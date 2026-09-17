한전 "연말까지 경과지 못 정하면 별도 위원회"…송전선로 절차 계속

큰사진보기 ▲새만금∼신서산 송전선로의 서산지역 후보경과지를 표시한 도면. 운산·해미 일대와 종점인 신서산변전소가 표시돼 있다. 후보경과지는 검토 단계로, 최종 노선이 확정된 것은 아니다. ⓒ 한국전력중부건설본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금∼신서산 송전선로 건설에 반대하는 충남지역 대책위들이 18일 오후 1시 보령머드테마파크에서 열 예정인 입지선정 절차 중단 촉구 집회 안내 포스터. ⓒ 새만금∼신서산 송전선로 건설에 반대하는 충남지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

새만금∼신서산 송전선로 건설을 둘러싼 주민 반발이 이어지는 가운데 한국전력이 올해 말까지 입지선정위원회에서 경과지를 정하지 못하면 별도 위원회를 구성해 절차를 이어가겠다고 밝혔다.주민 대책위가 사업 철회와 입지선정 절차 중단을 요구하는 반면, 한전은 후보경과지를 선정한 뒤 주민 의견수렴과 지중화 평가를 진행하겠다는 입장이다.한전 관계자는 17일 <서산시대>와의 통화에서 지난해 6월 시작한 입지선정위원회의 운영 기간을 6개월 연장해 올해 12월까지 활동한다고 설명했다. 이때까지 경과지가 선정되지 않으면 한전과 전문가 등이 참여하는 별도 위원회를 꾸려 남은 절차를 진행할 방침이다. 이후에도 주민설명회 등 의견수렴 절차는 거치겠다고 밝혔다.한전은 18일 제12차 입지선정위원회에서 후보경과지 선정 안건을 논의할 예정이다. 충남과 서산 등 지역 대책위들은 같은 날 오후 1시 보령머드테마파크에서 입지선정 절차 중단을 촉구하는 집회를 연다. 후보경과지 선정 여부는 위원회 결정에 달려 있다.대책위는 앞선 제11차 회의에서 한전이 주민대표와 지역주민의 의견을 무시한 채 후보경과지를 일방적으로 공개했다고 주장하고 있다. 한전 관계자는 지난달 공개한 노선은 기존 경과대역 안에서 전문 용역사가 지형과 기술적 조건, 주민 피해 등을 고려해 작성한 후보안으로, 최종 노선이 확정된 것은 아니라고 설명했다.주민들이 제기하는 문제는 노선 선정에 그치지 않는다. 서산시민사회대책위원회는 지난 8월 12일 기자회견에서 송전선로 전면 철회와 용인 반도체 국가산단 재검토를 요구했다. 반도체 산업 육성 자체에 반대하는 것이 아니라, 전력 생산지역으로 산업을 분산해 수도권 전력 수요에 따른 지역 부담을 줄여야 한다는 주장이다.이에 대해 한전은 새만금∼신서산 선로가 용인 반도체클러스터만을 위한 전용 송전망은 아니라고 밝혔다. 용인과 수도권의 전력 수요가 큰 것은 사실이지만, 전국 전력망이 서로 연결돼 지역에 전력을 공급하고 다른 전력망으로도 전달하는 구조라는 설명이다.이 사업은 새만금의 신설 변전소에서 신서산변전소까지 345㎸ 2회선, 약 99㎞의 송전망을 건설하는 사업이다. 정부 전력수급 계획에 반영된 사업으로, 한전이 밝힌 준공 목표는 2034년 12월이다. 한전은 입지선정과 인허가·보상·공사에 필요한 기간을 고려한 일정이라고 설명했다.한전은 후보경과지가 선정되면 해당 읍·면과 마을을 대상으로 설명회와 의견수렴을 진행하고 노선별 지중화 평가를 실시할 계획이다. 후보 노선이 있어야 전선을 땅속에 묻는 방식의 적용 가능성을 판단할 수 있으며, 기준을 충족하는 구간에는 지중화를 반영하겠다는 설명이다.서산 구간은 마을을 최대한 피해 산악지역을 활용하는 방향으로 후보안을 구성했다고 한전은 설명했다. 다만 신서산변전소로 접근하는 운산면 일부 구간은 마을과 가까울 수 있어 지중화 평가 등을 통해 검토하겠다고 밝혔다. 현재 지중화 구간이 정해진 것은 아니다.충남도의회도 17일 도내 초고압 송전선로 건설계획 재검토 촉구 건의안을 채택했다고 밝혔다. 이상근 의원(홍성1·국민의힘)이 대표 발의한 건의안은 안정적인 전력 공급의 필요성을 인정하면서도 주민수용성 확보와 서해안 해저 HVDC(초고압직류송전) 연계 등 대안 검토, 실질적인 보상을 요구했다.한전 관계자는 서해안 해저 케이블 사업은 별도로 추진되고 있으며, 해저로 전력을 보내더라도 내륙에 공급할 연결 설비가 필요하다고 설명했다. 새만금∼신서산 송전선로는 전선을 지상에 설치하는 가공 방식을 기본으로 추진하고 있다고 밝혔다.