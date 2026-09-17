"장흥에 짓는다더니 집행률 0%" 전남기록원 건립 제자리걸음

큰사진보기 ▲17일 윤명희 특별시의원이 정례회에서 행정부시장에게 질의하고있다. ⓒ 전남광주특별시의회 회의록영상 관련사진보기

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전남광주통합특별시 출범 이후 기존 옛 전남도가 추진해 온 '전남기록원 건립 사업'이 제자리걸음을 하고 있다는 지적이 제기됐다. 건립지를 장흥군으로 확정하고도 관련 예산 집행이 전무한 데다, 행정 통합에 따른 사업 재검토 움직임이 일면서다.17일 전남광주특별시의회에 따르면, 윤명희 의원(더불어민주당·장흥2)은 이날 열린 예산결산위원회 정례회에서 전남기록원 건립 사업의 표류 실태를 강하게 질타했다.윤 의원은 "옛 전남도가 연구용역을 거쳐 전남도립대 장흥캠퍼스를 건립 예정지로 확정하고, 올해 본예산에 타당성 조사 용역비 5000만 원까지 편성했다"며 "그러나 이후 후속 절차가 멈춰 서며 9월 현재 예산 집행률이 0%에 머물고 있다"고 지적했다.통합특별시 출범에 따른 후속 대책 부재도 도마 위에 올랐다. 광주 지역 기록물까지 수용하려면 규모와 기능을 새로 검토해야 하지만, 집행부가 관련 예산 증액이나 별도 연구에 전혀 나서지 않고 있다는 것이다.윤 의원은 "통합을 핑계 삼아 사업을 통째로 표류시키고, 슬그머니 원점 재검토하며 발을 빼려는 움직임마저 포착된다"며 행정의 연속성을 강조했다.이어 ▲장흥 건립지 확정 원안 존중 ▲장흥 본원 중심의 광주권 수요 통합 로드맵 수립 ▲미집행 용역비 5000만 원 즉시 투입 ▲연내 추진 일정 의회 보고 등 4가지를 집행부에 공식 요구했다.이에 대해 황기연 행정부시장은 "행정의 계속성과 연속성 유지라는 기본 원칙에는 공감한다"면서도 "광주 기록물까지 아우르는 통합기록원으로 사업이 확대될 경우 예산과 규모가 커지는 만큼, 장흥 옛 도립대 부지의 적정성 등을 다시 살펴볼 전문 용역이 필요하다"고 답했다.한편, 옛 전남도는 지난해 6월 5400만 원을 투입한 기본계획 용역을 거쳐 장흥캠퍼스를 전남기록원 건립지로 확정 발표했다. 당초 연면적 1만 3474㎡ 규모로 2027년 설계를 거쳐 2030년 12월 완공할 계획이었다.