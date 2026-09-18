일곱 곳을 찍으려 했는데, 딱 30분이 모자랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

완벽하게 계획한 하루가 뜻대로 되지 않았습니다. 그래도 그 어긋남 속에서 남편의 새로운 모습을 발견했습니다. 스탬프 투어 두 번째 이야기입니다.

큰사진보기 ▲‘기억 체크인’ 두 번째로 도전한 두 코스현충시설 스탬프 투어 ‘기억 체크인’의 10개 테마 가운데 이번에는 ‘경기, 독립의 함성’과 ‘충북·강원, 백두대간의 저항’ 코스를 돌았다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양주 조소앙기념관산자락에 둘러싸인 양주 조소앙 선생기념관. 잘못된 주소로 휴양림까지 갔다가 20분 늦게 도착했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲동두천 자유수호평화박물관소요산 자락에 자리한 동두천 자유수호평화박물관. 방문을 위해서 주차비를 내야 한다. ⓒ 자유수호평화박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲자유수호평화박물관 야외전시장동두천 자유수호평화박물관 야외전시장에는 전차와 함포 등 각종 군사 장비와 참전기념물이 전시돼 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲1950년대 동두천의 생활상자유수호평화박물관 계단에 전시된 1950년대 동두천 사진. 당시 주민들의 생활 모습을 볼 수 있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

"전기차 충전 전용 카드를 안 갖고 왔네. 어쩌지?"

큰사진보기 ▲춘천 강원광복기념관의 수형기록카드와 에티오피아한국전참전기념관강원광복기념관에 전시된 강원 수형인물 113인의 수형기록카드와 에티오피아 한국전 참전기념관. 춘천에서 두 현충시설을 차례로 둘러봤다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲의암기념관의암 류인석 기념관 전경과 전시실. 이날 기념관에서는 전국 휘호대회 수상작도 전시되고 있었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲양평 몽양 기념관과 생가몽양 여운형 기념관과 생가. 기념관에서 엘리베이터로 올라갈 수 있는 생가에는 여운형 선생이 면도하는 사진 속 장면을 인형으로 재현해 놓았다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

"한 군데 때문에 다시 남한산성까지 가는 건 힘들어. 거긴 포기하자. 근데 못 간다고 생각하니 만해기념관이 더 가고 싶어지네."

"당신이 가고 싶어 하는 곳이니까 어떻게든 가보자."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

