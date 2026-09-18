'호르무즈 파병 반대' 외친 건국대 학생들

큰사진보기 ▲17일 정오, 건국대학교에서 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회 건국대지부' 주최로 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 건국대학교 긴급행동'이 개최됐다. ⓒ 호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 건국대학교 손세연(환경보건·산림조경학부) 학생 ⓒ 호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 관련사진보기

큰사진보기 ▲호소문을 낭독 중인 김나인, 손세연 학생. ⓒ 호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 관련사진보기

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[호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 건국대학교 긴급 행동 호소문]



지난 9월 3일 청와대의 호르무즈 파병 검토 소식이 전해졌습니다. 청와대는 이에 대해 "정해진 것이 없다"라고 밝혔지만, 8일에는 호르무즈 파병 작전 거점이 될 아랍 에미리트에 현지 상황을 파악하기 위한 조사단을 파견했습니다. 그리고 트럼프는 미국 중간선거 이틀 전인 11월 1일까지 파병에 대한 답을 달라며 압박하고 있습니다. 파병이 코앞까지 다가온 듯합니다. 매우 우려되는 정세입니다.



파병은 절대로 해서는 안 될 일입니다.



1. 이란 전쟁은 미국이 벌인 '침략 전쟁'이므로 동참할 수 없습니다.

우리는 이란 전쟁이 어떤 전쟁인가를 다시 돌아봐야 합니다. 이란 전쟁의 본질은 명백하게 미국의 '침략 전쟁'입니다. 미국은 자신의 석유 자본 이익과 패권을 위해 일방적으로 이란을 침공했습니다. 침공 첫날, 토마호크 미사일로 이란의 미나브 여자초등학교를 정밀 타격해 수많은 아이들을 죽음에 이르게 했습니다. 병원 등 민간시설 폭력이나, 에너지시설 폭격은 기본이었습니다. 이는 명백한 국제법 위반입니다. 또한, 미국은 휴전 협상 도중에 이란을 기습공격해 이란의 최고지도자를 살해했습니다. 이란 사람들이 죽어갈 때, 트럼프는 석유·가스 주식에 투자해 최대 440만 달러(약 59억 원)를 벌어들였습니다. 결국 이란 전쟁은 미국의 이익을 위한 침략으로 벌어진 전쟁이라는 것입니다.



2. 파병은 헌법 위반입니다.

우리나라 헌법 제5조 1항은 "대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다"라고 명시합니다. 침략 전쟁에 대한 모든 형태의 지원은 모두 위헌이라는 것입니다. 수색 작업, 바다 감시, 기뢰 처리 등등 감시 정찰 체계도 현대 전쟁의 성격상 모두 타격 체계와 연결되는 전투적 행위에 포함됩니다. 대한민국이 제아무리 비전투적으로 파병한다고 해도, 미국의 침략전쟁에 동참하여 전쟁범죄의 일원이 된다는 사실은 변함없습니다.



3. 전쟁과 파병은 평화를 해칩니다.

이 모든 이유를 차치하고도 가장 중요한 이유는 결국, 국민 한 사람의 목숨을 지키는 것이 그 어떤 국익보다도 중요하기 때문입니다. 전쟁을 통해 형성되는 평화는 없습니다. 파병을 막아내는 것만이 평화를 지키는 길입니다.



오로지 미국의 이익만을 위한 전쟁에 우리나라 청년들이 파병되어서는 안됩니다. 호르무즈 해협은 미군조차 접근하기 어려워하는 위험한 곳입니다. 여기에 대한민국 무기도, 청년도 파병할 수 없습니다. 미국의 총알받이 신세가 될 수 없습니다.



그럼에도, 미국은 계속해서 대한민국의 파병을 강요하고 압박하고 있습니다. 우리의 주권을 무시하며, 자신들의 침략전쟁을 이어가기 위해 우리의 희생을 요구하는 미국을 규탄합니다. 우리는 미국의 파병 압박에 단호히 거부할 것입니다.



이에 파병 반대에 함께해 주실 것을 호소 드립니다.

건국대 학우분들께서는 <호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 서명운동>에 참여해 주십시오.



또한 9월 17일 목요일 12시, 건국대학교 청심대에서 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 건국대학교 긴급 행동' 기자회견을 개최할 예정입니다. 자리에 함께 해주셔서 힘 보태주시면 감사하겠습니다.



또한, 10월 3일에 호르무즈 파병 반대 '10.3 전국 대학생 평화대행진'에 함께해 주실 것을 호소 드립니다.



우리가 앞장서 파병을 막아내고 전쟁 없는 평화를 만들어냅시다!



2026년 9월 16일

호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회 건국대지부





17일 낮 12시, 서울시 광진구에 소재한 건국대학교에서 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 전국 대학생 비상대책위원회(아래 비대위) 건국대지부' 주최로 '호르무즈 파병 반대! 파병 강요 미국 규탄! 건국대학교 긴급행동'이 개최됐다.사회를 맡은 비대위 소속 건국대 김나인 학생(미디어커뮤니케이션학과)은 청와대의 파병 논의 현황과 미국이 파병 결정 날짜까지 지정해 우리 정부를 협박하는 상황 등을 언급하며 "미국은 계속해서 파병을 강요하고 압박하고" 있고, "파병이 정말 현실로 일어날 수 있는 매우 위험하고 불안한 상황"이라며 현 정세를 분석했다.김나인 학생은 이어서 이란의 최고지도자를 사살하고, 미나브 초등학교를 폭격하는 등 미국이 이란 전쟁에서 저지른 범죄 행위를 열거했다. 또, 이를 트럼프가 전쟁의 절묘한 시점마다 주식 거래를 활발히 하면서 한화 약 59억 원에 해당하는 수익을 얻은 것과 연결시키면서 "결국 이란 전쟁은 미국의 돈벌이 수단인 것"이고, "오직 미국의 이익을 위한 침략 전쟁에 우리나라 청년이 단 한 명도 파병되어서는 안 된다"라며 긴급행동 개최의 취지를 밝혔다.발언자로 나선 건국대 손세연(환경보건·산림조경학부) 학생은 정찰과 감시 등 비전투 임무에 국한돼서 파병하면 된다는 주장에 대해 "드론과 같은 첨단 기술을 이용하는 현대전은 감시와 정찰이 곧 타격, 공격과 함께 이뤄진다"라며 "참전 방식이 어떠하든 침략전쟁에 가담하는 것"이라고 반박했다.학우들을 향해서는 "대학생은 우리 삶의 주체이며, 우리나라의 주인이다. 호르무즈 해협 파병은 학점, 대외활동, 취업만큼이나 우리 삶에 큰 영향을 미칠 문제로써, 개개인이 앞장서서 주체적으로 행동할 때 진정한 주권이 실현되고 자주로운 삶을 찾을 수 있다"라며 파병 반대와 미국 규탄의 목소리를 높이는 데 동참할 것을 호소했다. 그리고 4.19 혁명, 6월 항쟁 등 대학생들이 정세를 이끌어온 역사를 짚으며 "우리 대학생들이 앞장서서 파병을 막고 우리 또래 청년들의 삶을 지켜냅시다!"라고 외쳤다.다음으로는 김나인, 손세연 학생이 호소문을 낭독했다. 호소문 전문은 기사 아래에서 확인할 수 있다.마지막으로 참가자들 전체가 기자회견 장소 인근에 있는 학생회관 앞 게시판에 호소문을 부착하는 상징의식을 진행했다.