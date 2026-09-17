계산이 늦어도 대신하지 않았다... "나도 할 수 있구나"

큰사진보기 ▲서산장애인주간활동센터 이용인이 상품을 정리하며 판매 활동에 참여하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 서산장애인주간활동센터 이용인들과 이삭특수어린이집 원생들이 판매와 체험 부스를 운영하며 시민들을 만났다. ⓒ 최미향 관련사진보기

AD

"처음에는 조금 긴장됐어요. 사람들이 많이 오면 어떻게 해야 할지 걱정도 됐어요."

"그 모습을 보면서 '우리 이용인들도 충분히 부스를 직접 운영할 수 있지 않을까?'라는 생각을 했어요."

큰사진보기 ▲‘예술인 작가마을’ 부스에서 센터 이용인이 방문객에게 자신의 작품을 소개하고 사인을 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"제가 쓴 글이 사인지에 들어가고 사람들이 그것을 보고 사인을 받아가는 게 좋았습니다. 제가 누군가에게 도움을 받는 사람이 아니라 제가 만든 것을 다른 사람에게 보여주고 나누는 사람이 된 것 같았습니다."

큰사진보기 ▲지난 11일 충남 서산시청 앞 솔빛공원에서 열린 ‘느리지만 괜찮은 플리마켓’ 현장. 서산장애인주간활동센터 이용인들과 이삭특수어린이집 및 지역 기관·주민들이 참여한 가운데 판매와 체험 부스가 운영됐다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"끝나고 나니까 나도 할 수 있구나라는 생각이 들었습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

