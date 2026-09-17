'국가유산 활용사업' 예산 45% 삭감, 3천여 청년 실직 위기

큰사진보기 ▲벼랑 끝에 선 지역 문화유산... "예산 삭감 철회하라" 피켓 시위17일 오후 국회 앞 기자회견장에서 (사)국가유산활용학회 임원진이 피켓 시위를 벌이며 결연한 의지를 보이고 있다. 이들은 "국가유산의 문을 닫는 것은 지역의 미래를 닫는 일"이라고 적힌 피켓을 들고, 3천여 청년 기획자들의 일자리와 지역 활용 생태계를 지키기 위해 삭감된 국비 93억 원의 즉각적인 원상 복구를 호소했다. ⓒ 국가유산활용학회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 기사 본문에 발표된 공동입장문 원문을 첨부합니다. 현장에서 지역의 문화유산과 청년 일자리를 지키기 위해 고군분투하는 실무자들의 절박한 목소리에 많은 관심 부탁드립니다.

- 2027년도 예산 207억 → 114억으로 45% 삭감… 지방비 포함 시 230억 원 공중분해- 연간 377만 명 향유, 비수도권 80.8% 기반 둔 '지방소멸 대응 핵심 사업'- "국가유산의 문을 닫는 것은 지역의 미래를 닫는 일… 국회 예산 심의서 원상 복구해야"(사)국가유산활용학회, (사)문화유산형사회적경제연합회, (사)한국문화유산활용단체연합회 등 국가유산 활용분야 3개 단체는 9월 17일(목) 오후 2시 국회에서 기자회견을 열고, 붕괴 위기에 처한 '우리고장 국가유산 활용사업' 예산의 즉각적인 원상 복구를 촉구하는 공동입장문을 발표했다.3개 단체에 따르면, 2027년도 해당 사업의 국비 예산은 올해 207억 원에서 114억 원으로 무려 93억 원(45%)이나 뭉텅이로 삭감되었다. 이 사업은 국비와 지방비가 매칭되는 구조여서, 국비 93억 원이 깎이면 지자체의 대응 투자도 덩달아 삭감되어 당장 지역 현장에서 공중분해 되는 예산만 230억 원에 달한다.'우리고장 국가유산 활용사업'은 향교·서원, 고택, 전통산사 등 지역의 문화유산을 교육·체험·관광으로 연결하는 대한민국 대표 공공서비스 사업이다. 2025년 전국 355개 사업에서 16,741회의 프로그램이 운영되었으며, 연간 377만 명이 이용하는 등 정책 성과가 이미 검증되었다. 특히 순추천고객지수(NPS) 83.1%라는 높은 만족도를 기록하고 있으며, 전체 사업의 80.8%가 비수도권에서 운영되어 지역균형발전과 생활인구 확장에 크게 기여하고 있다.단체들은 공동입장문을 통해 "어렵게 예산을 짜내어 전담부서까지 신설하며 국가 정책에 발맞추던 지자체들의 노력이 철저히 짓밟히고 있다"며, "무엇보다 이름 없는 문화유산을 살려내기 위해 고군분투해 온 3천여 명의 청년 기획자들과 현장 종사자들이 하루아침에 대규모 실직이라는 벼랑 끝으로 내몰리게 되었다"고 강하게 비판했다.또한, 2024년 제정된 국가유산기본법이 국민의 '문화향유권'을 명시하고 있음에도, 정작 국민이 체감하는 최일선의 풀뿌리 생태계를 반토막 내는 것은 예산 당국의 심각한 정책적 퇴행이라고 지적했다. 국가유산 보존의 핵심은 '국민의 관심과 사랑'이며, 활용이 곧 가장 효율적인 보호 수단이라는 것이다.이에 3개 단체는 현장의 절박한 목소리를 모아 국회와 정부에 세 가지 사항을 강력히 촉구했다.▲예산 심의 과정에서 졸속 삭감된 국비 93억 원 전액 복원 및 최소 2026년도 수준 사업 기반 유지▲급격한 사업 축소로 인한 청년 기획자 실직 및 활용 생태계 단절을 막기 위한 안정적 재정·운영 체계 마련▲활용사업을 단순 소비성 행사로 취급하지 말고, 국가균형발전과 지방소멸에 대응하는 핵심 문화기반 투자로 재평가할 것단체 관계자는 "국가유산은 유리관 속에 박제해 두고 '출입 금지' 푯말을 세워둘 때 지켜지는 것이 아니다"라며, "국가유산의 문을 닫는 것은 지역의 미래를 닫는 일인 만큼, 국회가 예산 복원에 적극 나서야 한다"고 거듭 강조했다.