남편에게는 내비게이션에 목적지를 입력하는 오래된 습관이 있다. 나는 목적지를 말로 검색하지만 남편은 꼭 번지수를 찾아 손으로 입력한다. 그런데 그 습관 때문에 현충시설 스탬프 투어 '기억 체크인' 두 번째 여정은 시작부터 꼬였다.일요일 아침 8시에 집을 나섰다. 그날은 '경기, 독립의 함성' 코스와 '충북·강원, 백두대간의 저항' 코스를 돌기로 했다. 남편은 양주 조소앙선생기념관을 시작으로 동두천 자유수호평화박물관, 춘천 강원광복기념관과 에티오피아 한국전 참전기념관, 의암 류인석 기념관, 양평 몽양 여운형 기념관을 거쳐 남한산성 만해기념관까지 일곱 곳을 도는 코스였다. 남편은 챗 GPT를 활용해서 이동 거리를 계산하여 기념관을 잇는 지도까지 만들었다. 각 장소의 번지수까지 적은 그림 자료를 보며 꽤 뿌듯해했다.첫 번째 기념관은 양주 조소앙선생기념관이었다. 스탬프 투어가 아니라면 내가 과연 양주에 올 일이 있을까 싶었다. 도장 하나 때문에 낯선 양주에 오게 되었다. 메타세쿼이아 나무는 구릿빛으로 변하고 환기를 핑계로 자꾸만 창문을 열고 싶어졌다. 보름 전 첫 투어의 찜통더위가 새삼스럽게 느껴졌다.내비게이션은 국도 대로변에서 벗어난 왼쪽 좁은 길로 우리를 안내했다. 기산 저수지 풍경에 감탄할 무렵 차는 산으로 향했다. 그러다 앞을 가로막은 차단봉에 '국립 아세안자연휴양림'이라고 쓰여 있었다. 아마도 기념관이 휴양림 안에 있나 보다 했다. 8시 50분, 차를 세우고 주변을 둘러봐도 어디에도 조소앙이라는 글자는 보이지 않았다. 지나가는 직원에게 물어보니 조소앙선생기념관은 이곳이 아니었다. 기념관은 딴 데 있었다.사건의 시작은 챗GPT가 알려준 번지수였다. 남편은 그 주소를 아무 의심 없이 내비게이션에 입력했다. 그런데 그것은 엉터리 주소였다. 덕분에 우리는 산속 휴양림까지 들어왔고, 다시 기념관을 찾아가느라 20분을 허비했다. 이 20분이 그날 마지막 일정에 어떤 영향을 미칠지는 그때는 알지 못했다.남편은 챗GPT가 준 정보를 확인하지 않아 출발부터 일정이 꼬였다며 자책했다. 나는 갈 수 있는 만큼만 가자고 했다. 못 가면 그만이었다. 조소앙 선생기념관을 둘러싼 풍광과 선생을 비롯해 가족 14명이 독립운동 공로로 포상을 받은 집안의 내력을 접하고 나니 방금 전 소동은 사소하게 느껴졌다.첫 번째 스탬프를 찍고 동두천 자유수호평화박물관으로 향했다. 차로 30분쯤 달려 도착하니 소요산 관광지 안에 박물관이 있어 주차요금을 받고 있었다. 스탬프 투어를 다니며 처음 내는 주차비라 구시렁거리며 박물관에 올라갔다.야외전시장에는 전차와 장갑차, 함포와 곡사포 등이 놓여 있었고 그 뒤로 전국 각지의 유엔군 참전비를 축소한 모형이 모여 있었다.특히 눈길을 끈 것은 계단을 따라 전시된 1950년대 동두천의 사진이었다. 냇가에서 빨래하는 여성, 미군 물품을 파는 소녀, 미군 화장실을 청소하는 소년이 사진 속에 있었다. 한참 들여다보다 내가 일하는 유엔군초전기념관의 계단이 떠올랐다. 그곳에도 오산의 옛 사진을 전시하면 어떨까 싶었다.춘천에 도착했다. 강원지역 수형 인물 113명의 '수형기록카드' 사본이 전시된 강원광복기념관을 먼저 둘러보고 에티오피아 한국전 참전기념관으로 향할 때였다. 남편이 뭔가를 찾기 시작했다.늘 쓰던 환경부 충전카드는 집에 있었다. 다른 결제 수단을 쓸 수 있는 충전소를 찾아야 했다. 에티오피아 한국전 참전기념관을 둘러본 뒤 근처 공영주차장 충전소를 찾아갔지만, 하필 고장 나 있었다.오후 2시, 지치고 배가 고팠다. 기념관 맞은편 중국집에 들어가 점심을 시켰다. 밥을 기다리며 초급속 충전 앱 '이핏(E-pit)'을 깔았다. 그런데 결제할 카드를 등록하려니, 그마저 집에 있었다. 결국, 집에 있는 딸에게 전화를 걸어 카드번호를 불러 받고서야 등록을 마쳤다.의암 류인석 기념관은 40분을 더 가야 했다. 가는 길에 휴게소에 들러 이핏으로 급속 충전을 무사히 마쳤다. 하지만 예상하지 못한 일들이 하나씩 생기면서 계획은 계속 밀리고 있었다. 과연 오후 6시에 문을 닫는 남한산성 만해기념관까지 갈 수 있을까.의암 류인석 선생의 독립운동 발자취와 전국 휘호 대회 수상작까지 둘러보고 밖으로 나오니 잘 정돈된 넓은 경내가 펼쳐졌다. 시간에 쫓겨 양평 몽양 기념관으로 향하는 나를 자꾸만 돌아보게 하는 풍경이었다.차 안에서 다시 시간을 계산했다. 몽양 기념관에서 스탬프만 찍고 나온다고 해도 만해기념관에는 갈 수 없었다. 딱 30분이 모자랐다. 아침에 잘못 찾아간 20분에, 충전 문제까지 겹치면서 조금씩 밀린 시간이 마지막에 발목을 잡았다. 이미 만해 선생은 우리에게서 멀어지고 있었다.그렇다고 몽양 기념관에서 도장만 찍고 나올 수는 없었다. 지금까지 둘러본 생가들은 옛집을 잘 보존해 보여주는 데 중심을 두고 있었는데 이곳은 조금 달랐다. 보물찾기를 하며 생가 곳곳을 살펴보게 했고, 몽양 선생이 면도하는 사진 속 모습을 인형으로 재현해 놓은 것도 유머러스했다. 기념관과 생가는 엘리베이터로 이어져 있어 나이 든 관람객도 계단을 오르지 않고 편하게 오갈 수 있었다.기념관을 둘러보고 다시 차에 올랐다. 일요일 오후, 양평 두물머리 부근에서 차가 밀리기 시작했다.조금씩 가을빛을 띠는 산자락을 따라 전망 좋은 카페가 유난히 많았다. 그곳에 들어앉아 하늘 멍이나 하고픈 유혹을 여러 번 참았다. 이날만큼은 카페도 맛집도 그림의 떡이었다. 일곱 개의 도장을 찍어야 했으니까.내 말에 남편이 뜻밖의 대답을 했다.남편은 차로 꽉 막힌 도로 위에서 화요일 코스를 다시 짜기 시작했다. 그날 '경기, 독립의 함성' 코스에서 만해기념관만 체크인하지 못했다.