빚이 자활을 가로막을 때, 무엇을 할 수 있을까

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"빚이 얼마인지부터 알아봅시다"

덧붙이는 글 | 글쓴이 양태호는 지역자활센터 사례관리자로 근무하고 있습니다.

자활센터에서 사례관리 업무를 하다 보면 참여자의 어려움은 좀처럼 하나의 문제로만 나타나지 않는다. 건강 문제 뒤에 주거 문제가 숨어 있고, 근로를 지속하지 못하는 이유를 따라가다 보면 가족관계나 정신건강의 어려움과 만나기도 한다. 그리고 그 가운데 빠지지 않고 등장하는 문제가 있다. 바로 '빚'이다.지난 9월 16일 부산광역자활센터에서 열린 '자활 참여자 사례관리를 위한 금융·채무상담 실전 노하우' 교육에 참석했다. 사례관리 현장에서 채무 문제를 접하는 일은 생각보다 잦다. "빚이 있다"고 말하는 참여자에게 얼마의 빚이 있는지 물어보면 정확한 금액을 모르는 경우도 있다. 어디에서 돈을 빌렸는지, 현재 채권자가 누구인지, 연체가 얼마나 됐는지조차 제대로 정리되지 않은 경우도 있다.처음에는 이런 상황이 조금 의아했다. 하지만 사례를 계속 접하면서 알게 됐다. 오랫동안 독촉과 연체를 경험한 사람에게 채무는 단순히 계산기를 두드려 정리할 수 있는 숫자가 아닐 수 있다는 것을.채무 상담의 출발점은 의외로 단순하다. 현재의 상황을 정확히 확인하는 것이다. 얼마를 빌렸는지, 어디에 갚아야 하는지, 연체 기간은 얼마나 되는지, 소득은 어느 정도인지 등을 하나씩 확인해야 그다음 방법을 찾을 수 있다.문제는 이 과정 자체를 두려워하는 사람이 적지 않다는 점이다. 오랫동안 해결하지 못한 빚을 다시 들여다보는 것은 자신이 실패했다고 느끼게 만들 수도 있다. 채권추심 전화나 법원에서 온 우편물을 경험한 사람에게는 금융기관이나 상담기관에 연락하는 것조차 큰 부담이 될 수 있다. 그래서 사례관리자는 참여자에게 곧바로 "채무조정을 신청하세요"라고 말하는 것으로 역할을 다했다고 볼 수 없다. 채무 현황을 함께 정리하고, 참여자가 무엇을 가장 걱정하는지 확인한 뒤 필요한 경우 전문적인 금융상담을 받을 수 있도록 연결해야 한다.현장에서 만나는 제도도 하나가 아니다. 신용회복위원회의 채무조정을 검토해야 하는 경우가 있는가 하면 개인회생이나 개인파산 등 법원의 절차를 살펴봐야 하는 경우도 있다. 상황에 따라 금융복지상담기관의 도움을 받아 어떤 방법이 적절한지 먼저 판단해야 할 때도 있다.사례관리자가 모든 금융·법률 문제의 전문가가 될 수는 없다. 오히려 중요한 것은 '내가 해결해 주는 것'과 '전문기관의 도움이 필요한 것을 구분하는 능력'이라는 생각이 들었다. 부채가 해결되지 않으면 '일'도 흔들린다자활사업의 궁극적인 목적을 생각하면 금융·채무 상담은 부수적인 복지서비스처럼 보일 수도 있다. 하지만 실제 현장에서는 그렇지 않다. 채무 문제는 한 사람의 일상 전체에 영향을 미친다. 월급이 들어와도 대부분을 빚을 갚는 데 사용해야 한다면 일을 계속해야 할 동기를 유지하기 어렵다. 압류나 독촉을 걱정하는 상황에서는 근로에 집중하는 것도 쉽지 않다. 부채에서 시작된 불안이 가족 갈등이나 우울, 대인관계 문제로 이어지기도 한다.실제 자활사례에서도 부채 문제는 심리·정서적 어려움이나 사업단 적응 문제와 함께 나타나고, 자립을 방해하는 요인이 되기도 한다. 결국 '경제적 자립'을 이야기하면서 채무 문제를 외면하기는 어렵다. 취업이나 근로만 연결한다고 해서 한 사람의 자립이 완성되는 것은 아니기 때문이다.이번 교육을 들으며 가장 많이 생각하게 된 것은 사례관리자의 역할이었다. 참여자가 "빚 때문에 힘들다"고 이야기했을 때 사례관리자가 그 빚을 대신 갚아줄 수도 없고 모든 채무 문제를 직접 해결할 수도 없다. 하지만 할 수 있는 일은 있다. 막연하게 엉켜 있는 문제를 하나씩 정리하고, 참여자가 이용할 수 있는 제도를 찾아보고, 필요하다면 전문기관까지 함께 연결하는 것이다.그리고 처음부터 참여자가 움직이는 것도 아니다. 금융상담을 거부하던 사람이 어느 날 "한번 알아보겠다"고 말하는 것도 하나의 변화일 수 있다. 상담기관에 전화해 보는 것, 오래된 채무 관련 서류를 찾아오는 것, 자신의 부채 금액을 처음으로 확인하는 것 역시 자립을 향한 작은 과정이다.사례관리에서는 이러한 작은 변화를 놓치지 않는 것도 중요하다. 요즘 상담을 하면서 '자립'이라는 단어를 이전보다 조금 다르게 생각하게 된다. 자립은 누군가의 도움을 전혀 받지 않는 상태가 아닐지도 모른다. 자신이 처한 상황을 이해하고, 필요한 도움을 선택하며, 다시 자신의 삶을 결정할 수 있게 되는 과정에 더 가깝지 않을까.빚을 한 번에 없애주는 기적 같은 상담은 없다. 그러나 오랫동안 혼자 감당하던 문제를 누군가와 함께 처음부터 들여다보는 순간은 만들 수 있다. 자활 현장에서 금융·채무 상담이 필요한 이유도 어쩌면 바로 거기에서 시작되는 것 같다.