착잡한 마음으로 떠난 캄보디아 여행

큰사진보기 ▲화려한 프놈펜 거리 ⓒ 오문수 관련사진보기

"왜 캄보디아로 여행을 떠나죠?"

큰사진보기 ▲프놈펜 북동쪽 27m의 산 위에 세워진 왓프놈 사원 모습. 전설에 의하면 메콩강물이 범람하여 떠밀려 온 불상을 '펜'이라는 여인이 이곳에 사원을 지어 모셨다고 한다. 프놈펜이라는 지명도 부인의 이름인 '펜' 그리고 산의 캄보디아 말인 '프놈'에서 유래했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲왕궁 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아 국립박물관을 찾은 캄보디아 승려들 ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲프놈펜 중앙시장 뒷골목에 있는 미장원 모습을 찍었더니 활짝 웃는 직원과 고객 모습. 거울속에 비친 모습이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲중앙시장 뒷골목에서 금세공하는 기술자들 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲프놈펜 수도 중심가를 흐르는 메콩강변 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲프놈펜에서 시엠립으로 가는 도중에 만난 방물장수 차. 아슬아슬하지만 삶의 한 장면이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲프놈펜에서 시엠립으로 가던 도중 소변이 마려워 길가에 차를 세웠더니 나무에 마스크가 주렁주렁 걸려있었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

캄보디아로 여행을 간다고 하니 가족뿐만 아니라 나를 아는 모든 지인한테 들은 질문이다. 최근 사회적으로 큰 파장을 일으킨 취업 사기와 납치 감금 등의 사건 때문이다. 현지에서 만난 캄보디아 교민들은 경제적으로 심각한 타격을 받고 있었다.캄보디아의 정식 명칭은 캄보디아 왕국(Kingdom of Cambodia)이다. 그래서인지 수도인 프놈펜 시내 어디를 가도 국왕 가족 사진이 걸려 있었다. 프놈펜의 명칭은 메콩강 상류에서 떠내려온 불상을 펜이라는 부인이 건져 산에 사원을 세워 모셨다는 데서 유래한다. 프놈펜은 산을 뜻하는 '프놈'과 '펜'이 합쳐져 프놈펜이 되었다.프놈펜은 캄보디아의 수도이며 정치, 경제의 중심으로 300여만 명의 시민이 살고 있다. 이국적인 분위기와 인도차이나의 매력이 융합된 프놈펜은 메콩강과 톤레사프강, 바싹강이 합류하는 곳에 있다.프랑스의 식민 지배로 고풍스러운 건축물을 간직한 고도지만 현재는 대형 건축물들이 들어서 있어 10여 년 전 방문했을 때의 모습과는 확연히 달라졌다. 메콩강과 톤레사프(국립국어원 표기, 똔레삽이라 부른다) 강이 만나는 곳에 있는 강변은 프놈펜에서 가장 활기가 넘치는 곳이다.처음으로 왕궁 건설을 시작한 것은 1434년 뽀이어야왕에 의해 소씨아로스도로변에 건설되기 시작했다. 1866년 노로돔왕에 의해 건립된 왕궁은 캄보디아의 과거와 현재 미래를 들여다볼 수 있는 곳이다.사원이나 왕궁을 관람할 때 치장된 색깔을 눈여겨볼 필요가 있다. 노란색은 불교, 흰색은 힌두교를 의미한다. 왕궁 관람 시 무릎이 보이는 옷을 입으면 출입을 통제하지만 이들을 위해 돈을 받고 빌려 주기도 한다.밤 12시가 넘어 호텔에 도착해 여장을 풀고 호텔 옥상에서 시가지를 내려다 보니 화려한 조명 아래 독립기념탑이 빛나고 있었다. 캄보디아는 1953년 프랑스로부터 독립했다.독립기념탑을 가까이 두고 휘황찬란한 불빛을 쏟아내는 것들은 카지노의 불빛이다. 캄보디아 정부는 카지노를 돈벌이 수단으로 생각하고 마구 허가를 내주고 있다. 높이 솟은 호텔과 카지노 대부분이 중국 자본이다. 외양은 화려하지만 중국 자본에 기대는 것은 또 다른 식민지가 되는 것이다.프놈펜의 재래시장에 가면 옛 정취가 그대로 남아있다. '트마이 시장'이라고 불리는 중앙시장에 가면 없는 게 없다. 농수산물부터 관광 상품까지 다양한 제품을 판다. 시장 뒷골목에는 귀금속을 수가공하는 가게, 길거리 미장원 등 볼거리가 풍부하다.프놈펜의 외양은 화려해지고 고층 빌딩이 들어섰지만 뒷골목은 도시화로 빈부 격차가 커지고 뒷골목은 쓰레기가 널려있었다. 퇴근 시간에 시내 관광은 결코 추천하지 않는다. 신호도 무시하고 교통경찰도 보이지 않는다. 신호가 떨어져도 여기저기서 끼어드는 차들 때문에 간 떨어질 것 같았다.캄보디아를 방문하는 관광객들이 선호하는 곳은 '앙코르와트'다. 하룻밤을 프놈펜에서 지낸 일행이 앙코르와트가 있는 시엠립으로 가던 중 소변이 마려워 차를 세웠는데 기막힌 모습이 눈앞에 나타났다.환경단체 회원들이 퍼포먼스를 한 것으로 추정되는 나무에는 코로나가 유행하던 시절 사용했을 것으로 여겨지는 마스크가 주렁주렁 달려있었다. 인근에는 중국 자본이 호수를 메운 주거단지 주변으로 날아다니는 스티로폼이 시선을 가렸다.