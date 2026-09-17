학교사회복지사 딸 덕분에 알게 된 '온이음 교실

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큰사진보기 ▲인천시교육청은 2023년부터 교육복지우선지원사업의 새 이름을 '온이음 교실'로 선정하여 활용하고 있다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교 온이음서포터스 학생들이 행사를 기획하고 지원한다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

둘째가 인천 Y고등학교에서 학교사회복지사로 9월 1일부터 근무하고 있다. 설레는 마음으로 출근하여 아이들과 생활하며 여러 학생 복지일을 하는 둘째를 보며 불현듯 학교사회복지사와 교내 복지실에 대한 궁금증이 일었다. 전임교에서 복지 선생님 덕분에 우리 반 아이들을 지도하는 데 다양한 도움을 받았으면서도 학교복지실에 대한 이해도가 높지 않았다는 사실에 무척 놀랐다.교육복지우선지원사업은 취약계층 학생이 밀집한 학교를 중심으로 교육, 복지, 문화 지원을 통합 제공하여 교육 격차를 해소하는 학교 중심 복지 정책이다. 교육부가 주관하고 시/도교육청이 운영하는데 학생의 생활, 학습, 정서, 복지 전반을 지원하여 교육 불평등을 해소하는 것을 목표로 학교가 중심이 되어 학생 개별 상황에 맞춘 지원을 제공하며 교육 기회균등과 건강한 학교생활 적응을 도모한다.모든 학교가 이 사업을 신청할 수 있는 게 아니다. 나 같은 고경력 교사에게도 이 사업이 익숙하지 않은 이유는 학교마다 복지실이 있는 게 아니기 때문이다. 교육복지우선지원사업은 시/도 교육감이 지역 여건, 대상학생 수와 비율 등을 고려하여 지정한다. 수년간 학교에서 복지실을 접하지 못한 교사도 많을 테니, 학교 밖 일반 사람들에게는 더욱 낯설 것이다.교육복지우선지원학교 재학생 중 복지 사각지대 학생, 학교 생활 적응의 어려운 학생 등을 중심으로 사업대상 학생이 선정되는데 우선 선정 학생(기초생활수급자, 법정 차상위계층, 한부모가족 보호대상, 중위소득 60% 이하 가구, 탈북 및 다문화, 특수교육대상)과 그 외 학교장이 종합적 교육지원이 필요하다고 인정되는 학생이 대상이다.대상 학생의 필요에 따라 다양한 지원(학습, 생활, 정서/사회적, 지역 연계 서비스 등)이 제공되는데 방과 후 활동비, 학습자료비, 생활-급식비, 문화체험비, 상담, 멘토링, 진로탐색 프로그램 운영비 등이 학교별 운영 예산에 따라 다르게 책정된다.학교중심의 통합적 지원체계로 대상 학생의 개별 상황에 맞춘 맞춤형 지원 사업을 통해 아이들의 건강한 학교생활과 학습 성장을 도울 수 있다는 게 핵심 목표이지만, 도시 저소득층이 밀집한 학교가 우선 선정되고, 학교사회복지사가 모든 학교에 배치되는 게 아니라는 점 등 제도적으로 개선 보완할 것이 아직은 많다.대학에서 실버보건학을 전공한 둘째는 졸업과 동시에 자격시험을 통해 사회복지사 1급을 취득했다. 전공을 살려 병원에서 3년 동안 근무한 후 학교사회복지로 눈을 돌렸는데, 학교 업무의 전문성을 발휘하기 위해 이번에는 학교사회복지사 자격증 취득에 도전했다.2026년 현재 법령에서 정한 학교사회복지사는 사회복지사 1급을 기반으로 하는 전문 영역 자격으로 의료사회복지사와 함께 사업복지사업법에서 정한 영역별 사회복지사 중 하나이다. 