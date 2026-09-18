쓰자마자 호랑이로 변신, 줄무늬까지 생생합니다

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲십이지 호랑이탈한국민속극박물관이 소장한 지승(종이끈)으로 만든 호랑이탈 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국민속극박물관충남 공주에 소재하고 있는 전통 민속극 전문박물관 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲사물놀이민속학자 심우성 선생은 남사당놀이에서 '사물놀이'라는 새로운 장르를 제창하신 선구자였다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲십이지 호랑이탈한국민속극박물관에서 소장하고 있는 짚 새끼줄로 만든 호랑이탈 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲고성탈박물관2005년 개관한 탈 전문박물관으로 전국 각지의 탈놀이용 탈과 외국탈을 수집, 전시하고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲범(담비)탈수영야류에서 사용되는 범탈로 담비탈이라고 한다. ⓒ 고성탈박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲담보탈통영오광대 담보탈로 담보는 통영에서 '호랑이 잡아먹는 동물'로 무서운 맹수로 알려져 있다. ⓒ 고성탈박물관 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

K팝 그룹인 슈퍼엠(SuperM)이 2020년 호랑이의 으르렁거림을 연상시키는 음향과 호랑이의 움직임을 형상화한 안무를 결합한 <호랑이(Tiger Inside)>라는 노래를 발표했다는 것을 알게 되었다. 옛날에도 호랑이 춤이 있었을까, 생각 끝에 찾아보니 호랑이 탈과 관련된 놀이 문화가 있다는 것 알게 되었다. 그래서 이번 여정은 호랑이 탈과 그 놀이 문화에 대해 알아보고자 했다. 지난 6일과 13일 각각 충남 공주와 경남 고성으로 길을 나섰다.첫 번째 목적지는 충남 공주의 한국민속극박물관이었다. 이곳에 오니 자연스럽게 한 인물이 떠올랐다. 민속학자 심우성(沈雨晟, 1934~2018) 선생이다. 민속극과 민중 문화의 대부요, 남사당놀이에서 '사물놀이'라는 새로운 장르를 제창하신 선구자였다. 예전에 공주에서 근무하던 시절, 먼발치에서나마 열정적으로 민속극 공연을 하시던 모습을 본 기억이 새삼 떠올랐다.이곳에는 열두 띠 탈놀이의 탈들이 전시되어 있었다. 주로 설날 같은 명절이나 경사 때 행해지던 탈놀이다. 공주 지역에서는 의당 돌모루 유랑예인 축제 등에서 재연되고 있었다. 첫 번째 십이지 호랑이 탈은 볏짚을 꼬아 만든 새끼 줄로 얼기설기 엮어 만든 단순한 탈이었다. 호랑이 형상에 눈과 입 주위로 빈 공간을 내고 머리에 탈을 쓰면 숨을 쉴 수 있도록 목 부위에도 빈 공간을 만들어 짠 것이 특징이었다.두 번째 탈은 지승(紙繩, 종이끈)으로 만든 제법 그럴듯한 탈로, 호랑이의 특징을 잘 살려 제작하였다. 전체적으로 황색 바탕에 호랑이의 특징인 검은 줄무늬도 표현했다. 코는 붉은색으로, 눈썹과 콧수염 등 털들은 자연스럽게 종이색으로 제작된 걸 볼 수 있었다.열두 띠 동물 가운데 호랑이가 갖는 상징성은 남다르다. 