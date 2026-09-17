대구시, 첨단산업 밑그림 그릴 로드맵 수립한다

큰사진보기 ▲대구시는 17일 대구창초경제혁신센터에서 ‘대구첨단산업발전전략자문회의’를 발족하고 대구 경제 대개조를 위한 첫 회의를 열었다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 17일 대구창조센터에셔 열린 첨단산업발전전략자문회의에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구 경제를 개조하고 첨단산업 육성의 밑그림을 그리기 위한 자문회의가 출범해 올해 연말까지 첨단산업발전전략 로드맵을 수립한다.대구시는 17일 대구창초경제혁신센터에서 '대구첨단산업발전전략자문회의'를 발족하고 대구 산업 대전환을 위한 첫 회의를 열었다.이날 출범한 자문회의는 대구의 산업 현주소를 진단해 발전 방향을 제시하고 핵심 전략 및 주요 사업을 자문하는 최고위급 전문가 기구이다.대구시장을 의장으로 반도체·로봇·모빌리티·AI(인공지능)·바이오 분야 외부 전문가 10명과 지역 연구기관장 11명 등 총 22명으로 구성됐다.이날 1차 회의에서는 대구 주력산업 현황 발표와 함께 구조적 과제 극복 및 정부 정책 연계 방안에 대한 자유토론이 진행됐다.토론에 참여한 전문가들은 로봇과 AI를 결합한 '피지컬 AI' 육성, 합성의약품 분야 전략적 지원, 센서 기술과 AI의 접목 등 지역 강점을 활용한 신산업 시너지 창출을 제안했다.박철우 한국공학대학교 부총장은 "대구의 핵심 산업을 중심으로 기존 주력 산업이 함께 성장하는 연계 전략이 중요하다"며 "로봇에 AI를 결합한 '피지컬 AI'를 집중 육성한다면 핵심 가치사슬인 소재·부품 등 기존 주력 산업의 혁신 성장까지 함께 이끌어낼 수 있을 것"이라고 제안했다.묵현상 뉴패스바이오 대표이사는 "대구는 첨단의료복합단지 등 독보적인 의료 인프라를 갖추고 있다"며 특히 합성의약품 분야를 전략적으로 육성한다면 연구개발부터 생산까지 확실한 성과를 거둘 수 있을 것"이라고 말했다.이종호 서울대학교 교수는 "산업 육성의 핵심은 지역의 강점을 살리는 것"이라며 "대구가 지닌 센서·로봇·모빌리티 분야의 강점, 특히 차별화된 센서 기술과 AI를 접목한다면 새로운 산업 시너지를 창출할 수 있을 것"이라고 강조했다.대구시는 앞으로 자문회의를 정기적으로 개최하고 산하에 상시 운영되는 '실무기획단'을 구성해 실제 정책과 사업으로 이어지도록 한다는 계획이다.또한 올해 말까지 대구 산업발전전략 로드맵(단계별 이행안)을 수립하고 이를 구체화한 연차별 실행계획을 마련한다.이날 회의를 주재한 추경호 대구시장은 "대구 산업은 지금 중대한 전환의 길림길에 서 있다"며 '우리의 강점과 한계를 정확히 짚고 첨단산업 중심의 발전전략을 다시 세워야 한다"고 말했다.이어 그는 "진단은 정확하게, 방향은 분명하게, 실행은 속도감 있게 추진하겠다"며 "자문회의를 통해 대구가 선택과 집중해야 할 분야를 명확히 하고 실행과제를 차질 없이 추진해 변화와 성장으로 이오지는 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 강조했다.