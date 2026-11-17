큰사진보기 ▲박용래시비박용래 시인의 시 '저녁눈'이 새겨져있다. 뒷면에는 1984년 시비건립추진위원회의 시비건립 취지와 시인의 연보가 적혀있다. 대전 보문산 사정공원 안에 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"그는 조각을 하듯이 시를 썼다. 낱말 하나하나에 대한 정성은 비길 데가 없었다. 한 자 한 획도 소홀히 다룬 적이 없었고, 그는 또 누구보다도 자의식이 강했다."

큰사진보기 ▲박용래 시인의 옛 집터오류동 청시사가 있던 자리임을 알려주는 표지판. 대전광역시 중구에서 세워놓았다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲박용래 시인의 옛 집터청시사 터에 대전광역시 중구청과 한국문인협회 대전지회가 2009년 세운 표석. ⓒ 서광식 관련사진보기

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"모든 아름다운 것들은 언제나 그의 눈물을 불렀다. 갸륵한 것, 어여쁜 것, 소박한 것, 조촐한 것, 조용한 것, 알뜰한 것, 인간의 손을 안 탄 것, 문명의 때가 아니 묻은 것, 임자가 없는 것, 아무렇게나 버려진 것, 갓 태어난 것, 저절로 묵은 것...그는 누리의 온갖 생령에서 천체의 흔적에 이르도록 사랑하지 않은 것이 없었으며, 사랑스러운 것들을 만날 적마다 눈시울을 붉히지 않은 때가 없었다." -이문구, <박용래 약전>

싸리울 밖 지는 해가 올올이 풀리고 있었다./ 보리바심 끝마당/ 허드렛군이 모여/ 허드렛불을 지르고 있었다./ 푸슷푸슷 튀는 연기 속에/ 지는 해가 이중으로 풀리고 있었다/ 허드레, 허드레로 우는 뻐꾸기 소리/ 징소리/ 도리께 꼭지에 지는 해가 또 하나 올올이 풀리고 있었다. -박용래, <점묘>

큰사진보기 ▲시전집 '먼 바다'박용래 시인의 유고 4편을 비롯 생전 펴낸 시집 시선집의 전 작품을 수록한 시전집. 1984년 간행되었다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲박용래 시인 옛집청시사를 배경으로 하늘을 보는 듯 서있는 시인을 그린 벽화. 문학관이 아닌 공영주차장 한쪽 벽면에 그려져있어 묘한 감정을 불러일으킨다. ⓒ 서광식 관련사진보기

16일 낯선 곳에서 눈을 떴다. 평소보다 일찍 일어났다. 대전이다. 오래 벼르던 박용래 시인의 시비를 찾아나섰다. 대전 보문산 사정공원은 마지막 가을이 머물고 있었다. 노랗고 빨간 낙엽이 깔려있는 비탈길을 오르니 박용래 시비가 방문객을 반긴다. 시비 <저녁눈>의 눈발을 닮은 낙엽들이 흩날려 시인의 시비 주위는 떨어진 낙엽들로 붐볐다.박용래와 나란히 <현대문학>에 박두진의 추천으로 등단한 시인 임강빈은 박용래를 이렇게 평했다. 대전문학관 누리집을 보면 '대전 5대 문인'으로 박용래를 앞장세우고 있다. 지금 박 시인이 살아서 이를 본다면 어떤 생각이 들까.생전 이문구 작가가 박용래 시인에 대해 '호서의 대표적 시인...'으로 말했다가 박 시인으로부터 "한국의 대표시인두 션찮은디 호섯지방이 뭐냐"고 크게 혼난 적이 있었다고 하니. '대전 5대 문인'은 성에 차지 않을지도 모르겠다. 그만큼 자신과 자신의 시에 대한 자부가 남달랐다는 이야기다.일찍이 <박용래평전>을 쓴 고형진 고려대 명예교수는 박용래를 두고 "가장 한국적인 서정시를 쓴 대표적인 시인"이라고 평했다. '시인의 시인'이라는 평가도 있다. '북에 소월이 있고 남에 목월이 있다면 중도(대전)에는 용래가 있다'는 말도 있었다.하지만 사실 박용래는 오래도록 잊혀져 왔다. 시인이 시를 쓰며 문인들과 교류했던 옛집 '청시사'만 하더라도 그 자리는 제2공영주차장(현 주소 대전 중구 오류동 149-12)이 돼버렸다. 대전 중구청이 세워놓은 표지석마저 없으면 이곳이 그곳이었는지 알 도리가 없다.박용래 시인은 1925년 충남 논산군 강경읍에서 태어나 1956년 <현대문학>을 통해 문단에 나왔다. 강경상고를 마치고 조선은행에 근무했다. 해방후 충남과 대전 일대 중학교 교사를 지냈다. 돈이 싫어 은행을 관두고, 월사금 독촉은 더 싫어 선생도 작파해버렸다. 1965년 대전시 중구 오류동 17-15번지로 옮긴 후에는 오로지 시작에만 전념했다. 시인을 이 집에 '청시사'라는 이름을 붙였다. 푸른 감나무집이라는 뜻이다.'눈물의 시인' '울보 시인'이라 불릴 정도로 정감이 남달랐던 시인은 작고 사라져가는 것들을 독특한 서정으로 노래한 것으로 유명하다.시집 <싸락눈>(삼애사) <강아지풀>(민음사) <백발의 꽃대궁>(문학예술사)을 냈다. 1980년 심장마비로 작고. 시전집 <먼 바다>(창작과비평사)가 나오던 1984년 대전 보문산 사정공원에 '박용래 시비'가 세워졌다.여기까지 보면 박용래 시인을 지역의 시인으로만 알기 쉽지만 결코 그렇지 않다. 태어나고 활동한 곳은 충남이고 대전이지만 그의 시가 닿은 곳은 광대한 자연과 인간 그 너머였다. 박용래 시인은 한국 현대시, 특히 서정시를 이야기할 때 빼놓을 수 없다. 그만큼 독보적인 영역을 구축한 것으로 평가 받는다.국립한국문학관이 만든 2026년 8월 전국16개 광역지자체 등록기준 <대한민국문학관지도> 대전충청지역 현황을 보면 대전은 <대전문학관>(대전 동구 용전동)이 유일하다. 9월 들어 하나가 늘어<대전테미문학관>이 공립문학관으로 공식 등록했다는 소식이다.개별 시인 작가의 문학관은 없다. 물론 문학관이 있고 없고의 여부가 지역이 작가들을 대하는 태도의 모든 것을 말해주지는 않을 것이다. 그러나 애써 기억하지 않으면 누가 기억해 줄 것인가. 문학관을 중심으로 문학제 등 다양한 교육, 프로그램이 이어진다면 시인 작가를 알리고 기리는 일이 훨씬 수월하고 빠르지 않을까.시인 스스로 용납하든, 하지 않든, 박용래는 대전이 내세울 수 있는 대표적 시인이라 해도 되지 않을까. 그럼에도 시인의 문학관 하나 없는 현실은 매우 아쉽다. 작년 시인 탄생 100년을 맞아 대전문학관이 특별전 등 추모행사를 가진 것을 계기로 박용래시문학상이 제정된 것은 반갑다. 올해 첫 번째 박용래시문학상은 권달웅 시인이 수상했다. 시상식은 지난 10월 10일 대전문학관에서 열렸다.모처럼 일고 있는 박용래 시인에 대한 관심과 열기가 시인에 대한 재조명을 넘어 옛집터 복원, 나아가 문학관 건립 움직임으로까지 이어지면 어떨까. 박용래 시인의 자취를 더듬으며 간절한 마음을 보태본다.