"행정수도특별법 제정, 수도권과 지방 함께 사는 첫걸음"

큰사진보기 ▲김종민 국회의원이 17일 국회 본회의에서 5분발언을 하고 있다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 김종민 의원은 5분 발언에서 행정수도특별법의 연내 제정을 강력히 촉구했다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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김종민 무소속 국회의원(세종갑)이 수도권에 인구와 기업, 대학이 집중되는 구조를 해소하기 위한 해법으로 행정수도 완성을 제시하며 행정수도특별법의 연내 제정을 강력히 촉구했다.김 의원은 17일 국회 본회의 5분발언에서 수도권 집중이 부동산과 저출생, 교육, 지방소멸 등 여러 사회문제의 구조적 배경이라고 진단하고, 기업과 대학이 지방으로 이동할 수 있는 여건을 만드는 것이 균형발전의 핵심이라고 강조했다.김 의원은 "국토의 11.8%인 수도권에 국민의 51%가 살고 있고, 매출 1000대 기업 본사의 70%가 수도권에 있다"며 수도권 집중의 현실을 짚었다. 이어 "청년들이 서울로 몰리는데, 서울엔 집이 없다"며 "집값에 눌리고 경쟁에 치여 결혼도 출산도 미룬다"고 말했다. 그러면서 "부동산도, 저출생도, 교육문제도, 지방소멸도 뿌리는 하나, 수도권 일극체제"라고 역설했다.역대 정부가 균형발전을 추진했지만 수도권 일극체제를 막지 못한 이유로는 기업과 대학의 지방 이전이 충분히 이뤄지지 않은 점을 들었다.김 의원은 기업과 대학의 지방 이전을 법으로 강제하기보다 스스로 지방을 선택할 수 있는 조건을 만들어야 한다고 주장했다. 지방으로 이전하는 기업에 법인세와 양도세는 물론 상속세까지 포함한 과감한 세제 혜택을 제공해 이전을 유도해야 한다는 구상이다.대학의 경우 권역별 거점 국립대와 거점 사립대를 서울대 수준으로 지원하는 방안을 제시했다. 김 의원은 "서울대 10개를 만들어야 한다"며 충청권·호남권·대경권·부경권 등 권역별 대학에 대한 투자를 확대해 수도권과 지방의 교육 여건 격차를 줄여야 한다고 말했다.대학과 기업의 지방 이전이 서울의 쇠퇴로 이어지는 것은 아니라는 점도 언급했다. 서울은 역사·문화·관광과 첨단 지식정보산업의 중심으로 발전시키고, 대학이 이전한 공간은 청년 주거 문제 해결에 활용할 수 있다는 것이다. 김 의원은 이를 "서울도 살고 지방도 사는 길"이라고 설명했다.이 같은 변화의 출발점으로 김 의원이 제시한 것은 '행정수도 세종'이다. 김 의원은 노무현 전 대통령이 기업과 대학의 지방 이전에 앞서 정부와 공공기관이 먼저 지방으로 이동하는 방식으로 행정수도를 추진했다고 설명했다.민간에 이전을 요구하기보다 국가가 먼저 움직여 기업과 대학의 지방 이전을 이끌어내려 했다는 취지다. 그러나 2004년 헌법재판소의 신행정수도 건설 특별법 위헌 결정 이후 행정수도 추진이 중단되면서 기업과 대학의 지방 이전도 동력을 잃었다고 김 의원은 진단했다.그는 "행정수도는 균형발전의 방아쇠이자 신호탄"이라며 "그런데 그 방아쇠를 당기다 말았다"고 말했다. 이어 "첫 사업이 흔들리니 기업도 대학도 '지방 가는 게 아닌가 보다'라는 고정관념만 뿌리를 내렸다"며 행정수도 완성을 통해 국가 차원의 균형발전 의지를 보여줘야 한다고 강조했다.행정수도 관련 대규모 국가사업이 추진되고 있는 만큼 법적·제도적 결론을 더 이상 미룰 수 없다는 주장도 내놨다. 김 의원은 대통령실과 국회의사당, 국가상징구역 사업 등을 거론하며 앞으로 9조 원이 넘는 예산이 투입될 것으로 전망했다.2004년 헌법재판소의 '관습헌법' 판단에 대해서도 사회 변화를 반영한 재검토가 필요하다는 입장을 밝혔다. 김 의원은 "20년 전 '관습헌법' 결정도 사회 변화를 반영해 다시 판단할 때가 됐다는 게 헌법학자들의 중론"이라고 말했다.김 의원은 "행정수도특별법, 올해 안에 반드시 제정하자"며 발언을 마무리했다. 이어 "20년 전 당기다 만 방아쇠를 끝까지 당겨야 한다"며 "그래야 기업과 대학이 움직이고 수도권 1극 체제를 넘어설 수 있다"고 강조했다.