"가장 부적격 후보가 중수청장에... 정부가 검찰에 휘둘린다"

큰사진보기 ▲차규근 조국혁신당 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 오는 10월 2일 중대범죄수사청과 공소청 출범을 앞두고 김지용 초대 중수청장 후보자 지명과 직제 편성 등에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"너무 늦게 됐다."

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- 이 대통령이 공소청 직제안과 검사정원법 시행령을 수정·보완하라고 지시했다. 김지용 중수청장 후보자 역시 추가 검증하라고 했다. 어떻게 평가하나?

- 16일 범여권 의원들과 함께 공소청 직제안과 수사준칙 대토론회를 열었다. 이 자리에서 어떤 얘기를 했나?

- 공소청 직제는 어떻게 설계해야 한다고 보는가?

▲차규근 "초대 중수청장인데... 철학 있는 사람이 맡아야" 유성호 관련영상보기

- 혁신당은 김지용 후보자가 사퇴해야 한다는 입장이다. 민주당에선 중수청 출범까지 2주밖에 안 남았기 때문에 새로 인선하는 건 어렵다고 한다.

- 김지용 후보자가 대검찰청 형사부장일 때 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건이 논란이었다. 당시 출입국·외국인정책본부장이던 차 의원도 기소됐지만 대법원에서 무죄가 확정됐다. 김 후보자는 자신이 대검 형사부장으로 부임하기 전에 진행됐다고 항변했다.

큰사진보기 ▲차규근 조국혁신당 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 김지용 초대 중수청장 후보자 지명에 대해 "중수청장 후보자 지명도 좀 더 빨리 됐어야 한다"라며 "혹시라도 적임자가 아니면 재지명하거나 다시 물색할 시간 여유를 두고 진행했어야 하는데, 늦게 된 게 너무 유감이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

