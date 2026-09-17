"이기인밖에 없다"던 천하람, 몇 시간 만에 공개 반발

"순천 출마를 만류하는 것은 청천벽력과도 같은 일이다."
불과 몇 시간 전까지 "구성원들의 신임이 높다"며 이기인 개혁신당 비상대책위원장에게 힘을 실었던 천하람 원내대표가 공개적으로 반발했다. 이 위원장이 17일 천 원내대표의 순천갑 조직위원장 공모 신청을 반려하고 경기 남부 출마를 요구하자, 이를 재검토해달라고 공개적으로 요청한 것이다(관련 기사: 이기인의 첫 쇄신안 "이준석 포함 모두 예외 없다"
https://omn.kr/2jtau).
이기인 비대위 출범 전부터 당내에서 제기됐던 우려가 취임 첫날부터 현실로 나타난 모양새이다. 앞서 김철근 전 사무총장은 이 위원장의 선임 자체를 강하게 비판했고, 같은 날 오전에는 김성열 전 최고위원이 비대위 구성도 마치기 전에 쇄신안을 발표하는 데 우려를 표했다.
이 위원장은 오후 페이스북을 통해 "설득력 있는 의견 앞에서는 제 생각도 기꺼이 고치겠다"라고 밝혔지만, '이기인 비대위'는 구성도 채 되기 전에 당내 격랑에 휩싸이는 모양새이다.
"정치적 기반은 순천뿐"… 천하람, 공개 재검토 요구
천 원내대표는 이날 오후 페이스북에 "저의 순천갑 조직위원장 신청 반려 건에 대한 재검토를 간곡히 요청드린다"라며 이 위원장의 첫 쇄신안에 공개적으로 제동을 걸었다. 그는 이 위원장의 "노고와 용단"에는 존중을 표하면서도 "차기 총선에서 저의 순천 출마를 만류하시는 것은 청천벽력과도 같은 일"이라고 반발했다.
천 원내대표는 2020년 정치에 입문하자마자 순천갑에 출마했고 가족들까지 순천으로 이주했다는 점을 강조했다. 22대 총선에서 비례대표로 당선된 뒤에도 순천에 사무실을 내고 유급 지역담당자를 두며 지역 활동을 계속했다는 설명이다.
그는 "첫 출마 이후 6년이 지난 지금까지 제 정치적 기반은 순천뿐"이라며 차기 총선에서 순천 시민들의 직접적인 선택을 받겠다고 밝혔다. 경기 남부뿐만 아니라 장기적으로 전남까지 개혁신당의 지지 기반으로 넓혀야 한다며 "그 희망의 싹을 잘라내서는 안 된다"라고 호소했다.
하지만 불과 몇 시간 전 천 원내대표의 태도는 이와 정반대였다. 그는 이날 오전 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 이 위원장이 "강력한 쇄신안"을 발표할 것으로 기대한다며 인선 배경을 적극적으로 설명했다. 작은 정당인 개혁신당은 외부 인사가 메시지만 내는 것으로는 부족하고, 실제 조직의 "그립을 쥐고" 당을 끌고 갈 인물이 필요하다는 논리였다.
천 원내대표는 "당 내외의 당원들이나 구성원들의 신임이 높다"라며 "메시지만 낼 게 아니라 구성원들과 함께 갈 수 있어야 되는데 그걸 할 수 있는 사람은 이기인 비대위원장밖에 없지 않나 판단했다"라고 밝혔다.
김철근도, 김성열도 우려하는데... 이기인 "책임은 제가 지겠다"
천 원내대표는 오히려 이기인 비대위 출범에 반발했던 김철근 전 사무총장의 문제 제기에도 적극적으로 반박했다. 김 전 총장은 지난 14일 <동아일보>에 이 위원장이 지난 지방선거 당시 사무총장이었던 점을 들어 "책임을 져야 하는 사람이 상을 받는 것과 같다"라며 "이게 무슨 쇄신이냐"라고 직격했다. 이 전 대표와 상의 없이 비대위원장을 인선한 데 대한 당내 문제 제기도 있다고 전했다.
그러나 천 원내대표는 이날 오전 "이 부분에 대해서 이준석 대표와 상의를 하면 반대로 또 사당화 논란이 나올 수 있다"라고 반박했다. 사퇴한 이 의원에게 다시 비대위원장 인선을 물어 그대로 따를 경우 "당이 시스템에 의해 움직이는 게 아니라 결국 이준석 대표의 사당 아니냐는 비판"을 받을 수 있다는 이야기였다.
하지만 이기인 비대위원장을 향한 우려를 표한 건 김철근 전 사무총장만이 아니었다. 공교롭게도 같은 날, 같은 방송에 출연한 김성열 전 최고위원은 "왜 쇄신의 대상이 되는 사람이 다시 비대위원장을 맡느냐라는 비판은 피해 가기 어렵다"라며 이 위원장이 실력으로 이를 돌파해야 한다고 주문했다.
특히 첫 쇄신안을 비대위 구성보다 먼저 발표하는 데 대해 "조금 마음이 급한 것 같다"라고 우려했다. 비대위원을 먼저 선임하고 내부 논의와 설득을 거쳐야 파격적인 쇄신안도 구성원들의 동의를 얻을 수 있다는 지적이었다.
이준석 의원의 역할을 완전히 배제해서도 안 된다고 봤다. 김 전 최고위원은 개혁신당의 "특수한 사정상 이준석 대표의 도움이 필요하다"면서도, 이 위원장을 향해 "이준석 비대위가 아니라 '이기인 비대위'를 가야 한다"며 독자적인 쇄신안을 보여줘야 한다고 강조했다. 위기에 처한 당의 상황을 놓고, 당내 여러 이견과 인식차가 있음을 드러낸 셈이다.
한편, 이기인 위원장은 천 원내대표의 공개 반발이 있기 전 본인의 페이스북에 "오늘 내놓은 방향은 완성된 답이라기보다는 우리가 함께 나아갈 방향"이라고 밝혔다. 이어 "제 생각과 달라도 괜찮고, 저를 향한 비판이어도 괜찮다"라며 "설득력 있는 의견 앞에서는 제 생각도 기꺼이 고치겠다"라고 했다. 다만 "의견을 모으고, 필요한 결단을 내리고, 실행으로 옮기는 책임은 제가 지겠다"라며 쇄신의 주도권을 놓지는 않았다.