지붕을 '물공장'으로 바꾼 사람들

큰사진보기 ▲시엠립 레인스쿨, 새로운 출발아란흐레앙세이 중등학교의 RSC-010 빗물 식수화 시설 앞에 학생과 교직원, 지역 교육 관계자, 사업 관계자들이 함께 섰다. 연두색 조끼를 입은 BiTS 학생들은 시설의 이용자에 머물지 않고 빗물을 배우며 일상적인 운영과 관리에 직접 참여한다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲물은 많지만 마실 물은 부족한 마을캄보디아 시엠립 톤레삽호수 주변의 수상가옥. 주민들은 물 위에서 생활하지만 상수도시설을 설치하기 어려워 안전한 식수를 구하는 데 어려움을 겪는다. 반면 집집마다 넓은 지붕이 있어 빗물을 모으면 새로운 식수원이 될 수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲좁은 공간에 높이 세운 빗물탱크시엠립 아란흐레앙세이 중등학교의 빗물 식수화 시설. 건물 사이의 좁은 공간에 총 20톤을 저장하기 위해 5톤짜리 스테인리스 탱크 4개를 약 3.5m 높이로 제작했다. 현지 기술자들이 학교 여건에 맞게 스스로 고안하고 응용한 해법이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

큰사진보기 ▲시설과 함께 책임도 인계하다아란흐레앙세이 중등학교에서 열린 레인스쿨 준공·인계식. 캄보디아 왕립학술원, 필자, 학교 측 대표가 증명서에 서명한 뒤 BiTS 학생들과 기념촬영을 했다. 증명서에는 시설의 운영·관리와 학생 교육을 학교 공동체가 책임지고, 3년 후 성과를 평가해 소유권을 완전히 이전한다는 내용이 담겨있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"이 시설을 보고 나면 내 눈에는 이 학교의 지붕만이 아니라 세상의 모든 지붕이 식수를 생산하는 공장으로 보입니다. 여러분도 저와 같이 생각한다면, 캄보디아에 수천 개의 물공장이 새로 생기는 것과 같습니다."

캄보디아 시엠립에는 세계적인 문화유산인 앙코르와트만 있는 것이 아니다. 시내에서 조금만 벗어나면 동남아시아 최대의 담수호인 톤레삽과 물 위에 집을 짓고 살아가는 사람들을 만날 수 있다.수상가옥 주변에는 상수도관을 설치하기 어렵다. 주민들은 생활에 필요한 물을 가까운 호수에서 얻는다. 그러나 집과 배가 밀집한 수역에는 생활하수와 쓰레기가 함께 흘러든다. 바로 곁에 많은 물이 있지만 안심하고 마실 수 있는 물은 부족하다. '물은 많지만 마실 물은 없는' 역설적인 상황이다.필자도 2026년 3월에 이 지역을 방문했을 때 호수 물을 생활용수로 사용하는 곳에서 음식을 먹은 뒤 심한 배탈을 겪었다. 그것이 반드시 호수 물 때문이라고 단정할 수는 없지만, 이 경험을 통해 톤레삽 주변 주민들이 매일 마주하는 안전한 식수 문제를 다시 생각하게 됐다.그런데 수상가옥 사진을 자세히 보면 물 문제와 함께 해결의 가능성도 보인다. 집집마다 빗물을 받을 수 있는 넓은 지붕이 있기 때문이다.우기에 지붕 위로 떨어지는 빗물을 모아 저장하고 안전하게 처리한다면, 오염된 호수 물에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 필자의 눈에는 이 지붕 하나하나가 작은 식수 생산 공장처럼 보였다.톤레삽 지역에 빗물 식수화 시설을 보급하려면 사람들이 직접 보고 배울 수 있는 시범시설이 필요하다. 이러한 가능성을 실제로 보여주기 위해 시엠립의 아란흐레앙세이 중등학교에 레인스쿨 RSC-010을 만들었다.이 학교를 선택한 데에는 또 다른 이유가 있다. 