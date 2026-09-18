정은경 "간병 걱정 없는 입원 위한 로드맵 마련할 때"

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 4월 22일 강원도 영월군을 찾아 치매와 거동 불편으로 통합돌봄 서비스를 이용하는 대상자 가구를 방문해 90세 어르신의 손을 잡고 안부를 살피고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

"그동안 간호 ·간병통합서비스의 병상 확대에 중점을 두었다면, 이제는 환자가 필요한 서비스를 충분히 제공받고 현장에서는 지속적으로 운영할 수 있는 환경을 만들 수 있도록 장기적 시각의 로드맵(단계별 이행안)을 마련할 시점입니다."

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정은경 보건복지부 장관의 말이다. 그는 18일 오전 서울 구로구 고려대학교 구로병원을 방문해 간호·간병통합서비스 병동 운영 현황을 점검하고는 현장 중심의 제도 개선을 예고했다.간호·간병통합서비스는 보호자나 사적 간병인이 상주하지 않고, 간호사와 간호조무사, 병동지원인력이 한 팀을 이뤄 환자를 돌보는 입원 서비스다. 고령화와 가족구조 변화로 가족의 간병 부담이 커지면서 서비스 수요도 꾸준히 늘고 있다.정부 집계에 따르면 2015년 제도 도입 당시 88곳(7443병상)에 불과했던 참여 의료기관은 올해 6월 기준 829곳(9만96병상)으로 크게 늘었다.이번에 방문한 고려대 구로병원은 2016년부터 시범사업에 참여해 중증도와 간호 필요도가 높은 환자를 집중 관리하는 별도 병실을 운영하는 등 밀착 돌봄 모델을 구축해 왔다. 다만 병상 수 확대만으로는 환자에게 필요한 간호와 돌봄의 질을 충분히 보장하기 어렵다는 것이 현장의 지적이다.정 장관은 이날 병원 관계자로부터 병동 운영 현황과 간호인력 배치, 근무 여건 등을 보고받은 뒤 병원 경영진과 간호부서 관계자, 현장 간호사들과 간담회를 진행했다. 이 자리에서 병원 경영진과 간호부서 관계자, 현장 간호사들은 병상 확대와 함께 현실적인 제도 개선이 병행돼야 한다고 한목소리를 냈다.또한 참석자들은 환자의 중증도와 실제 간호 필요도를 반영한 정교한 인력배치 기준, 병동지원인력 확대, 의료기관 여건을 고려한 합리적 보상 체계 마련 등을 건의했다. 특히 중증 환자 비율이 높은 상급종합병원의 특성을 고려해, 일률적 기준을 적용하기보다 환자의 돌봄 요구도를 세분화한 맞춤형 서비스 모델이 필요하다는 지적도 나왔다.이어 정 장관은 간호·간병통합서비스 병동을 직접 둘러보며 입원환자에게 간호·간병서비스가 제공되는 과정을 살펴보고 현장 종사자들을 격려했다.정 장관은 "현장의 의견과 실제 운영 성과를 면밀히 검토하겠다"면서 "환자는 더 안전하고 질 높은 입원 서비스를 받고, 가족은 간병 부담을 덜 수 있도록 실효성 있는 제도 개선방안을 마련하겠다"고 밝혔다.