용산공원 특별법 발의한 차규근 "용산에 고품질 공공임대 지어야"

큰사진보기 ▲차규근 조국혁신당 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 최근 이재명 대통령의 국정 지지율 하락 원인에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"신뢰의 위기다."

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▲차규근 "이재명 대통령 SNS 보고 지지자들이 의심한다" 유성호

- 이 대통령 국정 지지율이 하락세에서 벗어나지 못하고 있다. 왜 지지율이 떨어졌으며, 무엇을 시급히 보완해야 할까?

- 만기친람식 리더십이 어떻게 공직사회를 위축시킨다고 보나?

- 최근 조국 혁신정책연구원장과 김민석 민주당 대표 발언으로 진영 내부 균열이 더 깊어지는 분위기다. 어디서 문제가 꼬였으며, 어떻게 풀어야 한다고 보는가?

- 김 대표가 '교섭단체 요건 완화' 등 정치개혁 논의를 시작하자고 제안했다. 혁신당에서 합당·연대 대화의 전제로 얘기했던 요건들이다. 그렇다면 이제 양당이 마주앉을 수 있는 건가?

- 최근 용산공원 본체부지의 20% 이내에서 공공주택 공급을 위한 택지를 조성할 수 있도록 예외를 두는 용산공원 조성 특별법 개정안을 발의했다. 왜 용산공원이어야 하나?

- 국민의힘에선 '내 집 마련하지 말고 평생 임대주택에 살라는 건가'라는 비판이 나오기도 했다. 다량의 임대주택 공급만으로 주거 불안과 자가 소유 욕망을 잠재울 수 있을까?

큰사진보기 ▲차규근 조국혁신당 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 자신의 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 최근 이재명 대통령의 국정 지지율 하락 원인에 대해 "대통령이 일 잘하는 모습도 중요하지만, 아무리 일을 잘해도 신뢰에 금이 가버리면 마음이 닫혀버린다. 정말 큰 위기의 원인"이라고 강조했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