시엠립은 세계적인 관광도시이다. 해마다 세계 각국에서 수많은 사람이 앙코르와트를 보기 위해 찾아온다. 이들이 레인스쿨을 방문하거나 그 이야기를 접한다면, 캄보디아에서 시작된 빗물 식수화 경험이 세계로 확산될 수 있다.따라서 RSC-010은 학생들에게 안전한 물을 공급하는 학교 시설이면서, 톤레삽 주변의 수상마을에 적용할 수 있는 빗물 식수화 모델이다. 동시에 세계의 방문객들에게 빗물의 새로운 가능성을 보여주는 전시장이기도 하다.제4차 IWA 빗물관리 국제학회를 마친 참가자들은 9월 5일과 6일 문화·기술 현장답사 프로그램으로 시엠립을 방문했다. 6일은 일요일이었지만 학교 교장과 교사, 학생, 시엠립 지역 교육 관계자들이 학교에 모여 RSC-010의 준공과 새로운 출발을 함께 축하했다.톤레삽의 수상가옥에서 본 것은 '물은 많지만 마실 물은 없는 현실'이었다. 시엠립의 레인스쿨에서 본 것은 그 문제를 지역의 지붕과 기술로 해결할 수 있다는 가능성이었다.이 학교의 빗물시설은 넓은 별도 부지에 설치된 것이 아니다. 건물과 건물 사이의 좁은 공간을 이용해 만들었다. 시설에는 각각 5톤짜리 스테인리스 빗물탱크 4개가 설치되어 총 20톤의 빗물을 저장할 수 있다. 그러나 일반적인 규격의 탱크 4개를 나란히 놓기에는 공간이 부족했다. 현지 기술자들은 탱크의 폭을 줄이는 대신 높이를 약 3.5미터로 늘렸다. 키가 큰 탱크를 설치함으로써 좁은 공간에서도 필요한 저장용량을 확보했다.필자는 이 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 다른 학교의 설계를 그대로 복제한 것이 아니었다. 지역 주민과 기술자들이 학교의 공간 조건을 살펴보고 스스로 새로운 해법을 찾아 적용한 것이다. 우리가 처음 기술과 기본 원리를 소개했지만, 이제 현지 사람들이 이를 이해하고 자기 상황에 맞게 응용하기 시작했다. 누가 시키는 대로 만든 것이 아니라 스스로 터득하고 발전시킨 것이다.이것은 단순한 기술 이전보다 더 의미 있는 변화다. 외부 전문가가 시설 하나하나를 설계해 주지 않아도 현지 주민과 기술자들이 기본 원리를 지키면서 학교의 지붕과 공간, 필요한 물의 양, 구할 수 있는 자재에 맞춰 시설을 만들 수 있다는 가능성을 보여주기 때문이다. 레인스쿨의 목표는 모든 곳에 똑같은 시설을 반복해서 만드는 데 있는 것이 아니다. 지역 사람들이 기술을 이해하고 자기 조건에 맞게 스스로 설계하고 발전시키도록 하는 것이다.9월 6일은 일요일이었다. 그런데도 아란흐레앙세이 중등학교의 교장과 교사, 학생들, 시엠립 지역 교육 관계자들이 학교에 나와 준공식에 참석했다. 학생들은 연두색 BiTS 조끼를 입고 손님들을 맞이했다. BiTS (Bi는 비, Teacher, Student)는 빗물을 배우고 시설 운영에 참여하는 교사와 학생들의 모임이다.레인스쿨에서 학생들은 물을 받아 마시는 수혜자가 아니다. 빗물이 어떻게 모이고 저장되는지 배우고, 시설과 물의 상태를 살피며, 다른 학생과 지역 주민들에게 빗물의 가치를 알리는 주체가 된다. 준공식에서는 시설 앞에 붉은 리본을 걸고 학생들과 함께 테이프를 잘랐다. 캄보디아 현지 언론도 현장을 찾아 레인스쿨의 의미와 앞으로의 계획을 취재했다.이날 캄보디아 왕립학술원(RAC)의 속 뚜엇 총장, 필자, 프른 프롬 아란흐레앙세이 중등학교 교장은 '레인스쿨 준공 및 인계 증명서'에 서명했다. 이 서명은 완성된 물탱크를 학교에 넘겨주는 단순한 행정절차가 아니었다. 시설을 지속적으로 운영하고 학생들을 교육하며, 학교 공동체가 함께 책임지겠다는 약속이었다.