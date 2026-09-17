파업 현장에서 보이는 라디오를?

큰사진보기 ▲리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

민주노총부산본부 9월 16일 수요일 오후 4시 리노공업 공장 앞에서 리노공업지회 투쟁승리 민주노총 부산본부 결의대회를 보이는 라디오의 형식으로 개최했다.금속노조 부산양산지부 소속의 리노공업지회는 단체협약 쟁취, 노동환경 개선, 임금 인상, 민주노조 사수 등의 요구안을 걸고 57일째 (9월 16일 기준) 파업투쟁을 이어가고 있다.민주노총부산본부는 리노공업지회 조합원들의 사연을 함께 나누고 현장의 생활과 분위기, 파업의지 등을 조합원에게 직접 들으면서 즐겁고 힘차게 투쟁의지를 높이기 위해서 보이는 라디오 형식의 결의대회를 개최했다.김태윤 민주노총부산본부 조직부장과 송석민 금속노조 리노공업지회 조직부장의 공동 DJ로 보이는 라디오가 시작됐고 참가자들과 함께 율동을 하며 "민주노조 사수하자, 김창선은 사퇴하라" 등 신나는 구호를 외쳤다.리노공업지회 조합원들이 직접 적은 사연을 소개하는 시간을 가졌다. 조합원은 사연을 통해 "회사 창립기념일에 성과금을 지급하는데 무려 3개월 전부터 관리자가 직원들에게 이런 말을 했다. '하나라도 꼬투리 잡힐 만한 행동은 하지 마라.' 성과금을 받는 날이 다가오니 잘못을 하지 말라는 취지였겠지만 그 말을 듣는 순간 참 씁쓸했다. 열심히 일해서 받는 성과금인데 마치 회사가 베푸는 큰 은혜라도 되는 것처럼 느껴졌기 때문이다. 더 답답한 건 주말 특근이다. 쉬는 날에도 사실상 거절하기 어려운 분위기 속에서 특근하게 되는 경우가 있었다. 가족과의 약속도, 개인적인 휴식도 포기해야 하는데 과연 이런 근무가 정말 자율적인 것인지 묻고 싶다"라고 성토했다.이 외에도 "전면파업이 길어지다 보니 금전적인 문제가 제일 힘들다. 하지만 리노의 미래를 위해 참고 또 참고 있다" , "노동조합 만들고 가장 달라진 것? 사측 임원들과 관리자들이 착해졌다" 등 여러 사연들이 소개 됐고 각 사연에 어울리는 '아침이슬' , '일어나' 등의 신청곡과 리노공업 투쟁활동 영상이 상영됐다.이어서 김영웅 가수의 노래공연과 연대단위들이 투쟁기금을 전하는 전달식이 진행됐다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 격려사를 통해 "저도 긴 투쟁 해봤었다. 저한테 무엇이 힘들었냐고 물어본다면 파업 기간이 길어질 때 함께 투쟁했던 조합원이 안 보일 때였다. 그때가 정말 힘들었다. 저들이 강해서가 아니라 우리가 단결하지 못해 패배하는 것이다. 사측을 이길 수 있는 힘은 끝까지 함께 투쟁하자는 약속에서 나온다. 그것이 우리의 힘이라고 생각한다"라며 "8부 능선까지 왔다. 누가 이길지 그 끝을 보겠다는 마음으로, 지회장 중심으로 똘똘 뭉쳐서 이길 때까지 한 판 투쟁해보자"라고 호소했다.파업투쟁에 승리한 리노공업지회 조합원들이 '미래의 우리가 보내는 편지'를 낭독하는 순서가 진행됐다. 조합원들은 "우리는 밥을 먹다가 그때 57일 동안 싸웠던 이야기를 하며 웃었다", "노동자가 할 말을 하고, 회사가 그 말을 듣는 것이 너무나 당연한 회사가 되어 있다" 등의 편지를 읽으면서 감격했다.마지막으로 리노조합원들이 스스로 만든 '리노공업 노동조합가'를 다함께 부르면서 결의대회를 마쳤다.