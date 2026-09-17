이재준 시장, 수원 축제를 'K-헤리티지' 관광벨트로 키운다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 16일 수원컨벤션센터에서 열린 '글로벌축제·케이(K)-컬처로드 세미나'에서 참석자들과 수원화성문화제, 정조대왕 능행차, 수원화성 미디어아트 등 3대 축제의 발전 방향을 모색하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 16일 수원컨벤션센터에서 열린 '글로벌축제·케이(K)-컬처로드 세미나'에서 참석자들과 수원화성문화제, 정조대왕 능행차, 수원화성 미디어아트 등 3대 축제의 발전 방향을 모색하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 수원화성과 정조라는 역사문화 자산을 개별 축제에 머물게 하지 않고 광역 관광자원으로 확장하는 구상을 내놨다. 정조대왕 능행차 공동재현을 중심으로 7개 지자체의 대표 축제를 연결해 대한민국을 대표하는 K-헤리티지 관광벨트로 키우겠다는 것이다.수원특례시는 16일 수원컨벤션센터에서 '글로벌축제·케이(K)-컬처로드 세미나'를 열고 수원화성문화제, 정조대왕 능행차, 수원화성 미디어아트 등 3대 축제의 발전 방향을 논의했다.이재준 시장은 이날 수원화성 3대 축제를 단순한 지역축제가 아니라 도시의 역사문화 경쟁력을 높이는 핵심 관광콘텐츠로 규정했다. 그는 "수원화성 3대 축제는 수원시민의 자긍심이자, 도시브랜드 가치를 높일 관광 콘텐츠"라며 "정조대왕 능행차 공동 재현을 주제로 7개 지자체 대표 축제를 하나로 엮어 대한민국을 대표하는 케이(K)-헤리티지 관광벨트로 키워낼 계획"이라고 밝혔다.이날 세미나에서 제시된 방향도 이 시장의 구상과 맞닿아 있다. 장영석 (재)아름지기 디렉터는 수원이 이미 정조와 수원화성을 비롯해 전통시장, 공방, 수원천 등 풍부한 콘텐츠 자원을 갖고 있는 만큼 새로운 콘텐츠를 무작정 늘리기보다 기존 자원을 전략적으로 통합해야 한다고 제안했다.특히 '수원형 연중 문화도시'를 만들어 축제를 개최하는 도시에서 문화를 생산하는 도시로 전환하고, 정조·수원화성·수원을 하나의 브랜드로 묶어 프로그램과 데이터를 연계할 필요가 있다고 강조했다.수원시가 추진하려는 변화의 핵심은 '축제의 규모'를 키우는 데만 있지 않다. 정조와 수원화성을 중심으로 역사문화 콘텐츠의 연결망을 만들고, 특정 축제 기간에 집중된 관광 수요를 연중 문화·관광 활동으로 확장하겠다는 데 의미가 있다.이재준 시장이 제시한 7개 지자체 연계 구상이 실제 관광벨트로 자리 잡으려면 지자체 간 프로그램 연계와 공동 브랜드 구축, 관광객의 체류를 유도할 콘텐츠 개발 등 후속 실행이 필요하다. 이번 세미나는 이를 위한 방향을 구체화하는 자리라는 점에서 의미가 있다.이재준 시장이 내놓은 것은 결국 수원의 기존 역사문화 자산을 어떻게 재구성해 도시의 미래 관광 경쟁력으로 만들 것인가에 대한 정책적 구상이다. 앞으로 이 구상이 실제 사업과 광역 협력으로 얼마나 구체화할지가 관건이다.