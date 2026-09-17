허블에서 보이저까지…도서관이 우주교실로 변했다

큰사진보기 ▲지웅배 세종대 교수가 16일 논산열린도서관 옫담 강당에서 시민과 학생들을 대상으로 우주의 크기와 인류가 바라본 우주의 변화에 대해 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲16일 논산열린도서관을 찾은 시민과 학생들이 지웅배 세종대 교수의 우주 이야기에 귀를 기울이고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

"우리가 바라보는 우주는 모두 같은 우주일까요."16일 오후 7시 충남 논산열린도서관 온담 강당이 천문학 교실로 변했다. 독서의 달을 맞아 마련된 '작가와의 만남'에 천문학자 지웅배 세종대 교수가 강연자로 나서면서다. '밤하늘에서 발견한 우리의 진짜 고향'을 주제로 한 이날 강연은 우리가 알고 있는 우주가 어떻게 넓어져 왔는지를 따라가는 1시간의 우주여행이었다.지 교수는 천문학의 주요 발견과 외부 은하 탐사의 역사를 일반의 시선으로 쉽게 풀어냈다. 허블을 비롯한 천문학자들의 발견을 통해 인류가 우주를 바라보는 눈이 어떻게 달라졌는지를 설명하자 참석한 시민과 학생들의 시선이 강연에 쏠렸다.그는 우리가 흔히 하나의 말로 사용하는 '우주'도 바라보는 관점에 따라 뜻이 달라질 수 있다고 설명했다. 스페이스(Space), 유니버스(Universe), 코스모스(Cosmos)가 그것이다.스페이스는 인류가 직접 탐사하고 활동하는 '우주 공간'에 가깝다. 우주선이 지구를 떠나 달과 행성으로 향하고, 인류가 태양계를 탐사하는 이야기가 여기에 해당한다. 유니버스는 과학자들이 연구하는 대상으로서의 '우주 전체'를 뜻한다. 별과 은하는 어떻게 생겨났는지, 우주는 얼마나 크고 어떤 원리로 움직이는지를 연구하는 영역이다.코스모스는 여기서 한 걸음 더 나아간다. 질서와 조화를 가진 우주라는 의미를 담고 있어 과학뿐 아니라 철학과 인문학의 질문으로까지 이어진다. 인간은 광대한 우주에서 어떤 존재인지, 우리는 어디에서 왔는지와 같은 질문도 코스모스를 바라보는 하나의 방법이다.지 교수는 이 같은 차이를 설명한 뒤 학생들에게 "나는 어떤 우주를 공부하고 싶은가"를 생각해 보라고 제안했다. 우주선과 우주 탐사에 관심이 있다면 우주공학을 공부할 수 있고, 우주의 탄생과 구조, 별과 은하가 움직이는 원리가 궁금하다면 천문학을 비롯한 과학자의 길을 생각해 볼 수 있다는 것이다. 밤하늘에 대한 호기심이 앞으로 자신의 진로를 찾는 출발점이 될 수도 있다는 얘기다.강연은 인류가 실제로 우주에 보낸 탐사선 이야기로 이어졌다. 대표적인 주인공은 보이저(Voyager) 탐사선이었다. 지 교수는 보이저가 지구를 떠나 태양계의 여러 천체를 관측하고 먼 우주를 향해 여행해 온 과정을 소개했다.보이저에 실린 '골든 레코드(Golden Record)' 이야기도 학생들의 관심을 끌었다. 골든 레코드에는 지구의 자연과 인간의 삶을 보여주는 사진과 소리, 음악 등 지구와 인류를 알리는 정보가 담겼다. 언젠가 먼 우주에서 지적 생명체가 보이저를 발견한다면 지구라는 행성과 그곳에 살았던 인류의 존재를 알 수 있도록 만든 일종의 '지구 소개서'다.보이저가 먼 거리에서 바라본 지구 이야기는 강연의 의미를 더했다. 거대한 우주에서 지구는 작은 점처럼 보인다. 우리가 살아가는 지구가 얼마나 작은 존재인지 보여주는 동시에 인류가 우주를 바라보는 시야가 얼마나 멀리까지 넓어졌는지를 생각하게 하는 장면이다.강연을 들은 논산대건고 1학년 학생은 "학교에서는 접하기 어려웠던 우주의 다양한 모습과 형성 과정을 흥미롭게 알 수 있었다"며 "우주를 여러 관점에서 이해할 수 있는 계기가 됐다"고 말했다.지웅배 교수는 세종대학교에서 학생들을 가르치며 천문학을 대중에게 알리는 책을 써왔다. 유튜브 채널 '우주먼지의 현자타임즈'를 통해서도 어렵게 느껴질 수 있는 천문학과 우주 이야기를 대중의 눈높이에 맞춰 소개하고 있다.이날 강연은 책과 교과서에서 접했던 우주를 한층 가까이 들여다보는 자리였다. 학생들은 별과 은하의 탄생에서 보이저의 우주 탐사까지 이야기를 따라가며 우주를 바라보는 시야를 넓혔다. 강연이 끝난 뒤에도 학생들의 질문은 이어졌다. 밤하늘을 향한 호기심이 천문학과 우주를 더 알고 싶다는 관심으로 이어진 순간이었다.