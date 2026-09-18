AI 시대에 퇴직... 정약용에게 배운 인생2막 설계

큰사진보기 ▲책표지<다산의 설계도> ⓒ 구텐베르크 관련사진보기

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이치는 마음 '밖'의 구체적인 '사물과 사선'에 존재합니다. 따라서 참된 앎은 내면으로 침잠하는 대신, 외부 세계를 향한 적극적인 탐구, 즉 격물에서 출발해야만 했습니다. (18쪽)

'위기지학'의 유일한 목적은 오직 자기 자신의 인격을 완성하는 것에 있습니다. 타인의 인정이나 사회적 성공은 그 과정에서 따라올 수도 있는 부수적인 결과일 뿐, 결코 공부의 목적이 될 수 없습니다. (135쪽)

초서란 책을 읽다가 핵심이 되는 구절이나 마음을 울리는 글을 만날 때 옮겨 적는 것을 뜻합니다. 다산에게 기록하는 행위는 잊지 않기 위한 보조 수단이 동시에, 생각을 완성하는 과정 그 자체이자 앎을 삶으로 바꾸는 정직한 실천법이었습니다. (226쪽)

다산 정약용은 성취의 순간에 성취의 순간에 찾아오는 '정체'의 위험을 경계했습니다. 그는 삶을 낡은 것을 허물고 새로운 것을 쌓아 올리는 영원한 '갱신(更新)'의 순환 과정으로 이해했습니다. 그리고 이 갱신의 철학을 압축하는 핵심 개념이 바로 일신입니다. (252쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

집을 지을 때는 설계도부터 펼친다. 그런데 우리는 이상하게도 인생을 지을 때는 설계도 없이 출발한다. 학교를 졸업하고 직장을 구하고, 결혼하고, 아이를 키우며 앞만 보고 달린다. 그러다 어느 날 퇴직을 맞이해서야 비로소 멈춰 선다.'이제 나는 어떻게 살아야 하지?'<다산의 설계도>(2025년 11월, 구텐베르크)를 읽으며 이 질문을 다시 꺼내 들었다. 이 책은 조선 역사상 가장 혹독한 시련 속에서도 방대한 저술과 실천을 이어간 정약용의 삶에서 오늘에 필요한 원리를 끌어낸다. 엮은이는 다산의 사유를 격물치지·치심·수신·경세·지행겸진·일신이라는 여섯 단계로 정리한다. 나는 이 여섯 단계를 내 삶에 대입해보며 안생 2막의 설계도로 읽어 내려갔다.첫 번째는 격물치지(格物致知)다.사물과 사건을 탐구해 문제의 본질을 들여다보는 과정이다. 다산은 관념에 머물지 않고 구체적인 현실을 향해 나아갔다.이 대목에서 오늘날 AI 시대를 떠올렸다. 지금은 정보 부족이 아니라, 너무 많은 정보 속에서 무엇이 중요한지 판단하기 어려운 시대다. 인공지능에게 물으면 수많은 답이 쏟아지지만, 답이 많아질수록 본질을 찌르는 질문이 중요해진다. 무엇이 문제인지 제대로 묻는 것, 인생의 첫 설계선은 여기서 시작된다.두 번째는 치심(治心)이다.마음을 다스리는 일이다. 특히 다산이 강조한 신독(愼獨)이 마음에 남았다. 타인의 시선이 사라진 자리에서도 스스로를 삼가는 공부다.사람은 남들이 지켜볼 때보다 아무도 보지 않을 때 본 모습이 드러난다. 누가 알아주지 않아도 책을 읽는가. 칭찬받지 않아도 해야 할 일을 하는가. 인생 설계도에서 눈에 보이는 외벽보다 중요한 것은 보이지 않는 기초다.세 번째는 수신(修身)이다.내면의 기준을 세우는 일이다. 책은 남에게 보이기 위한 공부가 아닌, 자기 자신을 위한 공부인 위기지학(爲己之學)을 소개한다.잠시 책장을 덮고 자문했다. 나는 왜 책을 읽고 글을 쓰는가. 누군가의 인정을 위해서인가. 어제보다 조금 나은 사람이 되기 위해서인가. 직함과 조직의 평가가 사라진 퇴직 후의 공부는 더욱 그렇다. 남의 기준이 아닌 자신의 기준이 중요해지는 순간, 공부는 '스펙'이 아니라 사람을 만드는 일이 된다.네 번째는 경세(經世)다.배운 것을 현실에 적용하고 세상에 쓰임을 만드는 과정이다.책은 그 답의 단서로 기술과 예술, 재주를 뜻하는 기예(技藝)를 이야기한다. 다산은 기예를 한 사람이 세상 속에서 자신의 존재 가치를 만들어가는 방식으로 확장한다. 이는 인생 2막에도 중요한 화두다. 퇴직은 쓸모의 끝이 아니라 쓰임의 방향을 바꾸는 시간이다. 평생 쌓은 경험과 지식을 새로운 일에 연결하고, 타인과 나누며 글로 남기는 것 역시 새로운 기예다.다섯 번째는 지행겸진(知行兼進)이다.앎과 행동이 함께 나아가는 것이다. 내가 써 내려가는 퇴직일기가 떠올랐다. 거창한 기록은 아니지만, 하루의 경험을 적다 보면 흩어진 생각이 문장이 되고 나 자신을 되돌아보게 한다. 다산의 '초서(抄書)' 역시 같은 맥락이다.생각은 바람처럼 흩어지지만, 기록은 그것을 붙잡아 둔다. 매일 쓰는 퇴직 일기는 인생 2막의 설계도를 한 줄씩 그려가는 과정이다.마지막 여섯 번째는 일신(日新)이다.어제의 성공이 오늘의 발목을 잡지 않게 하려면, 날마다 새로워지는 것이다.퇴직으로 끝난 것은 인생이 아니라 하나의 역할이었다. 그렇다면 새로운 역할을 설계하면 된다. 읽고, 쓰고, 사람을 만나고, 새로운 기술을 배우며 조금씩 다른 나를 만들어간다. 어제의 나를 그대로 복사하지 않는 것, 그것이 일신이다.<다산의 설계도>는 다산의 깊은 사유를 6단계 구조로 정리해 독자가 자신의 삶에 직접 적용하도록 이끈다. 여섯 단계는 따로 떨어져 있지 않고 삶을 움직이는 바퀴처럼 함께 돌아간다.인생 1막에서 남이 만든 설계도를 따라왔다면, 인생 2막은 남은 삶을 계산하는 시간이 아니라 나만의 설계도를 그리는 시간이어야 한다.오늘도 한 줄의 문장을 쓴다. 이 한 줄이 내 인생 2막에 그어 나가는 작은 설계선이다.