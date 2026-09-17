사단법인 국민주권전국회의, 창립 총회 가져

큰사진보기 ▲기념촬영창립총회를 열고 기념촬영을 하는 사단법인 국민주권전국회의 관계자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이사장과 부이사장결의를 다지는 이래경 이사장과 이상열 부이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이사진기념촬영 하는 사단법인 국민주권전국회의 이사진 ⓒ 고창남 관련사진보기

주권자의 힘으로 더 나은 미래를 열기 위한 '사단법인 국민주권전국회의'가 공식 창립했다.사단법인 국민주권전국회의는 9월 16일 오후 3시부터 4시 30분까지 대한민국헌정회 회의실에서 창립총회를 개최하고 본격적인 활동의 포문을 열었다. 이날 총회에는 총 48명(참석 33명, 위임 15인)이 함께해 뜻을 모았다.지난해 3월 15일 임의단체로 출범하여 12.3 비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 그리고 대통령선거 국면에서 국민주권의 실현을 위한 활동을 펼쳐온 국민주권전국회의가 1년 6개월 만에 사단법인 국민주권전국회의를 창립하고 공공성과 책임성을 강화하고 새로운 출발을 결의하였다.이날 창립총회에서는 주요 임원진 선출과 함께 핵심 안건들이 원안 가결되었다. 초대 이사장으로는 이래경 이사장이 선출되었으며, 부이사장(상임이사)에는 이상열, 사무총장(운영위원장)에는 이진선이 각각 선출됐다. 이와 함께 김상준, 김상훈, 신광진, 심덕구, 이성경, 이재승, 임상우, 진성영, 한윤주, 허상수 등 이사들과 구재진 감사가 선임되었다.이어 진행된 안건 심의에서는 제1호 의안인 설립취지서 채택 및 정관 제정 건을 시작으로, 재산출연 및 회비징수 승인 건(정회원 회비 월 3만 원 이상), 사업계획 및 수지예산 승인 건이 모두 원안대로 통과되었다. 특히 제5호 의안을 통해 기존 임의단체의 성과와 활동을 공식 승계하기로 확인했다.이래경 이사장은 창립 인사말을 통해 "지난해 3월 출범해서 주권자의 힘으로 더 나은 미래를 열기 위해 헌신해 온 우리가 어제 사단법인 창립대회를 잘 마쳤다"라며 "법인화의 뜻을 올리는 이유는 공공성과 책임성을 더하고 우리 스스로의 각오를 단단히 다지기 위함"이라고 밝혔다.이어 "기득권의 덫과 늪에 갇힌 기성 제도정치만으로는 지금 마주한 안팎의 엄중한 위기를 돌파할 수 없다"며 "위기를 타개할 유일한 출구는 깨어있는 시민과 온 국민이 손을 맞잡고 주권자의 이름으로 새 길을 개척하는 것뿐"이라고 강조했다.마지막으로 이 이사장은 "주권자가 주인 되는 나라, 시민이 연대하여 새 희망을 여는 그 길에 사단법인 국민주권전국회의가 가장 앞장서겠다"라며 "모두 함께 손잡고 담대하게 나아가자"고 포부를 전했다.창립 총회에 참석한 참가자들은 "기존 대의제가 지닌 구조적 한계로 인해 우리 앞에 놓인 거시적이고 장기적인 도전에 대한 입법적 대안 마련은 지연되고 있으며, 이에 따라 정책 형성 및 입법 과정에서 주권자 국민이 보다 능동적인 주체로서 참여할 수 있는 제도적 통로를 확장하는 것이 시대적 과제로 대두되었다"라면서 "이러한 구조적 한계를 보완하고 입법부의 정책 역량을 혁신할 수 있는 근본적인 해법은 바로 '국민주권의 질적 확장'에 있다. 시민이 단순한 유권자로서의 지위 규정을 넘어 국가의 미래 아젠다를 설정하고 입법 과정에 주도적으로 참여하는 '확장된 주권자 사회'를 이룩할 때, 비로소 대의제 민주주의는 더욱 성숙해지고 국가적 위기 앞에서도 올바른 길을 찾을 수 있다"라고 선언했다.참가자들은 설립 취지서에서 "이에 우리는 정파적 이해관계를 초월하여 국민주권의 통로를 넓히고, 미래 사회의 도전에 능동적으로 대응할 수 있는 제도적 지원 체계를 마련하고자 뜻을 모았다"라고 말했다.사단법인 국민주권전국회의는 설립 목적으로 "헌법이 보장한 국민주권의 정신을 선진적으로 확장하고, 주권자 중심의 자치분권과 미래지향적 입법 문화를 확립하는 연구 및 실천을 목적으로 한다"라고 명시했다. 그러면서 이들은 "정당과 정파, 종교적 편향을 배제한 공익적 플랫폼으로서 시민의 자발적인 정치 참여를 지원하여 대의제의 구조적 한계를 보완할 것이다. 나아가 기후위기 극복을 위한 생태적 전환과 디지털 기술 사회로의 이행 과정에서 국민 주권의 가치가 훼손되지 않도록 초당적인 입법 대안을 제시함으로써, 민주공화국의 지속 가능한 발전과 미래 세대의 안전한 삶에 기여하고자 한다"라고 했다.사단법인 국민주권전국회의의 주요 수행 사업으로는 ▲국민 주권 확장 및 민주주의 혁신 연구 ▲풀뿌리 자치분권 거버넌스 활성화 ▲기후·기술 대전환기 주권 수호 및 입법 제안 ▲주권자 역량 강화 및 미래 공동체 교육 ▲초당적 의정 지원 및 미래 입법 포럼 개최 등을 추진할 예정이다.이제 새롭게 출범한 사단법인 국민주권전국회의가 향후 2028년 총선거와 2030년 대통령 선거 등 주요 정치 일정에 있어서 어떠한 활동을 펼쳐나갈지 주목을 끈다.