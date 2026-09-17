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26.09.17 17:27최종 업데이트 26.09.17 17:27

"시민혈세 지킨다"... 울산시, 1억 이상 행사에 '시민배심원단' 투입

시민배심원단 100여 명이 행사 적절성 검토... "시민이 공감하는 사업 운영 방향 마련"

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7월 29일 울산시 주요 현안 점검 회의에서 시비 투입 행사비에 대해 발언중인 김상욱 시장
7월 29일 울산시 주요 현안 점검 회의에서 시비 투입 행사비에 대해 발언중인 김상욱 시장 ⓒ 김상욱tv 갈무리

김상욱 울산시장은 7월 1일 시장 취임을 전후해 줄곧 "시민을 위해 쓰여야 할 예산이 행사에 치중된다"며 행사 예산에 대해 대수술을 예고해왔다. 특히 언론사에 거액의 행사 비용이 지출되는 것에 대해 담당부서에 철저한 감시를 당부했다. (관련기사 : 김상욱 "언론사의 시 보조금 사업, 분식회계로 수익 남기면 범죄행위")

이에 울산시가 시비 1억 원 이상 투입되는 지역 축제 및 행사 사업에 시민들의 목소리를 직접 반영하기로 했다. 시민배심원단이 행사에 예산이 투입되는 것이 적절한지를 감시한다는 의미다.

울산시는 오는 19일 오후 1시 울산대학교 국제관에서 '축제·행사 시민배심원단 토론회'를 개최한다. 시비 1억 원 이상이 투입되는 축제·행사 사업을 대상으로 시민배심원단 100여 명이 사업별 자료를 검토하고 토론을 통해 사업의 지속 여부와 예산 규모의 적정성 등을 평가하는데, 시민 대표성과 절차적 공정성을 높이기 위해 주민등록 기반 할당표본추출 방식을 적용했다.

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17일 울산시 발표에 따르면 1차 모집은 통신사 자료를 활용해 무작위로 인터넷 주소(웹링크)를 문자로 발송하고 모집 인원의 3배수인 360명의 참여 대상자를 울산시 인구 모집단 분포에 맞게 확보했다. 이어 2차 전화면접을 통해 참여 의사와 토론회 참석 가능 여부 등을 다시 확인했다.

이에 따라 울산시는 토론회 당일 취소나 불참 가능성까지 고려해 실제 운영 인원보다 21명을 추가한 총 121명을 최종 시민배심원단으로 확정했다.

최종 배심원단은 남성 56명, 여성 65명으로 구성됐다. 연령별로는 20대 14명, 30대 15명, 40대 23명, 50대 29명, 60대 이상 40명이며 특히 성별·연령·거주지를 균형 있게 반영해 다양한 시민의 의견이 평가 과정에 담길 수 있도록 구성했다.

이날 토론회에서는 시민배심원단을 3개 분임, 9개 팀으로 나눠 평가를 진행하며 각 분임별로 3개 팀이 동일한 자료를 바탕으로 평가한 뒤 결과를 비교·검증하는 방식으로 운영된다. 울산시는 이를 통해 평가 과정의 공정성과 결과의 신뢰성을 높인다는 계획이다.

울산시는 시민배심원단 토론회에서 나온 의견을 종합해 향후 축제·행사 사업 운영과 예산 편성 과정에 반영할 예정이다.

울산시 관계자는 "이번 시민배심원단 토론회는 시민이 직접 축제·행사 사업을 살펴보고 의견을 제시하는 참여형 평가 모형(모델)"이라며 "예산 운영의 책임성과 정책 수용성을 높이고, 시민이 공감하는 사업 운영 방향을 마련해 나가겠다"라고 말했다.

#행사#시민배심원단#김상욱

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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