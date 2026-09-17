학교급식노동자 폐암 손해배상 첫 승소... "교육청 대책 마련하라"

큰사진보기 ▲17일 세종특별자치시교육청 앞에서 열린 세종 학교비정규직연대회의 기자회견 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 강현옥 전국학교비정규직노동조합 세종지부장은 취지 발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 지숙진 공공운수노조 교육공무직본부 세종지부장이 현장 규탄 발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

최근 학교급식실에서 조리흄(Cooking Fume)을 마시며 일하다 폐암에 걸린 노동자들이 국가와 지자체를 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 사상 첫 승소를 거둔 가운데, 세종 지역 노동계가 세종시교육청을 향해 판결 수용과 실효성 있는 대책 마련을 촉구하고 나섰다.세종 학교비정규직연대회의(전국학교비정규직노동조합 세종지부 · 공공운수노조 교육공무직본부 세종지부, 이하 연대회의)는 17일 세종특별자치시교육청 앞에서 기자회견을 열고, 학교급식실 직업암에 대한 교육청의 안전배려의무 위반 책임을 명확히 한 법원 판결의 취지를 적극 수용할 것을 요구했다.앞서 지난 9월 8일 서울중앙지방법원 민사 제64단독은 학교급식실 폐암 산재 승인 노동자 9인이 국가와 4개 지자체(전남, 광주, 부산, 경북 교육청)를 상대로 제기한 손해배상청구소송에서 원고 전원 승소 판결을 내렸다. 재판부는 피고 교육청들이 원고들에게 각 1,000만 원의 위자료와 지연손해금을 전액 지급하라고 선고했다.이번 판결의 핵심은 산재보험에 따른 사회보장성 급여를 넘어, 조리흄 노출에 대한 사용자(교육청)의 민사상 불법행위 책임을 법원이 처음으로 공식화했다는 점이다.법원은 판결문을 통해 "교육청은 적어도 2010년 무렵부터 국제암연구소(IARC)의 조리흄 발암물질(2A군) 지정 등을 통해 폐암 발병 위험을 충분히 예견할 수 있었다"고 지적했다. 그럼에도 불구하고 독성 물질이 노동자의 호흡기를 직통으로 관통하는 상방형 캐노피 후드를 장기간 방치하고, 적절한 환기설비 설치를 게을리했으며, 올바른 호흡용 보호구 미지급 및 안전교육을 실시하지 않은 것은 명백한 사용자의 '안전배려의무 위반'이라고 못 박았다.특히 "당시 법령과 교육부 지침을 준수했다", "소멸시효(3년)가 지났다", "노동자의 과실이 있다"라며 책임을 회피해 온 교육 당국의 변명은 사법부 앞에서 모두 기각됐다.이날 기자회견에서 강현옥 전국학교비정규직노동조합 세종지부장은 취지 발언을 통해 "이번 판결은 학교급식노동자의 생명과 건강을 지켜야 할 최종 주체가 사용자인 교육청임을 공적으로 선언한 최초의 역사적인 판결"이라며, "그동안 법령 뒤에 숨어 책임을 회피해 온 교육청은 이번 사법부의 판결 취지를 온전히 수용하여 폐암 피해 노동자들에게 공식 사과하고 정당한 배상과 보상 대책을 마련하라"고 목소리를 높였다. 아울러 "폐암 예방을 위해 튀김과 전 등 유해 작업 중단 지침을 즉각 마련하라"고 촉구했다.이어 현장 규탄 발언에 나선 지숙진 공공운수노조 교육공무직본부 세종지부장은 "학교급식실 폐암은 개인의 불운이 아니라 교육청이 만들어낸 명백한 인재"라고 강하게 비판했다. 지 지부장은 "매일 고온에서 튀김과 볶음·구이 작업을 하며 조리흄에 반복 노출되는데도, 부족한 인력으로 살인적인 노동강도를 감내해야 했다"며 "세종시교육청 개청 후 10년이 넘도록 당시와 다름없는 낡은 배치기준을 고수하는 사이, 현장은 신규 채용 미달과 조기 퇴사로 고통받고 있다"고 현장의 참담한 실상을 고발했다.세종 학교비정규직연대회의는 이날 기자회견을 통해 세종시교육청과 교육부를 향해 ▲형식적 점검 중단 및 급식실 환기시설 전면 개선 ▲튀김·전 등 고위험 유해 작업 중단 지침 마련 ▲노동강도 완화를 위한 1인당 식수인원 하향 및 조리실무사 최소 정원 보장 ▲교육공무직 노동자의 안전하고 건강할 권리 전면 보장을 강력히 촉구했다.한편, 이번 판결을 계기로 세종 학교비정규직연대회의는 세종시교육청에 관내 학교급식실 환기시설 개선 현황 전수조사 공개와 조속한 정원 충원을 요구하며 단체교섭 및 정책협의를 이어갈 방침이다. 사법부의 준엄한 심판 앞에 선 교육 당국이 실효성 있는 노동환경 개선 대책으로 응답할지 귀추가 주목된다.