사람들이 한꺼번에 몰리자 교사들이 먼저 긴장했다. 물건을 사려는 손님이 늘어나면 발달장애인 이용인들이 당황하지 않을까. 계산이 막히거나 손님이 원하는 물건을 바로 찾지 못하면 결국 교사가 대신해야 하는 것은 아닐까.그런데 예상과 달랐다. 이용인들은 각자 맡은 자리에서 손님을 맞고 물건을 정리했다. 필요한 상품을 찾아 건네고 자신들이 준비한 물건을 설명했다. 물론 빠르지는 않았다. 계산을 다시 확인하기도 했고 준비했던 설명이 순간적으로 떠오르지 않을 때도 있었다. 그래도 자신의 자리를 지켰다.지난 9월 11일 충남 서산시청 앞 솔빛공원에서 열린 '느리지만 괜찮은 플리마켓' 현장에서 벌어진 일이다. 행사가 열리기 전인 지난 8월, 기자는 장애인들이 직접 판매자로 참여할 예정이라는 소식을 한 차례 전한 바 있다.실제 행사가 끝난 뒤 궁금했던 것은 따로 있었다. '직접 해보게 하겠다'던 계획은 현장에서 실제로 가능했을까.김태진씨는 행사 전 걱정이 있었다고 했다.이날 김씨가 맡은 일은 손님을 맞고 물건을 정리하고 필요한 상품을 찾아 건네는 것이었다. 손님이 몰리자 바빠졌지만 일을 멈추지는 않았다. 그는 "사람이 많이 왔을 때는 조금 바쁘기도 했지만 옆에 선생님이 있으니까 든든하기도 하고 재미있었다"고 말했다.가장 기억에 남은 것은 자신들이 준비한 물건을 사 간 일이었다. 김씨는 "우리가 직접 준비하고 포장한 물건을 사람들이 좋아해주니까 기분이 좋았다"고 했다.이날 판매대에 놓인 물건 가운데는 이용인들이 직접 만들거나 포장 과정에 참여한 것들도 있었다. 센터는 행사를 앞두고 판매와 계산 등을 연습했지만 모든 이용인에게 같은 역할을 요구하지는 않았다. 상품 준비와 포장, 손님 응대, 상품 전달, 판매 보조, 주변 정리 등 각자가 할 수 있는 일을 나눠 맡겼다.조민아 교사는 이번 행사를 준비하게 된 계기가 기존 지역행사를 보면서 생긴 의문이었다고 했다. 장애인과 비장애인이 함께하는 행사라고 해도 장애인은 공연이나 체험에 참여할 뿐, 행사를 직접 운영하는 역할을 맡는 경우는 많지 않았다는 것이다.그래서 이번에는 '참여'의 의미를 다르게 잡았다. 행사장을 방문하는 것이 아니라 실제 역할을 맡아보게 하는 것이었다.실제 현장에서는 예상했던 대로 실수도 나왔다. 계산을 다시 해야 할 때가 있었고 상품 설명을 잠시 잊기도 했다. 행사 진행만 생각한다면 옆에 있는 교사가 대신 계산하거나 물건을 건네는 편이 훨씬 빨랐을 것이다.하지만 교사들은 가능한 한 바로 대신하지 않았다. 이용인이 다시 계산해 볼 시간을 주고, 물건을 찾는 동안 기다렸다. 도움이 필요한 순간에는 옆에서 지원하되 할 수 있는 부분까지 빼앗지는 않으려 했다고 한다.조 교사는 "조금 늦게 움직이기도 하고 계산이나 물건 전달 과정에서 다시 확인하는 경우도 있었다"며 "하지만 그것도 모두 소중한 경험이라고 생각한다"고 말했다.'느리지만 괜찮은 플리마켓'이라는 이름도 이 과정에서 나왔다. 조 교사는 "조금 느려도 괜찮고 실수해도 괜찮다. 중요한 것은 누군가 대신해주는 것이 아니라 직접 해보고 경험하면서 자기 역할을 만들어가는 것이라고 생각한다"고 설명했다.이날 현장을 지켜보면서 눈에 들어온 것도 바로 이 대목이었다. 장애인을 돕는다는 것이 반드시 대신 해주는 것만을 의미하지는 않는다는 점이다. 빠르게 끝내기 위해 누군가 일을 가져가버리면 정작 당사자는 직접 해볼 기회를 잃을 수도 있다.이날 변화가 가장 선명하게 드러난 곳 가운데 하나는 이용인들이 작가가 되어 방문객을 만나는 부스였다. 센터에서 시와 수필을 쓰거나 꽃 그림을 그려온 이용인들의 작품을 사인지에 담았고, 당사자가 직접 작품을 소개하고 방문객에게 사인을 해줬다.지경진씨도 그중 한 명이었다. 행사 전 지씨는 자신을 '작가'라고 불러주는 것에 대해 고맙다고 말했다. 하지만 실제로 사람들을 만나고 난 뒤 그의 표현은 조금 달라졌다.행사 전에는 잘할 수 있을지 걱정했다는 지씨는 끝난 뒤 "나도 할 수 있구나라는 생각이 들었다"며 "다음에 또 이런 행사를 한다면 다시 참여하고 싶다. 다음에는 조금 더 잘할 수 있을 것 같다"고 말했다.이날 함께 부스를 운영한 이삭특수어린이집 아이들의 소감에서도 비슷한 말이 나왔다. 정음 어린이는 손님들에게 직접 "스티커 사세요"라고 말한 것이 좋았다며 "다음에도 스티커를 팔고 싶다. 더 잘할 수 있을 것 같다"고 했다. 평소 목소리가 작은 도경 어린이는 마이크를 잡고 손님들에게 이야기한 일을 가장 재미있었던 순간으로 꼽았다. 비누를 판매한 도연 어린이 역시 "다음에도 또 비누를 팔고 싶다. 더 많이 준비해서 많이 팔고 싶다"고 말하며 장래꿈이 '비누 파는 사장님'이라고 했다.세 아이 모두 자신이 얼마나 잘 팔았는지를 이야기하기보다 '다음에 다시 해보고 싶다'고 말했다. 한 차례 직접 해본 경험이 또 다른 시도를 기대하게 만든 셈이다.플리마켓 한 번으로 발달장애인의 자립이나 일자리 문제가 해결되는 것은 아니다. 하루 동안 판매를 경험했다고 해서 지속적인 경제활동으로 곧바로 이어지는 것도 아니다. 그런 점에서 이날 행사의 의미를 지나치게 확대할 필요는 없다.다만 현장에서 확인한 사실은 있다. 실제 역할을 주고 조금 기다리자 이용인들은 손님을 맞았고, 상품을 건넸고, 자신의 작품에 사인을 했다. 실수하지 않았기 때문이 아니라 실수해도 다시 해볼 수 있었기 때문이다.장애인의 사회참여를 이야기할 때 우리는 흔히 '무엇을 해줄 것인가'를 먼저 생각한다. 그러나 이날 현장이 보여준 것은 조금 다른 질문이었다. '대신하지 않고 기다려본 적이 있는가', 그리고 '할 수 있는지 판단하기 전에 직접 해볼 기회를 줘봤는가'라는 질문이다.행사는 하루 만에 끝났다. 판매대도 철수했고 공원은 다시 평소의 모습으로 돌아갔다. 하지만 지경진씨가 행사를 마친 뒤 한 말은 오랫동안 마음에 남았다.어쩌면 이날 가장 많이 팔린 것이 무엇이었는지보다, 그 한 문장이 이 플리마켓의 결과를 더 잘 설명해주는지도 모른다.