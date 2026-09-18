"두려운 순간에 배운다" 이 학교가 울릉도로 떠난 이유

큰사진보기 ▲울릉도 걷기울릉도를 걷고 있는 금산간디 학생들 ⓒ 이범희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독도팝스오케스트라와 합창 공연금산간디학교 1학년 학생들이 울릉도 도보기행 중 독도팝스오케스트라와 함께 무대에 올라 합창 공연을 선보이고 있다. ⓒ 이범희 관련사진보기

"낯선 고개 앞에서 두려움을 만나는 순간이야말로 진짜 친구를 만나는 순간입니다. 혼자서는 넘기 힘든 고개에서 손을 내밀고, 숨이 턱까지 차오를 때 서로의 배낭을 받아 매어주며 아이들은 함께 걷는 법을 배우게 될 것입니다.

스스로 제 삶의 자리에 서고 타인의 무게를 같이 짊어질 줄 아는, 품 넓은 금산간디인으로 자라나길 바란다. 무사히 건강하게 도보기행을 이어가고 있는 학생들과 아이들의 여정을 곁에서 돕고 있는 교사들에게 감사하다."

큰사진보기 ▲울릉도 독도에 간 금산간디울릉도를 걷는 금산간디 학생들의 독도 단체 사진 ⓒ 이범희 관련사진보기

하루 10km 남짓을 걷는다. 뜨거운 햇볕 아래 가파른 길을 오르고, 기암절벽을 곁에 두고 바닷길을 걷는다. 힘들면 친구의 손을 잡고, 때로는 서로의 배낭을 받아 멘다. 오후에는 울릉도의 생태와 역사를 배우고 바다를 만나며, 저녁이면 하루를 돌아본다. 그렇게 열하루 동안 걷고 만나고 도전하며 '나'를 찾아가는 청소년들이 있다.금산간디학교(교장 이범희) 1학년 학생 17명과 교사 4명은 지난 9월 9일부터 19일까지 10박 11일 일정으로 경북 울릉도 일원에서 도보기행을 진행하고 있다. 이번 도보기행은 단순히 먼 거리를 걷는 여행이 아니다. 낯선 길에서 자신의 한계를 만나고, 친구와 서로 의지하며 그 한계를 넘어보는 배움의 과정이다. 교실에서 책으로 배우는 공부를 넘어 사람과 자연, 지역과 직접 만나며 자신을 돌아보는 금산간디학교의 체험 중심 교육과정이기도 하다.여행 준비는 울릉도로 떠나기 훨씬 전부터 시작됐다. 학생들은 매일 아침 학교에서 보석사 영천암까지 약 3.5km를 걸으며 체력을 다졌다. 출발을 앞두고는 실전 훈련으로 십이폭포까지 왕복 16km를 걸었다. 긴 도보기행을 견딜 수 있도록 몸을 준비하는 동시에 함께 걷는 속도와 호흡을 익히는 시간이었다.지난 9일 학생들은 학교를 출발해 포항에서 울릉도로 향하는 배에 올랐다. 당시 학교는 제주 평화대행진에 참가한 학생들과 '나 찾아 떠나는 여행'을 떠난 3학년 학생들까지 자리를 비워 평소보다 한산했다. 학교에 남은 교사와 학생들의 단출한 배웅을 뒤로하고 긴 여행이 시작됐다.밤바다를 건넌 뒤 붉게 물드는 동쪽 하늘과 수평선 위로 떠오르는 해를 바라보며 학생들을 태운 배는 울릉도 사동항에 닿았다.하루 10km씩 두 발로 만나는 울릉도울릉도에 도착한 학생들은 동광교회에 짐을 풀었다. 태하~예림원, 내수전~관음도, 나리분지~알봉 등을 비롯한 일곱 개 코스를 하루 평균 10km 남짓, 약 다섯 시간씩 걷고 있다. 오전에는 햇볕을 견디며 울릉도의 가파른 길과 해안길을 걷는다. 오후에는 섬의 자연과 역사, 사람을 만나는 활동이 이어진다. 독도해양기지를 찾아 울릉도와 독도 주변 바다에 대해 배우고, 해안가에서는 직접 쓰레기를 주우며 섬의 환경을 몸으로 살폈다. 걷기는 목적지에 빨리 도착하기 위한 수단이 아니다. 자동차를 타고 지나갔다면 미처 보지 못했을 풍경을 만나고, 길에서 만나는 사람들과 인사를 나눈다. 힘들어하는 친구를 기다리고, 자신의 속도를 조절해 다른 사람의 걸음에 맞추기도 한다. 걷는 시간 자체가 하나의 수업이 되는 셈이다.