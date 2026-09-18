"X만한 XX야" 부구청장 욕설 논란까지... 염창공원 공공주택 갈등 계속

큰사진보기 ▲주민들에게 가로막힌 진교훈 구청장과 한정애 의원11일 서울 강서구 염경중학교에서 열린 염창공원 공공주택지구 지정 주민설명회에서 진교훈 강서구청장(가운데)과 지역구 국회의원인 더불어민주당 한정애 의원이 주민들의 항의에 가로막혀 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정헌재 강서구 부구청장이 주민에게 비키라고 소리치고 있다. ⓒ 염창주거환경 비대위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주민들의 항의받는 강서구청장11일 서울 강서구 염경중학교에서 열린 염창공원 공공주택지구 지정 주민설명회가 주민들의 반발로 무산된 가운데 주민들이 진교훈 강서구청장이 탑승한 차량을 막아서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강서구 염창근린공원 훼손지에 대한 공공주택지구 지정을 둘러싸고 열린 주민설명회가 극심한 반발 속에 파행으로 끝났다. 지난 11일 강서구 염경중학교에서 열릴 예정이었던 이 설명회는 시작 전부터 주민들이 설명회장 밖에 모여 "공원 조성 약속을 지켜라", "개발 반대" 구호를 외치는 등 거센 저항에 부딪혔다.강서구청 측은 일부 주민들이 설명회장을 에워싸고 야유와 구호를 장시간 이어가며 설명회 진행을 방해했고, 구청장이 자리를 뜨려 하자 관용차를 막아섰다고 했다.염창주거환경 비대위는 진교훈 구청장에게 주민과 직접 대화해 달라고 공개 면담을 요청했지만 진 구청장이 차 안에서 2시간 45분 동안 머물며 묵묵부답으로 일관했다는 입장이다.이날 진 구청장은 3시간 가까이 현장을 빠져나가지 못했다.이날 진교훈 구청장이 현장을 빠져나가지 못하고 차 안에 머무는 동안 강서구 부구청장이 주민들과 서로 언성을 높이고 욕설을 주고받는 일이 발생했다.비대위와 주민, 당시 현장을 촬영한 영상을 종합하면 정헌재 강서구 부구청장은 여성 주민을 향해 "당신이 엄마야?", "비켜, 비키라니까!"라고 고함을 질렀다. 영상에는 엄마를 부르며 울고 있는 어린아이의 목소리도 함께 들린다.또 다른 영상에는 한 주민이 "XX 영감이"라고 정 부구청장을 향해 욕설을 했고 이를 들은 정 부구청장은 "저런 X만한 XX가 있나, 어따 대고 그런 욕을 해"라고 맞받았다.정 부구청장은 기자와의 통화에서 "경찰이 진입한다는 걸 알았기 때문에 유모차에 있는 아이들이 위험할 것 같아서 가라고 한 것이다. 정말 위험하다 생각해 비켜 달라 한 건데 그 여성 주민이 '당신이 무슨 참견이냐'고 해서, 아이들 안전을 생각하지 않는 것 같아 '당신이 정말 엄마냐'라고 한 것"이라고 해명했다.이어 다른 주민과 욕설을 주고받은 것에 대해서는 "제 부모님에 대한 욕을 한 주민이 있었다. 하려면 저한테 해야지 어떻게 부모님 욕을 할 수 있나"라며 "3시간 가까이 구청장이 갇혀 있고 경찰이 진입하려던 급박한 상황이라 답답해서 화를 낸 것 같다"라고 했다.반면 "당신이 엄마야?"라는 말을 들은 당사자는 17일 "저는 아이들 5명인가 6명과 같이 있었는데 그분이 오시자마자 소리치셨다. (아이가) 그 아저씨가 쫓아올까 아직도 무서워한다"고 했다.또 다른 주민은 "구청장 차량과 관계없는 곳에서 아이 어머니를 상대로 화풀이한 것"이라면서 "사람이 많은 자리도 아니었다. 아이 안전이 아니라 구청장 퇴로 확보를 위해 비키라고 한 것처럼 보였다"라고 했다.한편 주민들은 대화를 제안했으나 구청 측이 응하지 않았고, 이후 출동한 경찰에 밀려 아이와 여성들이 넘어졌다며 피해를 호소했다.이날 영상들은 주민들이 참여한 유튜브, 단체 카카오톡, 네이버 카페 등을 통해 빠르게 퍼지고 있다. 일부 주민은 이번 사안과 관련해 감사원에 감사를 청구한 것으로 알려졌다.이번 갈등의 배경에는 지난 8월 13일 정부가 발표한 주택 공급 대책이 있다. 국토교통부는 당시 서울 시내 유일한 신규 공공택지로 염창근린공원 내 훼손지(강서구 염창동 산24-1 일대, 약 5만 1천㎡)를 지정했다. 이 부지는 1990년 문화회관·청소년회관 등 공공시설 기부채납을 조건으로 민간공원 조성이 허가됐던 곳이나, 사업자가 약속을 지키지 않고 골프연습장만 운영하자 구청이 2006년 인가를 취소하고 2009년 직권 폐업 조치를 내린 바 있다.강서구와 정부는 장기간 방치된 부지를 정상화하고 지역균형발전에 기여할 수 있다는 입장이지만, 지역 주민들은 오랫동안 기대해온 '공원화 약속'이 뒤집혔다며 기반시설 대책 없는 고밀 개발에 대한 우려를 제기하고 있다. 이번 설명회 파행과 부구청장 욕설 논란으로 양측의 갈등은 한층 격화될 전망이다.