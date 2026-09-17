국토부 장관 청문회서 나온 '행정수도특별법'…시민단체 환영

큰사진보기 ▲복기왕 국회의원과 홍지성 국토교통부 장관 후보자 영상 캡처 ⓒ 복기왕 국회의원 페이스북 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오는 22일에는 국회에서 '행정수도특별법 연내 제정 토론회'를 개최 할 예정이다. ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도특별법의 연내 제정 필요성이 국회 국토교통위원회 인사청문회에서 제기된 가운데, 시민사회가 국회와 정부의 구체적인 후속 조치를 촉구하고 나섰다.행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(공동상임대표 황치환·황승원, 이하 대책위)는 17일 성명을 내고, 전날 열린 홍지선 국토교통부 장관 후보자 인사청문회에 대해 "세종 행정수도 완성을 위한 의미 있는 진전이 있었다"며 환영했다.이날 청문회에서 국토교통위원회 간사인 더불어민주당 복기왕 의원은 홍 후보자에게 행정수도특별법의 연내 제정을 위한 정부 차원의 적극적인 역할을 주문했다. 복 의원은 행정수도 완성을 "국가균형발전의 대전제"이자 정부 국정과제인 "'5극 3특'의 성공을 위한 초석"이라는 점을 강조하며, 행정수도특별법을 국토법안소위에서 우선적으로 심사하겠다고 분명히 밝혔다.홍지선 장관 후보자 역시 행정수도특별법 연내 제정의 필요성에 공감하며 "여야 의원을 가리지 않고 적극 설명하겠고, 미비한 점이 있다면 보완하겠다"라고 답했다.대책위는 이날 성명에서 복 의원이 행정수도특별법을 국토법안심사소위원회의 '최우선 심사 안건'으로 다루겠다고 밝힌 데 대해 "국회의 행정수도 완성에 대한 흔들림 없는 의지를 보여준 것"이라고 평가했다. 아울러 홍 후보자의 답변에 대해서도 "정부 차원의 적극적인 역할을 확인한 고무적인 결과"라고 환영했다.또한, 이번 인사청문회가 행정수도특별법 제정의 필요성과 시급성을 두고 입법부와 행정부 사이의 공감대를 확인하는 계기가 됐다고 강조하면서, "국가균형발전과 수도권 초집중화 해소는 더 이상 미룰 수 없는 국가적 생존 과제"라며, "그 핵심 열쇠는 세종시를 진정한 행정수도로 완성하는 것"이라고 덧붙였다.특히 대책위는 국회와 정부가 청문회에서 확인된 공감대를 실제 입법 절차와 정책 추진으로 이어가야 한다고 촉구했다. 대책위는 "복기왕 의원의 약속대로 곧 있을 국토교통위 법안소위에서 행정수도특별법이 최우선 심사대상으로 다루어져 실제 법안심사에 돌입할 것을 기대한다"며, 홍지선 후보자 역시 장관 취임 후 "범정부 차원의 역량을 결집해 법안의 연내 통과에 적극적으로 앞장서 줄 것"을 강력히 촉구했다.한편, '행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회'는 세종시를 비롯한 전국 각계의 시민사회가 연대하여 행정수도 완성 및 관련 특별법의 조속한 제정을 촉구하기 위해 결성된 범국민 협의체다. 대책위는 지난 8월 31일 국회 앞 범국민결의대회를 개최한 데 이어 9월 1일부터 행정수도특별법 제정을 촉구하는 1인 릴레이 캠페인을 이어가는 등 입법 촉구 활동을 벌여왔다. 오는 22일에는 국회에서 '행정수도특별법 연내 제정 토론회'를 개최하고, 법안의 입법 동력을 이어가기 위한 활동을 계속할 예정이다.