이번 여행에서는 뜻밖의 특별한 만남도 있었다. 지난 12일 울릉천국아트센터에서는 울릉군 문화체육과의 지원으로 금산간디학교 학생들과 독도팝스오케스트라가 함께하는 공연이 열렸다. 학생들은 오케스트라와 함께 <에델바이스>, <인생의 회전목마>, <천 개의 바람이 되어> 등을 합창했다. 브라질 특유의 역동적인 리듬을 살린 바투카다 공연도 선보였다.객석을 채운 울릉도 주민들은 학생들의 공연에 큰 박수로 화답했다. 이날 공연장을 찾은 남한권 울릉군수는 금산간디학교가 대안교육의 현장에서 걸어온 길을 언급하며 "남들과 다른 길일지라도 자신만의 족적을 남기는 것이 미래 교육의 모습"이라며 학생들을 격려했다. 박기호 울릉군의원을 비롯한 지역 주민들도 공연을 지켜보며 학생들을 응원했다. 도보기행을 떠나온 학생들이 낯선 섬의 주민들과 음악으로 만난 순간이었다.네 명의 교사는 학생들과 함께 걷고 생활한다. 울릉도의 낮 기온을 고려해 비교적 선선한 이른 아침부터 하루를 시작한다. 오전 걷기를 마치면 오후에는 탐방과 체험 활동을 하고, 저녁에는 모두 모여 하루를 돌아보는 '하루닫기'를 한다.학생들이 직접 디자인한 워크북도 여행의 중요한 부분이다. 어디를 얼마나 걸었는지만 기록하는 것이 아니라 그날 무엇을 보고 누구를 만났는지, 어떤 순간이 힘들었으며 그때 자신과 친구들은 어떻게 행동했는지를 돌아본다.예상하지 못한 일도 있었다. 미리 예약해 둔 숙소의 공사 일정 때문에 갑작스럽게 숙소를 옮겨야 했다. 다행히 울릉도 동광교회에서 학생들을 위해 더 나은 공간을 내어주었다. 가정에서 부모들이 택배로 보내온 반찬은 매일 먼 길을 걷는 학생들에게 반가운 힘이 됐다. 길에서 만나는 울릉도 주민들도 학생들에게 말을 건네고 응원을 보탰다. 학교를 떠나왔지만 배움은 교사와 학생들만의 일이 아니었다. 부모와 지역 주민, 여행길에서 우연히 만난 사람들이 함께 아이들의 성장을 돕고 있었다.이범희 교장은 이번 도보기행의 의미를 '함께 걷는 힘'에서 찾았다.긴 걷기에서 중요한 것은 누가 먼저 도착하느냐가 아니다. 때로는 앞선 사람이 기다려야 하고, 힘이 남은 사람이 지친 친구의 짐을 나눠 져야 한다. 혼자라면 포기하고 싶은 순간에도 옆에서 걷는 친구 때문에 다시 한 걸음을 내딛는다. 그러면서 학생들은 자신의 몸과 마음의 한계를 발견하고, 동시에 자신이 생각했던 것보다 조금 더 멀리 갈 수 있다는 사실도 경험한다. 걷기는 그렇게 '나'를 만나는 일이면서 '우리'를 배우는 일이 된다.학생들은 오는 19일 저녁 포항에서 부모와 교사들을 다시 만난다. 울릉도를 두 발로 걸으며 보낸 열하루를 마치고 학교와 일상으로 돌아간다. 출발할 때와 똑같은 모습으로 돌아오지는 않을 것이다. 울릉도의 가파른 고개와 바닷바람, 친구가 내밀었던 손, 주민들의 응원, 함께 불렀던 노래와 하루를 마치며 남긴 기록들이 저마다의 마음속에 하나의 길로 남을 것이기 때문이다.금산간디학교는 1997년 경남 산청에서 시작한 '간디청소년학교'를 뿌리로 하며, 2007년 충남 금산군 숲속마을에 터를 잡았다. 사랑·자유·건강·지혜를 학교 철학으로 삼는 충청남도교육청 등록 대안교육기관이다.지나친 경쟁 중심 교육에서 벗어나 삶 속에서 서로 협력하며 스스로 서는 법을 배우고, 실패를 두려워하지 않고 도전하는 교육을 지향한다. 인격적인 배려와 책임의식을 바탕으로 자유로운 학교문화를 만들어가며 학생 스스로 자신의 배움과 삶을 만들어가는 자기주도적 학습을 중요하게 여긴다. 또한 학생 개개인의 잠재력과 다양한 선택을 존중하며 걷기, 여행, 해외연수 등 체험 중심 교육과정을 통해 사람과 자연, 사회 속에서 배우고 성장하는 것을 강조한다.2027학년도 신입생 모집을 위한 학교설명회는 아산에서 9월 18일, 금산에서 10월 3일 열린다. 자세한 사항은 금산간디학교 홈페이지 또는 학교(041-753-7054)로 문의하면 된다.