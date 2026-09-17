안민석, 학부모 찾아가 경기교육 묻다… '찾아가는 교육감실' 첫발

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 화성특례시와 오산시에서 타운홀미팅을 열고 고교학점제와 대입제도부터 과밀학급, 특수교육, 통학환경까지 지역 교육 현안을 학부모들과 직접 논의했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

"학부모는 교육정책의 소중한 파트너입니다."

AD

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 화성특례시와 오산시에서 타운홀미팅을 열고 고교학점제와 대입제도부터 과밀학급, 특수교육, 통학환경까지 지역 교육 현안을 학부모들과 직접 논의했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 화성특례시와 오산시에서 타운홀미팅을 열고 고교학점제와 대입제도부터 과밀학급, 특수교육, 통학환경까지 지역 교육 현안을 학부모들과 직접 논의했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 학부모를 직접 찾아가 경기교육 현안을 듣고 정책 방향을 함께 논의하는 행보를 시작했다. 교육감이 정책을 설명하는 데 그치지 않고 학부모의 질문을 현장에서 받고 지역별 교육 문제까지 논의하는 방식이다.안민석 교육감은 17일 화성특례시·오산시에서 '찾아가는 교육감실' 첫 일정을 열고 도내 31개 시군을 순회하는 현장 소통에 들어갔다.이날 안민석 교육감은 학부모들의 사전 질의를 받고 현장에서 즉문즉답하는 방식으로 소통했다. 고교학점제와 대입제도, 교권보호 등 학부모들의 관심이 큰 교육 현안과 함께 스마트폰 과의존을 줄이고 독서·예술·스포츠 활동을 확대하는 '폰프리·RAS(Reading·Arts·Sports) 교육'도 주요 의제로 다뤘다.특히 폰프리·RAS교육은 학교 안의 교육활동을 넘어 지역사회와 연결하는 방안으로 논의됐다. 지역의 문화·체육 인프라를 학교와 연계해 학생들의 활동 기회를 넓히고 학교가 관련 프로그램을 모두 떠안는 부담도 줄이겠다는 구상이다.교육정책의 방향을 제시하는 데서 그치지 않고 지역에서 실제 활용할 수 있는 자원을 함께 찾는 방식으로 논의를 확장한 것이다.학부모와의 대화는 곧 지역별 구체적인 교육 현안으로 이어졌다. 화성에서는 다문화 학생 지원을 위한 대응팀 구성, 지역 스포츠 인프라를 활용한 '신나는 야구학교', 현대·기아자동차와 삼성전자 등 지역 기업과 연계한 특성화고 직업교육 강화 방안 등이 논의됐다.특수학교와 복합 특수학급 수요도 확인하고 확충을 추진하기로 했다. 과밀학교 문제에 대해서는 학교 신설과 함께 지역 교육·공공시설을 활용해 교육공간을 확보하는 방안도 논의했다. 학생 수가 늘어나는 지역에서는 학교를 새로 짓는 것만으로 교육공간 수요에 대응하기 어려운 만큼, 지자체와 교육청이 지역 자원을 함께 활용하는 협력이 중요한 과제로 떠오른 것이다.오산에서는 신도시 과밀과 원도심 공동화, 통학환경 개선 등이 주요 현안으로 제시됐다. 오산시는 안전한 통학환경 조성을 위한 도로 확장 계획을 설명했고, 교육지원청과 지자체가 공동 TF를 운영해 지역 교육 현안에 대응하기로 했다.세교지구와 부산동·원동지역 중학교 설립을 통한 과밀학급 해소 방안도 논의됐다. 교육지원청 분리 문제와 관련해서는 내년 9월부터 추진할 계획을 설명하면서 화성·오산이 우선적으로 분리되기를 바란다는 뜻도 밝혔다. 학부모들이 체감하는 학교와 통학 문제에서 출발한 논의가 교육행정 체계의 변화로까지 이어진 셈이다.안민석 교육감은 이날 학부모의 역할을 거듭 강조했다. 그는 "교육의 답은 현장에 있다"며 실사구시를 바탕으로 현장의 교육 문제를 해결하는 정책 수립을 강조했다. 이어 "경기교육 방향에 대해 함께 고민하고 논의할 수 있도록 학부모 모임을 적극 지원하겠다"고 말했다.안 교육감이 학부모와의 직접 대화를 '찾아가는 교육감실'의 출발점으로 삼은 것도 이 같은 소통 방식과 맞닿아 있다. 이날 논의된 의제 역시 경기교육의 큰 방향에만 머물지 않고 과밀학급, 특수교육, 통학환경, 진로·직업교육 등 학부모들이 학교생활에서 직접 마주하는 문제들이 중심이었다.화성·오산을 시작으로 31개 시군을 순회하는 만큼 앞으로는 지역마다 다른 교육 현안을 어떻게 듣고 정책으로 연결할지가 중요하다. 학교 신설이나 특수교육 확대처럼 교육청과 지자체의 협력이 필요한 사안도 적지 않다. 안민석 교육감이 강조한 '현장 소통'이 일회성 만남에 그치지 않고 학부모들의 요구를 실제 학교와 지역의 변화로 이어가는 과정으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.