학생 개인의 문제만 보는 것이 아니라 학교와 가정, 지역사회를 연결해 사례관리와 위기개입, 복지서비스 등을 제공하는 전문영역인데, 이 자격을 취득하기 위해 1년의 수련과정을 거쳐야 한다.그래서 둘째는 2025년 수련과정을 통해 1000시간 이상의 수련을 이수했다. 일반 학교에서 사회복지 업무를 했다고 수련으로 인정되는 것은 아니다. 수련기관은 학교사회복지 업무를 수행하는 담당 부서가 있는지, 5년 이상의 학교사회복지사 실무경험이 있는 수련지도자가 상시 근무하는지 등을 따져 보건복지부장관이 지정할 수 있다.수련생이 되기 위해서 서류심사 및 면접시험을 통과해야 한다. 둘째는 인천의 한 중학교에서 수련생으로 선발되어 1년 동안 수련과정을 거쳤다. 무엇보다 보수가 없다는 사실은 둘째가 가장 힘들어한 부분이다. 아이들의 밝은 학교생활, 좀 더 나은 환경을 만들기 위해 물리적/ 심적으로 적성을 살려 최선을 다했지만 쉽지 않은 길이다. 병원과 학교 사이에서 진로의 방향을 잡지 못해 수없이 갈등하는 딸의 모습을 보았기 때문이다.1년 수련기간 중 다양한 활동을 경험하고, 아이들과 만나고, 만들고, 체험하고, 텃밭을 가꾸고, 상담하고, 돌보고, 일지를 기록하며 전문 영역을 이수한 후 학교사회복지사 자격 취득을 위한 시험을 보았다. 그 수련시간이 만만하지 않았으나 그 이후에도 쉽지 않은 길이다.학교근무 경력이 짧아 대체직 복지사 채용 면접에서도 번번이 떨어지다 다행히 이번에 채용이 된 것이다. 복지사와 교사의 마음의 출발은 조금 다른 것 같다. 모두 아이들의 건강한 성장을 도모하지만 교사가 교육을 최우선으로 세운다면, 복지사는 아이들의 안정과 건강을 가장 중요시하는 듯하다.특히 인천시교육청은 2023년부터 교육복지우선지원사업의 새 이름을 '온이음 교실'로 선정하여 활용하고 있다. 학생 한 명 한 명에게 열려있는 공간으로 따뜻하고 편안한 쉼터와 같은 곳에서 의미 있는 교육활동이 이루어지기 바라는 마음, 혹시라도 교육복지라는 말속에 생각지도 못한 낙인으로 인한 상처가 생길까 걱정하는 마음에서 모두 다 이어지는 교실이라는 의미를 품은 '온이음 교실'이 탄생한 것이다.우리 학교에서도 아이들과 함께 꽃다발 만들기, 세계음식 만들고 맛보기, 접시 만들기 등을 온이음 교실에서 체험한 기억이 떠오른다. 학생과 학생, 학생과 교사, 교사와 학부모가 이어진다는 말이 참 좋다. 등교는 물론, 교실 입실이나 수업 참여가 어려운 학생이 나날이 늘고 있다. 이런 학생들의 심신 안정을 도모하고 조금이라도 위안을 받을 수 있는 공간이 절대적으로 필요한데, 상담실뿐만 아니라 온이음 교실이 바로 그런 공간이다.둘째가 보낸 이미지를 보며 나도 잠시 휴식을 취한다. 학교마다 또래 집단이 온이음 서포터스로 활동한다. 온이음교실의 행사를 지원하고 기획도 하며 스스로 성장의 시간을 만든다. 아이들을 좋아하고, 걱정하는 마음으로 소신 있게 자신의 적성을 살려 도움을 주는 그런 학교사회복지사가 되기를 바란다.교육복지사와 학교사회복지사 경계의 모호성, 아이들에게 선생님으로 불리나 교육 공무직 노동자로서의 근무여건, 일반 공무원과 차이나는 복지 혜택, 호봉의 차이와 적은 보수 등 어려운 점을 토로하면서도 온이음 교실에서 의미를 찾아가는 둘째가 대견스럽다.자식은 부모의 스승이라는 흔한 말이 있다. 성인이 되어 사회구성원으로 성장하는 자식을 통해 세상을 다시 배워간다. 역지사지의 진정한 깨달음도, 무관심에서 관심 분야로의 확장도 모두 자식이 나를 가르친 결과이다. 무심히 지나치던 복지실도, 복지사 선생님에게도 관심을 기울인다.모두 다 이어진다는 뜻을 품은 '온이음'이란 말이 참 좋다. 아이들이 행복할 수 있는 세상, 더불어 모두가 손을 맞잡을 수 있는 따스한 마음이 진심으로 펼쳐지기 바란다.