차규근 조국혁신당 의원은 정부의 검찰개혁 후반 작업을 평가하며 답답함을 호소했다. 여유를 두고 초안을 검토하며 바로잡아갈 시간 없이, 정부가 허점 많은 결과물을 기한이 임박한 시점에 턱 하니 내놨다는 것이다.지난 7월 형사소송법 개정안이 국회를 통과하며 수사와 기소가 분리됐다. 새로운 형사사법체계에 맞춰 10월 2일 중대범죄수사청과 공소청을 출범시키려면 직제 편성과 하위 법령 정비를 서두르는 건 당연했다.그런데 정부는 출범까지 한 달도 채 안 남은 지난 4일 '공소청과 그 소속기관 직제' 제정안과 검사정원법 시행령 개정안을 입법예고했다. 검사 정원 등을 두고 범여권 일각에서 비판이 쏟아졌다. 이재명 대통령은 수정·보완을 지시했다. 3주 정도 남은 시점이었다.차 의원은 지난 17일 오전 국회 의원회관 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 "종합적으로 진단해 얼마 정도 인원 감축이 필요한지 따져 검사정원법 개정안을 정부가 진작 발의했어야 한다"라며 "이런 작업을 안 한 상태에서 공소청·중수청 세부작업을 진행하다 보니 검찰에 휘둘리고 있다"라고 지적했다.김지용 초대 중수청장 후보자 지명에도 아쉬움을 나타냈다. 중수청장후보추천위원회가 추천한 후보자 4명 중 가장 부적격이라고 판단한 인물이 발탁됐다고 했다. 그는 "중수청장 후보자 지명도 좀 더 빨리 됐어야 한다"며 "혹시라도 적임자가 아니면 재지명하거나 다시 물색할 시간 여유를 두고 진행했어야 하는데, 늦게 된 게 너무 유감"이라고 말했다.변호사 출신인 차 의원은 문재인 정부에서 법무부 출입국·외국인정책본부장을 지냈으며 2024년 총선 때 혁신당 비례대표로 국회에 입성했다.다음은 차 의원과의 일문일답."후보자 내정도 그렇고 더 빨리 진행돼야 했다. 너무 아쉽다. 공소청 직제안과 함께 법무부에서 입법예고한 수사준칙 개정안도 볼 필요가 있다. 국회에서 검사의 수사권을 폐지하는 법률을 통과시켰다. 그런 입법자와 주권자의 의지를 수사준칙과 직제안을 만드는 분들이 제대로 반영하지 않았다.수사준칙은 근본적으로 수사에 관한 준칙이다. 과거 검사가 수사할 때는 법무부에서 만드는 게 자연스러웠지만, 이젠 검사가 기소 및 공소 유지만 하는 것으로 되지 않았나. 그러면 법무부가 공소준칙을 만들면 몰라도, 수사준칙은 수사를 맡는 경찰청 국가수사본부와 중수청이 속한 행안부에서 만드는 게 맞다.행안부 독자적으로 하기 어려우면 법무부와 공동으로 하다가 언젠가는 단독으로 가는 방향도 있다. 행안부가 '수사준칙은 우리가 주도해야 한다'고 목소리를 냈어야 하지 않았을까. 관계부처 협의 과정에서 그런 게 있었는지 의문이다. 행안부가 각성해야 한다.""입법예고된 수사준칙 개정안 중에 여러 문제 조항이 있지만, 특히 문제를 제기하고 싶은 건 29조 2항 호송요구권이다. 경찰로부터 구속영장 신청이 들어오면 청구할지 말지 판단하기 위해 검사가 피의자를 면담하도록 돼 있다. 체포돼 국수본이나 중수청 유치장에 있는 피의자의 경우 공소청 검사가 출장 가서 면담하면 되는데, 경찰 수사 인력들이 공소청으로 호송하도록 했다.중수청과 국수본은 수사 인력이 부족하다는데, 도와주진 못하고 오히려 수사 인력이 왔다 갔다 하도록 만드는 셈이다. 검찰이 우월적 지위에서 탈피하겠다는 진심이 있다면 자기들이 시간 내서 가야 한다. 국민의 공복으로서 자세가 안 돼 있다. 호송요구 조항은 반드시 폐지돼야 한다.""검사정원법에 검사 정원이 2292명으로 돼 있다. 정원을 딱 맞춰야 하는지를 두고 해석 논란이 있다. 깔끔하게 정리하려면 정부가 나섰어야 한다. 검찰 인력이 수사를 하지 않게 됐지만 보완수사요구에 따른 임무는 늘어났다. 이를 종합적으로 진단해 얼마 정도 인원 감축이 필요한지 따져 검사정원법 개정안을 정부가 진작 발의했어야 한다. 이런 작업을 안 한 상태에서 공소청·중수청 세부작업을 진행하다 보니 정부가 검찰에 휘둘리고 있다.새로운 형사사법체계에 맞춰 과감히 메스를 대야 하는데 그러지 못해 여러 꼼수가 직제안에 횡행한 것이다. 행안부가 각성하고 제대로 역할을 해야 한다. 빨리 검사정원법을 개정해야 한다. 혁신당에서도 검사정원법 개정안을 하나 발의한 게 있다. 추가로 또 관련 법안을 발의할 예정이다.""중수청장 후보자 지명도 좀 더 빨리 됐어야 한다. 혹시라도 적임자가 아니면 재지명하거나 다시 물색할 시간 여유를 두고 진행했어야 하는데, 늦게 된 게 너무 유감이다. 저희도 10월 2일 출범까지 얼마 안 남은 상태라 부담이 되긴 하는데 그래도 초대 중수청장이지 않나. 정말 검찰개혁 정신을 잘 이해하고 철학이 있는 사람이 청장을 맡아야 한다. 검사 출신이 아니라서 수사 공백 등의 어려움이 있지 않을까 우려된다면, 차장이나 고참 간부들을 노련한 사람으로 둬서 보좌하도록 하면 된다.더구나 청장은 5급 이상 수사관에 대한 임용 추천권을 갖는다. 사실상 조직을 좌지우지할 수 있는 자리이기 때문에 수사·기소 분리 취지에 맞게 확고한 신념과 철학이 있는 사람이 와야 한다. 중수청장후보추천위원회가 추천한 4명 중 저희로서는 가장 부적격자라고 보는 분이 지명되다 보니 이를 비판하며 철회와 재지명을 요구한 것이다. 지금 정부가 철회할 뜻은 없어 보인다. 청문회에서 후보자의 검찰개혁 의지에 대해 철저하게 검증해야 할 것이다.""검찰이 2021년 4월 1일 저와 이규원 검사를 먼저 기소했다. 김 후보자가 6월 1일 대검 형사부장으로 부임하고 나서 한 달 뒤 이광철 청와대 민정수석비서관이 기소됐다. 수원지검 수사팀에서 올린 걸 대검에서 최종 승인했다. 대검 형사부장이던 김 후보자가 결재라인에 있었다. 본인은 반대 의견을 냈다고 해명했는데 구체적으로 어떤 반대를 했는지 묻고 싶다.그리고 공소장을 보면 당시 법무부 윤대진 검찰국장→조국 민정수석→이광철 비서관이 차례로 연락했고 이규원 검사가 저와 소통이 됐다. 그렇게 긴급 출국금지가 최종적으로 됐는데 이게 위법했다는 게 수사팀의 전제였다. 그러면 소통한 윤대진 국장도 같이 기소해야 했는데 안 했다.문재인 정부 청와대에서 검찰개혁 작업을 진두지휘한 조국 민정수석과 이광철 민정비서관을 잡기 위한 기획·표적 수사였다고 본다. 그렇다 보니 고위 검사인 윤 국장이나 당시 대검 차장이던 봉욱 전 민정수석도 거쳐 간 흔적이 나오는데 아무런 조치를 안 하고 이광철 비서관만 기소한 것이다. 이에 대한 검증이 필요하다."