밝혔다. 범행을 주도한 주유소 지점장 50대 B씨도 함께 입건됐으나 수사 중 사망해 '공소권 없음'으로 불송치 처분됐다.이들은 지난 2023년부터 올해 3월까지 허위 퇴사 기록을 만들거나 실제 일하지 않은 이를 고용보험에 가입시키는 수법으로 실업급여 6000여만 원을 부정 수급한 혐의를 받는다.조사 결과 A씨는 기간제 근로계약 만료를 이유로 서류상 퇴사 처리해 실업급여를 타내면서도 실제로는 현장에서 계속 근무한 것으로 드러났다.특히 지점장 B씨는 A씨가 서류상 퇴사한 기간에 그의 가족 C씨를 '유령 직원'으로 올려 고용보험에 가입시켰다. 이후 C씨의 허위 계약 기간이 끝나 실업급여를 신청하면 다시 A씨를 채용하는 이른바 '돌려막기' 수법으로 부당 이득을 취했다.목포지청은 해당 주유소 직원 5명과 유령 직원 2명 등 총 7명이 범행에 연루된 것으로 파악하고, 이들에게 부정 수급액과 추가 징수액을 더해 총 1억 5000여만 원을 반환하라고 명령했다.목포지청 관계자는 "장기간 다수가 공모한 조직적 실업급여 부정 수급은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 범죄"라며 "앞으로도 고용보험제도의 근간을 훼손하는 행위는 끝까지 추적해 엄정히 대응하겠다"고 말했다.