차규근 조국혁신당 의원은 이재명 대통령의 국정 지지율 하락 원인을 이같이 짚었다. 국정 동력을 단단히 받치고 있던 민주진보진영 지지자들이 대통령을 의심하게 되면서 위기가 초래됐다는 진단이다.특히 이 대통령의 SNS 활용 방식을 재고해야 한다고 지적했다. 노무현·문재인 전 대통령 등을 조롱해 온 계정을 팔로우한 사례를 예로 들었다. 이를 지지자들이 보면 통합을 향한 대통령의 진심을 못 믿게 된다는 취지다.그는 17일 오전 국회의원회관 사무실에서 <오마이뉴스>와 만나 "대통령이 일 잘하는 모습도 중요하지만, 아무리 일을 잘해도 신뢰에 금이 가버리면 마음이 닫혀버린다. 정말 큰 위기의 원인"이라고 강조했다. 또한 "대통령이 만기친람하다 보니 국민 눈에 총리가 안 보이고 장관이 안 보이는 부작용도 있다. 적절하게 역할을 분담할 필요가 있다"고 제언했다.혁신당 최고위원인 차 의원은 최근 민주당과의 갈등과 균열이 하루아침에 생긴 결과가 아니라고 했다. 올해 초 정청래 당시 민주당 대표의 기습 합당선언과 철회, 6.3 경기 평택을 재선거 공천 등의 과정에서 혁신당 당원들 상처가 깊어졌기 때문이라는 것이다.차 의원의 이러한 진단에 대해 이재명 대통령은 18일 현안 기자회견에서 "우리 안의 차이가 아무리 커도 우리가 이겨내야 할 상대와의 거리만큼 멀진 않다"면서 "누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않으셨으면 좋겠다. 그걸 볼 때마다 마음이 아프다"고 밝혔다. 또한 "그 역시도 저로 인해 생긴 측면이 없지 않다"라며 "다시 시작하면 좋겠다"고 강조했다.'만기친람'에 대한 우려에는 "그럴 시간도, 역량도 되지 않는다"며 "제가 가진 기본적인 원칙이 '권한은 주고 책임은 확실하게 묻는다'이다. 국정에도 나름 최대한 반영하고 있다"고 밝혔다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 차 의원은 최근 '용산공원 조성 특별법' 개정안을 발의하기도 했다. 본체 부지 일부에 공공임대주택·이익공유형 분양주택·토지임대부 분양주택 등 공공주택을 공급하는 게 골자다.무주택자라고 밝힌 그는 "주거권 선진국처럼 우리도 공공주택 인식과 패러다임이 바뀌어야 한다"며 "그러려면 서울 한복판인 용산에 고품질의 멋들어진 공공임대·사회주택을 지어야 한다"고 강조했다.다음은 차 의원과의 일문일답."먼저 인사 쇄신이 필요하다. 국민주권정부 정신에 부합하지 않는 사람들, 정치적 혼선을 일으킨 사람들에 대한 인사 조치가 필요하다. 또 하나는 SNS 활용 방식이다. 대통령께서 어떤 분의 글을 리트윗(공유)하면서 '동의한다'고 쓰거나 글쓴이를 팔로우한다. 그런데 리트윗·팔로우한 계정이 과거 노무현·문재인 전 대통령을 조롱하거나 민주개혁진영 내 정치인을 험담하는 글을 올리는 사람이다.그러면 지지자들은 '이 대통령이 문 전 대통령을 만나서 통합 메시지를 발신했는데 그게 진심인가' 의심한다. 기본적으로 신뢰의 위기다. 지지자들의 마음이 식고, 급기야 얼어붙고, 지지율 하락으로 이어진 결정적 계기가 아닌가 싶다. 대통령이 일 잘하는 모습도 중요하지만, 아무리 일을 잘해도 신뢰에 금이 가버리면 마음이 닫혀버린다. 정말 큰 위기의 원인이라고 생각한다. 대통령 SNS 소통은 담백하게, 정책 입장이나 방향성 등을 직접 말씀하시는 용도로 활용하면 좋겠다.대통령이 모든 것을 챙기는 방식 역시 달라져야 하지 않을까 싶다. 만기친람 리더십은 어떤 경우엔 아주 효능감 있게 다가간다. 대통령이 숨지 않고 책임지며 실타래 같은 복잡한 문제를 해결하는 데서 청량감을 느낄 수 있다. 그러나 어떤 경우는 대통령 말 한마디가 오히려 공직사회를 위축시켜 버린다.""예컨대 부동산 정책 같은 복잡한 이슈는 주도면밀하고 섬세하고 정교하게 메시지를 발신하지 않으면 한번 말한 게 발목을 잡을 수도 있다. 장점이 더 많은 정책도 시기에 따라 단점이 되는 등 역동적으로 변한다. 대통령이 특정 시점에 대한 기억으로 정책의 장단점을 얘기했다고 치자. 상황이 변하면 공무원들은 '지금은 안 맞는데' 생각하면서도 대통령 발언 때문에 소신대로 정책을 추진하지 못한다. 그런 게 쌓이다 보면 전문가가 볼 때 '이상한 방향으로 가고 있는 것 아닌가' '위험한데' 하는 위기가 생길 수 있다.