증명서에 따르면 학교에는 교장과 교사, 학생, 학부모, 관계기관이 참여하는 '스카이워터위원회'를 구성한다. 위원회는 레인스쿨 시설의 전반적인 운영을 감독하고, 적절한 유지관리와 학생 교육이 계속되도록 지원한다. 교사와 학생으로 구성된 BiTS는 교육활동과 일상적인 시설 운영을 담당한다.시설은 우선 3년 동안 학교 공동체에 맡겨진다. 학교는 매년 활동과 운영 결과를 보고하고, 3년 뒤 운영 성과를 평가받는다. 시설을 잘 관리하고 운영하면 소유권이 학교에 완전히 이전된다. 반대로 운영이 현저하게 부실하면 시설을 더 잘 활용할 수 있는 곳으로 옮길 수도 있다.증명서에는 이날 인계가 "단순한 시설의 이전이 아니라 학습체계와 운영모델, 공동책임을 세우는 일"이라고 명시돼 있다. 시설은 돈으로 만들 수 있다. 그러나 그 시설을 오랫동안 살아 움직이게 만드는 것은 사람, 교육, 책임이다. 이것이 일반적인 급수시설과 레인스쿨의 차이다.준공식 연설에서 필자는 이 시설이 외국에서 가져온 비싼 기술과 수입 자재로 만들어진 것이 아니라는 점을 강조했다.우리는 흔히 식수를 생산하려면 큰 댐과 정수장, 긴 수도관이 필요하다고 생각한다. 그러나 비는 이미 모든 마을과 학교의 지붕까지 배달돼 온다. 지붕을 집수면으로 보고 물탱크와 간단한 처리시설을 갖추면 그곳이 바로 작은 식수 생산시설이 된다.한 개의 레인스쿨은 규모가 작다. 그러나 수천 개의 학교와 마을이 각자의 지붕에서 물을 생산한다면 이야기는 달라진다. 멀리서 물이 오기만을 기다리는 대신, 가장 가까운 곳에 내리는 비를 이용해 스스로 물 문제를 해결할 수 있기 때문이다.캄보디아 레인스쿨 사업은 한-메콩 협력기금(Mekong-ROK Cooperation Fund, MKCF)의 지원을 받아 추진됐다. 이번 단계에서는 캄보디아에 모두 10개의 레인스쿨을 조성한다. 시엠립의 RSC-010은 그 가운데 하나다.하지만 10개는 완성이 아니라 가능성을 확인하는 시작점이다. 캄보디아 교육부는 앞으로 전국에 1000개의 레인스쿨을 만들겠다는 목표를 세웠다. 학교마다 안전한 물을 공급하는 데 그치지 않고, 학생들이 비와 물, 기후변화, 건강을 함께 배우도록 하려는 것이다.10개를 만드는 데에는 국제협력기금의 지원이 큰 역할을 했다. 그러나 1000개로 확대하려면 새로운 방법이 필요하다. 정부 예산이나 국제기구의 지원에만 의존해서는 속도와 지속가능성에 한계가 있기 때문이다.현재 캄보디아 정부와 협력기관들은 기업과 시민사회, 국제기구, 학교와 지역공동체가 함께 참여할 수 있는 창의적인 재원조달 방안을 고민하고 있다. 한 기관이나 한 나라가 모든 비용을 부담하는 것이 아니라, 여러 주체가 각각 학교 하나씩을 함께 책임지는 방식도 생각할 수 있다.더 중요한 것은 비용을 줄인다는 이유로 시설의 질을 낮추는 것이 아니다. 시엠립 학교처럼 현지의 공간과 자재, 기술과 아이디어를 최대한 활용해야 한다. 현지에서 만들고, 현지에서 고치고, 학교와 주민들이 직접 관리할 수 있어야 1000개의 레인스쿨이 오래 살아남을 수 있다.시엠립의 좁은 빈 공간에 세워진 네 개의 높은 물탱크는 작은 아이디어처럼 보인다. 그러나 이런 현지의 창의성이 쌓이면 10개를 1000개로 확산시키는 힘이 될 수 있다.모든 지붕을 식수 생산 공장으로 바라보는 순간, 캄보디아의 학교와 수상마을은 더 이상 멀리서 물이 오기만을 기다릴 필요가 없다. 하늘에서 내리는 물을 지역의 기술과 책임으로 받아 사용하는 것, 그것이 레인스쿨이 만들고자 하는 새로운 물 문화다.