호랑이는 실제 산속의 맹수인 동시에, 산신의 사자(使者)이고, 잡귀를 물리치는 벽사의 동물이며, 때로는 인간의 어리석음을 비웃는 익살스러운 존재이기도 했다. 그래서 탈 속에 들어온 호랑이는 단순히 동물의 얼굴을 재현하는 데 머물지 않았다.누군가 탈을 쓰는 순간 호랑이는 눈을 뜬다. 장단이 시작되면 호랑이는 살아나 몸도 움직이고, 춤도 춘다. 탈은 단순한 공연 소품이 아니었다. 탈을 쓰는 것은 다른 존재가 되는 행위였다. 그래서 호랑이 탈은 사람과 호랑이, 현실과 신앙의 경계를 넘나드는 소통의 문이었다.다음으로 찾아가 본 곳은 남해가 지척으로 보이는 경상남도 고성의 탈 박물관이었다. 고성군은 국가무형유산인 고성오광대놀이의 본고장이다. 2005년 문을 연 이곳 탈 박물관은 한국의 탈 뿐 아니라 외국 탈 등을 소장해 탈 문화의 다양성을 보여주고 있었다.이번에 이곳을 찾은 목적은 부산 수영야류(水營野遊)의 범탈을 보기 위해서였다. 그런데 보이지 않았다. 다른 탈들은 전시되어 있었는데 사자탈과 범탈은 없었다. 그래서 물어보니, 예전에 진행한 특별전에서 한번 공개한 적이 있었다고 한다. 아쉽지만 제공 받은 이미지로나마 볼 수 있어 다행이라는 생각이 든다.재연된 이미지를 보자. 영락없는 범, 즉 호랑이다. 특유의 검은 줄무늬가 선명한데, 중간중간 표범의 점무늬도 있는 게 아닌가. 조선 무인흉배에서 본 호표 문양을 닮았다. 범탈도 붉은 바탕 위에 온통 점무늬가 박혀있고, 위로 치솟은 하얀 수염과 입가 주변으로 날카로운 이빨 표현이 인상적이다.그런데 이 탈을 '담비' 또는 '담보'라고도 부른다고 한다. 사실 범과 담비는 생물학적으로 전혀 다른 동물이다. 범은 고양잇과고 담비는 족제빗과 동물이다. 그런데 왜 수영야류에서는 이 두 이름을 혼용해서 쓰고 있는 걸까.현지 전승에 따르면 범을 담비라고도 하며, 어느 한 쪽만을 고집하지 않고 있다고 한다. '호랑이 잡아먹는 담비'라는 속담처럼, 민간에서 담비를 매우 사나운 동물로 인식했던 관념도 그 배경으로 제시하고 있다. 이야기의 결론은 담비든 범이든 사자에게 결국 잡아먹힌다는 점이다. 수영 지역에서는 호환을 막기 위해 사자 가면을 쓰고 놀았다는 전승과, 마을 주변 지형과 관련해 사자 신을 위로하기 위해 범을 제물로 삼는 내용을 연희했다는 전승 등도 함께 전하고 있다.이번 여정에서 만난 호랑이는 이전의 호랑이들과는 사뭇 달랐다. 탈 속 호랑이는 움직였다. 사람의 얼굴 위에 올라앉았기 때문이다. 호랑이 탈은 사람을 호랑이로 바꾼다. 사람이 탈을 쓰고 네발로 기어가면 호랑이가 된다. 으르렁거리면 호랑이 소리가 되고, 뛰어오르면 호랑이의 몸짓이 된다. 결국 탈은 호랑이를 가장 역동적으로 표현하는 문화 장치인 것이다.'탈'이라는 말도 참 재미있다. 얼굴에 쓰는 것도 탈이고, 문제가 생겨도 '탈이 났다'라고 한다. 반대로 어려움에서 벗어나는 것은 '탈을 벗는다'라고 표현한다. 탈은 가리고, 드러내고, 바꾸는 물건이다. 그래서 호랑이에게 탈을 씌운다는 것은 단순히 호랑이 얼굴을 흉내 내는 일이 아니다. 그 시대 사람들이 호랑이를 어떻게 바라보았는지를 새로운 얼굴로 표현하는 일이다.이제 한국 호랑이에게도 새로운 탈을 씌울 때다. K-문화의 정신을 담은 새로운 'K-호랑이탈'을 만들어 세계인들이 쓰고, 춤추고, 사진을 찍는 상상을 해본다. 오래된 호랑이 탈 하나. 어쩌면 세계인이 열광할 새로운 K-콘텐츠는 거창한 곳에 숨어 있는 것이 아닐지 모른다. 그 탈을 다시 쓰는 순간, 호랑이는 또 춤추기 시작한다.