지하철 낯선 이의 부탁, 거절 대신 스마트폰을 켰다

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"저기… 말 좀 물어봅시데이(물어봅시다)."

'뭐지…?'

큰사진보기 ▲노부가 병원으로 가는 길을 물었다 ⓒ AI 이미지 생성 관련사진보기

"양산 부산대학교병원에 가려면 어디서 내려야 합니까?"

"아, 역시 젊은 사람들은 이래(이렇게) 바로 찾아삔다(찾는다)."

"지하철은 남양산역에서 내려야 한다고 나오는데요. 내리셔서 25분 정도 걸으셔야 하는 것으로 나와요."

"25분이나요? 아이고, 그럼 버스를 타야 하나?"

"병원 홈페이지에 들어가 보니까 부산대양산캠퍼스역에서 내리시면 셔틀을 탈 수 있대요!"

"맞다, 맞다! 병원 가는 셔틀버스가 있었다이가."

"우리가 병원에 10년 만에 왔거든요. 그래서 어떻게 가는지 가물가물했어요."

"네. 3번 출구로 나가면 셔틀버스를 탈 수 있고 병원으로 바로 갈 수 있대요."

"고맙습니다."

큰사진보기 ▲가볍게 목례를 하며 밝은 미소로 전단지를 받는 여성 ⓒ AI 이미지 생성 관련사진보기

어제는 옛 직장 동료를 약 2년 만에 만나는 날이었다. 사는 곳이 멀리 떨어져 있어 한 번은 내가 있는 쪽에서, 한 번은 동료가 사는 쪽에서 번갈아 만나곤 했는데 이번에는 동료가 사는 쪽에서 만나기로 했다. 약속을 잡고 하루 종일 수다를 떨 생각에 설렘을 가득 안고 아침 일찍부터 지하철을 탔다.매일 타는 지하철이지만 일행이 없다면 지하철 안은 늘 고요하다. 승객 대부분은 스마트폰을 보고 있기 때문에 사람들은 주변 사람에게 큰 관심을 두지 않는다. 나 역시 그렇고.지하철 문이 열리고 닫히고, 옆자리에 앉은 승객도 두어 번 정도 바뀌었다. 또다시 한참을 가고 있는데 옆자리에 앉은 사람이 내 쪽으로 몸을 살짝 틀더니 말을 건넸다.모르는 사람이 갑자기 건넨 말에 놀람 반, 귀찮음 반. 옆으로 고개를 돌렸다.가방을 무릎 위에 둔 머리가 희끗한 할머니와 체크무늬 헌팅캡을 쓴 할아버지가 나를 바라보고 있었다.한 번도 가보지 않은 행선지이기도 하고, 평소라면 그냥 "잘 모르겠어요." 하고 넘겼을 텐데 무슨 바람이 들어서인지 곧바로 스마트폰으로 길찾기 앱을 켰다.노부부는 스마트폰 키패드 위로 움직이는 내 손끝을 바라보며 말했다.가는 길을 물어봤다가 오히려 더 복잡해진 노부부를 위해 혹시나 하는 마음에 병원 홈페이지를 검색해 들어갔다. [병원 안내]-[오시는 길]로 들어가니 길찾기 앱에서는 나오지 않았던 셔틀버스 정보가 보였다.그 이야기를 들은 할머니는 뭔가를 깨달은 표정으로 손뼉을 치며 남편에게 말했다.할머니는 마지막으로 마음을 꾹꾹 눌러담아 말했다.집으로 돌아와 가족들에게 "오늘 착한 일 하나 했다"며 신나게 썰을 풀고 있으니 문득 떠오르는 장면이 있었다.일주일 전 점심을 먹으러 식당을 찾고 있는데 지나가는 사람들에게 식당 전단을 나눠주는 한 아주머니가 있었다. 늘 그렇듯 마지못해 받아 가는 사람 몇 명, 손사래를 치거나 아예 투명 인간 취급을 하며 지나가는 사람들이 대부분이었다.그런데 맞은편에서 걸어오는 한 여성이 눈에 띄었다. 전화로 심각한 이야기를 나누고 있는지 얼굴은 살짝 찌푸려져 있었는데 아주머니가 전단을 내밀자 가볍게 목례하며 전단을 받아 가는 게 아닌가.전화받을 때와는 달리 살짝 웃음기를 머금은 해사한 얼굴을 보니 뭔가 띵하니 얻어맞은 듯한 느낌이 들었다.평소 나는 남에게 관심을 두기는커녕 피하기에 바빴다. 용기를 내어 길을 물어보는 사람에게는 고민하지도 않고 "모르겠어요"라고 대답하거나, 길에서 나눠주는 전단도 거의 받지 않았다.실제로 다른 의도로 접근하는 사람들도 있으니 조심하는 것이 당연한 건지도 모른다. 그러다 보니 누군가 도움을 요청하는 순간에도 일단 모른 척 지나치는 데 익숙해진 건 아닐까?타인을 무조건 믿거나 모든 부탁에 응해야 한다는 이야기가 아니다. 다만 도움이 필요한 순간에 건넬 수 있는 작은 관심은 놓치지 않았으면 한다. 내가 내어준 짧은 시간이 누군가에게 도움이 되었듯 언젠가 나에게 따뜻한 온기로 다시 돌아올 것이라 믿는다.