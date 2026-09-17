사회복지시설 찾은 추미애, 추석 위문금은 삭감

큰사진보기 ▲여주 천사들의 집을 방문한 추미애 경기도지사 ⓒ 경기도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 제27회 사회복지의 날 기념식에서 축사하는 추미애 지사 ⓒ 경기도청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

추미애 경기도지사가 추석을 앞둔 17일 장애아 거주시설 '여주천사들의집'을 찾았다. 여주천사들의집은 뇌병변·자폐 등 중증장애가 있는 영유아 등 61명이 생활하고 있다. 시설장을 포함한 종사자 55명이 생활지원과 교육, 의료·재활 등 24시간 돌봄 서비스를 제공한다.종사자들을 격려하고 아이들과 시간을 보낸 추 지사. 그런데 공교롭게도 경기도는 매년 설, 추석에 나오던 명절 위문금을 이번 추석에 지급하지 않기로 했다.지난 설, 여주천사들의집에는 명절 위문금 70만 원이 지급됐다. 하지만 이번 추석에는 받지 못한다. 7일 경기도의회 보건복지위원회 제2회 추가경정예산안 소관 심사에서 이 같은 방침이 확인됐다. 17일 경기도 복지정책과는 이번 추석 위문금 지급에 대해 "준비하고 있지 않다"고 답했다.시설 측은 명절 위문금이 중단될 거란 사실도 모르고 있었다. "그동안 위문금으로 명절 음식을 만들어 먹었다. 이번 추석에 나오지 않는 건 몰랐다"라고 했다.복지시설 위문금뿐만이 아니다. 앞서 경기도는 월 2만 원의 '사회복지사 웰빙보조금'도 올해까지만 유지하고 내년부터는 지급하지 않기로 했다. 금철완 경기도 복지국장은 7일 도의회 추경 심사에서 내년도 웰빙보조비 지원 계획은 없다고 선을 그었다. 올해만 한시적으로 추진한 사업이었다는 설명이다.그리고 3일 후인 10일, 추미애 지사는 제27회 사회복지의 날 기념식에 참석해 사회복지 종사자들을 향해 "여러분이 사람을 지키는 동안 경기도가 여러분을 지키겠다"고 축사했다.사회복지사 지원 예산을 삭감하고 며칠 뒤 "여러분을 지키겠다"는 축사에 이어, 복지시설 명절 위문금을 깎고 시설을 찾아 아이들과 시간을 보내는 추 지사의 행보에 모순적이라는 지적이 나오고 있다.