"우주가 전쟁터로"... 미·중·러, 위성 공격무기 개발 경쟁

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큰사진보기 ▲미국, 중국, 러시아의 우주 패권 경쟁이 다시 확대되고 있다 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 미국이 지구 궤도에 배치·운용 중인 '우주통제 무기(space-control weapons)'의 존재를 처음으로 공식 확인하면서 우주 군비 경쟁을 둘러싼 미·중·러 간 긴장이 고조되고 있다. 미국 측은 구체적인 무기의 종류나 수량, 배치 시점 등은 공개하지 않았지만, 궤도상에서 우주자산을 보호하거나 적대적인 우주 능력에 대응할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 밝혔다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 지난 15일(현지시간) 정례 브리핑에서 "중국은 우주의 평화적 이용과 우주 안보 유지를 일관되게 고수하며 우주의 무기화 및 전장화, 군비 경쟁을 반대한다"고 밝혔다.드미트리 페스코프 러시아 크렘린(대통령궁) 대변인도 이날 브리핑에서 "우리는 우주가 어떤 무기로부터도 자유로워야 한다고 믿는다"며 "우주의 완전한 비무장화를 향한 노력을 계속하기 위한 광범위한 국제적 협력을 기대한다"고 말했다.1967년 유엔 우주조약은 우주의 평화적 이용 원칙을 규정하고 지구 궤도에 핵무기 등 대량살상무기를 배치하는 것을 금지하고 있지만, 재래식 대위성무기나 전자전·레이저 등 현대적인 우주전 수단을 포괄적으로 금지하지는 않는다. 이 때문에 우주 군사기술의 발전 속도를 국제 규범이 따라가지 못한다는 지적이 계속되고 있다.강대국 간 우주 군비경쟁의 출발점은 1950년대 미·소 냉전으로 거슬러 올라간다. 1957년 소련이 세계 최초의 인공위성 '스푸트니크 1호'를 발사하면서 우주가 군사·안보 경쟁의 새로운 영역으로 떠올랐다. 미국 역시 위성 정찰과 통신, 미사일 경보 체계를 발전시키면서 우주 기술을 군사력의 핵심으로 활용하기 시작했다.양국은 우주에서 상대방의 위성을 파괴할 수 있는 대위성무기(ASAT) 개발에도 나섰다. 특히 1970~80년대에는 위성을 요격하는 기술과 우주 기반 미사일 방어체계를 놓고 경쟁이 심화됐다. 중국의 본격적인 우주 군사력 경쟁이 시작되기 전까지는 사실상 미국과 소련이 우주 군비경쟁을 주도했다.미·소 경쟁이 격화되면서 우주의 군사화를 제한하려는 국제적 노력도 진행됐다. 1967년 미국·소련·영국 등이 체결한 우주조약(Outer Space Treaty)은 지구 궤도에 핵무기 등 대량살상무기를 배치하는 것을 금지하고 달과 천체에 군사기지나 요새를 설치하는 행위 등을 제한했다.다만 이 조약은 재래식 대위성무기나 전자전·레이저 등 현대적인 우주전 수단을 포괄적으로 금지하지는 않는다. 이 때문에 우주 군사기술의 발전 속도를 국제 규범이 따라가지 못한다는 지적이 계속되고 있다.소련 붕괴 이후 한동안 미국이 우주 분야에서 압도적인 우위를 유지했지만, 2000년대 들어 중국이 빠르게 추격하기 시작했다. 특히 중국은 2007년 자국의 기상위성을 미사일로 직접 요격하는 대위성무기 시험을 실시하면서 국제사회의 큰 주목을 받았다. 당시 시험은 중국이 지상에서 발사한 요격체를 이용해 저궤도 위성을 직접 파괴할 수 있는 능력을 실제로 입증한 사건으로 평가됐다.이에 미국은 중국의 우주 군사력 확대를 주요 안보 과제로 인식하고 위성 보호와 대위성 대응 능력을 강화했다. 러시아 역시 소련 시절 축적한 우주기술을 바탕으로 대위성무기와 우주전 능력을 다시 강화하기 시작했다.2010년대 이후 우주 군비경쟁은 더욱 복잡해졌다. 미국은 2019년 우주군(Space Force)을 창설하면서 우주작전의 제도적 위상을 크게 강화했다. 중국과 러시아 역시 위성 요격뿐 아니라 위성을 가까이에서 접근·관찰하거나 움직임에 영향을 줄 수 있는 기동위성·우주기동 능력, 전자전, 위성 교란 기술 등을 발전시키고 있다. 이에 따라 우주전의 개념도 단순히 상대방 위성을 폭파하는 것에서 벗어나 통신·GPS·정찰·미사일 경보 등 상대방의 우주 기반 능력을 방해하거나 무력화하는 경쟁으로 확대됐다.최근에는 우주 군비경쟁의 성격이 더욱 뚜렷해지고 있다. 미국은 중국과 러시아의 대위성 능력에 대응하기 위해 우주자산 방어와 우주통제 능력을 강화해왔다. 특히 2026년 9월 미국이 지구 궤도에 배치된 '우주통제 무기(space-control weapons)'의 존재를 처음으로 공식 확인하면서 새로운 국면에 들어섰다. 미국 측은 이를 적대적인 우주 위협에 대응하고 자국 우주자산을 보호하기 위한 능력이라고 설명했지만, 구체적인 무기의 종류와 수량, 배치 시점 등은 공개하지 않았다.우주 군비경쟁의 핵심은 단순히 '우주에 무기를 배치하는 것'에 그치지 않는다. 군사위성은 정찰·통신·위치정보·미사일 경보 등 현대전의 핵심 기능을 담당한다. 이에 따라 상대국 위성을 공격하거나 교란할 수 있는 대위성무기(ASAT), 전자전·레이저 장비, 기동위성, 위성 추적·근접운용 기술 등이 전략적 우주전 능력으로 주목받고 있다.미·중·러의 우주 군비경쟁에서 가장 큰 문제는 '안보 딜레마'다. 한 국가가 자국 위성을 보호하기 위해 우주통제 능력을 개발하면 상대국은 이를 잠재적인 공격 능력으로 해석해 대응 능력을 개발할 수 있다. 결국 서로 방어력을 강화하려는 행동이 상대방에게는 공격 준비로 받아들여지는 악순환이 발생할 수 있다.특히 우주무기는 지상에서의 전통적인 군사력보다 실제 능력과 목적을 파악하기 어려워 오판과 오해의 위험이 크다는 지적이 나온다. 우주에서의 충돌이 통신·항법·금융·기상관측 등 민간 인프라에까지 영향을 미칠 수 있다는 점도 문제다.미·중·러의 우주 군비경쟁은 단순히 군사기술 경쟁을 넘어 21세기 전략적 경쟁이 지구 밖 우주 영역으로 확대되고 있다는 의미를 갖는다. 우주 기반 정보·통신·항법·미사일 경보 능력은 지상에서의 군사작전 능력과 직결되기 때문이다.결국 앞으로의 우주경쟁은 누가 더 많은 위성을 발사하느냐보다 누가 상대국의 우주자산을 보호하고, 필요할 경우 상대방의 우주 능력을 방해하거나 무력화할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요소가 될 가능성이 크다.동시에 우주가 실제 전쟁터로 변할 경우 전 세계의 민간 위성망과 경제 인프라까지 피해를 입을 수 있어, 군사적 억지력 강화와 함께 우주에서의 충돌을 제한할 국제적 규칙 마련이 중요한 과제로 떠오르고 있다.