방제해도 다시 발생... 서산 재선충병 확산에 수종전환 추진

큰사진보기 ▲서산시 산림공원과 관계자는 17일 <서산시대>와의 통화에서 소나무재선충병이 팔봉·인지·부석면의 확산 속도가 빠르다고 밝혔다.(서산 팔봉산 맞은편 산) ⓒ 시민제보(문성미) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서산시 산림공원과 관계자는 17일 <서산시대>와의 통화에서 소나무재선충병이 팔봉·인지·부석면의 확산 속도가 빠르다고 밝혔다.(서산 충서원예농협 2층 주차장에서 바라본 것) ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무재선충병이 심각한 태안과 가까운 지역에서 동지역까지 피해가 확산되고 있다. (태안) ⓒ 시민제보(문성미) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

소나무재선충병이 충남 서산시 팔봉·인지·부석면을 중심으로 확산하면서 서산시가 반복 발생 지역의 나무를 다른 수종으로 바꾸는 방안을 내년도 사업에 반영할 계획이다. 감염목 제거와 예방나무주사를 이어가고 있지만, 방제한 지역에서 다시 피해가 나타나면서 숲의 구성을 바꾸는 대책까지 추진하는 것이다.서산시 산림공원과 관계자는 17일 <서산시대>와의 통화에서 팔봉·인지·부석면의 확산 속도가 빠르다고 밝혔다. 이 관계자는 시료 채취량과 신고 건수가 지난해보다 크게 늘었으며, 육안으로 보기에도 피해가 더 넓게 퍼진 것으로 파악하고 있다고 설명했다.시는 지리정보시스템(GIS)으로 구축한 발생 분포 등을 근거로 태안과 맞닿은 서부지역에 확산이 집중되고 있다고 보고 있다. 면 지역뿐 아니라 동 지역으로도 피해가 번지고 있다는 설명이다.앞서 시는 올해 상반기 14억 원을 들여 691필지의 소나무 3164그루를 그물망 피복·벌채·파쇄 등의 방식으로 방제했다고 밝혔다. 팔봉산·부춘산과 주요 사찰 주변 소나무림 140㏊에는 예방나무주사를 실시했으며, 하반기에는 8억 원을 추가 투입할 계획이라고 발표했다.이 가운데 3164그루는 모두 감염이 확인된 나무를 뜻하는 것은 아니다. 시 관계자는 감염목 주변의 나무를 함께 처리하는 '소구역 모두베기' 방식으로 감염 의심목까지 제거한 수치라고 설명했다. 방제 실적과 실제 감염목 수를 구분해야 한다는 의미다.벌채한 나무의 처리에 대해서는 작업 당일 그물망 피복이나 파쇄 등을 하도록 안내하고 있다고 밝혔다. 시 관계자는 방제 기간을 9월부터 이듬해 4월까지로 설명하면서, 발주한 사업의 대상목이 계약기간 안에 모두 처리되도록 현장 감독과 감리를 통해 확인하고 있다고 말했다.시는 피해가 반복되는 지역에 대해서는 수종전환을 추진할 방침이다. 팔봉·인지·부석면처럼 집단 발생한 곳에서는 방제사업을 해도 다시 피해가 나타나는 사례가 있다는 것이다. 이에 소나무 대신 활엽수 등으로 숲을 바꾸는 방안을 내년도 사업에 반영할 예정이라고 밝혔다.전국적으로 피해가 이어지는 가운데 산림청도 기관 간 공동대응에 나섰다. 산림청은 16일 기후에너지환경부·국가유산청·한국도로공사·한국전력공사 등 관계기관과 지방정부가 참여하는 '소나무재선충병 효과적 예찰·방제를 위한 협의회'를 개최했다. 산림청이 이날 밝힌 전국 피해 규모는 약 177만 그루다.산림청은 국립공원과 국가유산 구역에서는 출입 제한과 인허가, 작업 방식의 제약으로 적기 예찰·방제에 어려움이 있다고 설명했다. 고속도로변과 전신주 주변에서도 감염목 제거 과정의 안전 문제 때문에 지방정부와 관리기관의 공동대응이 필요하다고 밝혔다.협의회에서는 기관별 예찰·방제와 피해정보 공유, 대규모 피해지와 우량 소나무림 등 중요지역 공동방제, 작업 제약 개선, 전담인력·예산 확보 방안을 논의했다. 산림청은 관계기관과 지방정부 간 협의체를 구축해 관리책임을 강화할 계획이다.