안민석, 경기도의회와 손잡고 '경기교육대전환' 속도 낸다

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 경기도의회 김성수 교육행정위원장 및 교육행정위원회 의원들과 개최한 조찬간담회에서 경기교육 주요 정책과 현안 등을 공유하고, 교육 현안에 대한 다양한 의견을 나누며 상호 소통과 협력을 요청하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 경기도의회 김성수 교육행정위원장 및 교육행정위원회 의원들과 조찬간담회를 열고, 경기교육 주요 정책과 현안을 공유하고, 교육 현안에 대한 다양한 의견을 나누며 상호 소통과 협력을 강화했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 17일 경기도의회 김성수 교육행정위원장 및 교육행정위원회 의원들과 조찬간담회를 열고, 경기교육 주요 정책과 현안을 공유하고, 교육 현안에 대한 다양한 의견을 나누며 상호 소통과 협력을 강화했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 경기도의회와 경기교육 주요 현안을 논의하며 '경기교육대전환'을 위한 협력 강화에 나섰다. 안민석 교육감은 특히 31개 시군을 직접 찾아 학부모와 교육현장의 목소리를 듣고 이를 주요 교육정책에 반영하겠다는 구상을 밝혔다.경기도교육청은 17일 안민석 교육감과 실·국장, 김성수 경기도의회 교육행정위원장 및 교육행정위원회 의원들이 참석한 가운데 조찬간담회를 열었다. 교육청과 도의회가 경기교육의 주요 정책과 현안을 공유하고 지역별 교육 문제에 대한 의견을 나누기 위해 마련된 자리다.이날 간담회에서는 과밀·과소학급 해소를 비롯해 RAS(독서·예술·스포츠)교육 추진, 학교와 지역사회의 '벽깨기', 지역으로 교육감이 직접 찾아가는 학부모 타운홀미팅 등이 주요 의제로 다뤄졌다.과밀·과소학급처럼 지역별 교육 여건에 따라 해법이 달라지는 문제부터 RAS교육과 지역교육생태계 구축처럼 교육의 내용과 학교의 역할을 확장하는 과제까지 다양한 현안에 대한 정책 제안과 현장 의견이 제시됐다.특히 교육청과 지방자치단체 간 벽을 허물고 학교와 지역사회가 교육 현안을 함께 해결하는 새로운 지역교육생태계를 구축할 필요성에 공감했다. 교육청은 학교 안에서만 교육 문제를 해결하는 데 그치지 않고 지역의 인적·물적 자원과 학교를 연결하는 협력체계를 강화한다는 구상이다.교권보호단의 안정적이고 지속적인 운영을 위한 제도적 기반 마련도 논의됐다. 경기도교육청은 관련 조례 제정을 위해 경기도의회의 적극적인 협조를 요청했다.이번 간담회는 '경기교육대전환'을 추진하기 위해 교육청과 도의회가 정책적 협력 관계를 강화하는 자리이기도 했다. 교육정책 가운데는 예산과 조례 등 의회의 협조가 필요한 사안이 적지 않은 만큼, 현장 의견을 실제 정책과 제도로 연결하기 위해서는 의회와의 협력이 필수적이기 때문이다.안민석 교육감은 이날 간담회에서 현장 소통을 통한 정책 추진 의지를 거듭 밝혔다.안 교육감은 "경기교육대전환을 이루기 위해서는 경기도의회와 함께 상생과 협력이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.이어 "오늘부터 31개 시군을 직접 찾아가 '학부모가 묻고, 교육감이 답하는 학부모 타운홀미팅'을 시작한다"며 "현장의 다양한 교육 현안과 목소리를 폭넓게 청취하고, 이를 주요 교육정책에 반영할 수 있도록 경기도의회와 함께 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.안 교육감이 제시한 방식은 '경기교육대전환'이라는 방향을 현장 소통과 정책 반영으로 구체화하겠다는 데 초점이 맞춰져 있다. 앞으로 31개 시군에서 수렴한 학부모와 교육 현장의 요구를 어떤 기준으로 정책화하고, 예산과 조례 등 실제 제도 변화로 이어갈지가 중요한 과제가 될 전망이다.