대통령이 만기친람하다 보니 국민 눈에 총리가 안 보이고 장관이 안 보이는 부작용도 있다. 적절하게 역할을 분담할 필요가 있다. 대통령께서 과감하게 하실 부분은 선택과 집중을 하고, 총리와 장관이 더 많이 부각되도록 포지셔닝해야 한다.""이 대통령은 우리가 공동으로 만든 대통령이다. 대통령 지지율이 계속 하락해 40% 밑으로 떨어지니, 조국 원장 입장에선 과감하게 레드팀 역할을 한 것으로 본다. 이를 박선원 민주당 최고위원은 '배은망덕'이라고 표현했지만, 실제로 조 원장 글 내용을 보면 판례까지 언급하며 충심으로 기여하려 했다는 걸 알 수 있다.갈등이 생긴 건, 아무래도 올 초 민주당이 합당 제안을 했을 때부터라고 볼 수 있다. 너무나 급작스럽고 투박했다. 그래도 혁신당은 당무위원회 의결로 '혁신당 DNA 보존을 전제로 논의할 수 있다'고 했는데, 민주당은 자기들끼리 싸우다가 없던 일로 한다고 했다. 우리 당원들은 자존심에 상처를 입었다.이후 경기 평택을 재선거 때, 조 원장이 처음 부산에 가려 했지만 민주당이 오지 말라고 하니 이를 고려하고 배려해 평택을로 갔다. 민주당은 소위 '조국 사태' 때 저격수 활동을 했던 김용남 후보를 평택을에 공천했다. 우군에 대한 존중이나 배려가 있는 것인가 하는 근본적 의문이 제기됐다. 또한 링 위에 올라가면 피 터지게 싸우지 않나. 선거를 치르는 과정에서 감정이 상한 것도 있다. 그런 게 계속 누적된 결과 상당히 간극이 벌어진 것 같다.지금 김민석 대표가 마치 우리가 '합당해주세요' 하는 것처럼 전제해 메시지를 발신하는 태도 역시 정치 도의상 맞지 않다. 오히려 자극하는 것이다. 이런 부분 때문에 양당 간 간극이 벌어져 있고 당원들도 많이 예민해져 있다.""교섭단체 요건 완화는 국회 정치개혁특위와 무관하게, 말 나온 김에 운영위나 행안위에서 직접 논의해 성숙시킬 수 있다. 오래된 과제이고 갑자기 튀어나온 것도 아니지 않나. 김 대표가 2024년 민주당 총선 선대위 상황실장일 때 교섭단체 요건을 인하하겠다고 말했다. 현재 교섭단체 요건 20석은 유신 잔재다. 원래 10석이었는데 허들을 높인 것 아닌가. 양당제의 폐해가 크다. 다양성이 보장되는 정치 선진화를 위해서라도 필요하다.""역사적 가치와 생태 보존 등 여러 엄격한 원칙하에서 공원 가장자리에 청년·무주택자를 위한 공공주택을 한번 만들어보자는 취지다. 역대 정부가 수요 억제나 공급 확대 같은 부동산 정책을 많이 내왔지만 근본적으로 이런 땜질식 정책은 한계가 있다.빚내서 집을 사지 않더라도 10~20년 집 걱정 없이 안정적으로 살 수 있는 사회주택·공공주택을 마련해야 한다. 헌법이 주거기본권을 보장하고 있기 때문이다. 이건 국가의 의무다. 그런데 정부가 임대주택을 복지 차원에서 다루니 '못사는 사람이 사는 곳'이란 식으로 이미지가 별로 안 좋다. 그런데 유럽이나 싱가포르에 가면 안 그렇다. 좋은 위치, 좋은 집이다. 주거권 선진국처럼 우리도 공공주택 인식과 패러다임이 바뀌어야 한다.그러려면 서울 한복판인 용산에 고품질의 멋들어진 공공임대·사회주택을 지어야 한다. 단기 과제가 아니다. 토지 정화 문제 등도 있어서 5~10년은 걸린다. 이왕이면 50년, 100년 이후의 대한민국 주거문화를 바라보자는 것이다.""그런 의원에게 싱가포르, 오스트리아에 출장을 가보라고 얘기하고 싶다. 임대주택을 폄훼하는 사고에 갇혀서 그렇다. 참고로 난 무주택자다. 그런 임대주택이 생기면 기꺼이 살고 싶다. 내가 아는 정치인도 서울의 한 공공임대주택에 들어가게 됐는데 '이사 갈 걱정 안 해도 된다'며 너무 좋다고 했다더라.전세로 살며 돈 모으고 대출받아 집 사고 '영끌'해 다른 데로 갈아타는 '주거 사다리'가 과연 맞나 싶다. 언제까지 이렇게 살아야 할까. 우리 사회가 자산 상속 계급사회로 가고 있다. 이를 막기 위해서라도 서울의 상징 공간인 용산의 가장자리 20%라는 제한적 범위 내에서, 사회적 공론화를 거쳐 한국의 미래 모습을 그려봤으면 한다. 누구나 무리하게 빚내서 집을 사지 않아도 되는 사회를 만들어보자는 것이다. 지금 모든 국민이 부동산에 인질로 잡혀 있다. 인질에서 해방되도록 하는 게 정치의 역할이다."