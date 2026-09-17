일본 시민단체, 조세이탄광 '평화공원' 조성 위한 서명운동 돌입

큰사진보기 ▲일본 야마구치현 우베시 해안에 있는 장생탄광 배기구인 피아. 먼쪽 피아를 통해 갱도 안으로 들어가기 위해 사다리를 설치해 놓았다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임'은 지난 16일부터 조세이탄광 일대를 평화공원으로 만들기 위한 서명운동에 들어간다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

일본 시민단체가 일제강점기 강제 동원된 조선인 노동자를 비롯해 183명이 수몰돼 숨진 조세이탄광(長生炭鑛·장생탄광) 일대를 평화공원으로 만들기 위한 서명운동에 들어간다.'조세이탄광의 수몰사고를 역사에 새기는 모임(새기는회)'은 일본 야마구치현 우베시 도코나미 해얀에 있는 조세이탄광 일대를 평화공원으로 만들기 위해 지난 16일부터 온라인 서명운동에 돌입했다고 밝혔다.조세이탄광은 해저탄광으로 제2차 세계대전 당시 일본의 정책에 따라 무리하게 석탄을 채굴하다 1942년 2월 3일 갱도가 붕괴되면서 수몰사고가 발생했고 조선인 136명을 포함해 183명이 사망했다.이후 갱도 입구가 막히면서 희생자들의 유골은 바닷속에 남았고 도코나미 해안 앞바다에는 2개의 피야(배기·배수시설)만 남았다. '새기는회'는 유해를 고향에 돌려보내고자 유해 발굴에 나서 지난 2024년 9월 갱도 입구를 찾았고 잠수부를 동원해 유해 일부를 찾기도 했다.하지만 지난해 2월 수몰사고 84주기를 맞아 유해를 찾기 위해 바닷속으로 들어갔던 대만 잠수사 웨이 수(57)씨가 사망하면서 유해 발굴은 중단됐다.앞서 그해 1월 일본을 방문한 이재명 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리와 조세이탄광 수몰사고 희생자 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 합의했다.'새기는회'는 조세이탄광 일대를 평화공원으로 만들어야 하는 이유로 일제강점기 당시 모습을 간직한 해저탄광을 역사적 유산으로 보존하고 우베시의 '빛과 그림자'의 역사를 배우기 위해서라고 소개했다.우베시 도키와공원에 있는 석탄기념관은 우베를 풍요롭게 한 역사의 '빛'을 소개하고 있지만 조세이탄광은 가혹하고 위험한 노동 속에서 단 한 번의 사고로 조선인과 일본인 183명의 목숨을 앗아간 역사의 '그림자'라는 설명이다.또한 "조세이탄광 일대를 평화공원으로 조성해 추도와 기도의 공간을 만드는 것은 바다에 수몰된 생명을 잊지 않고 미래 세대에게 교훈을 전하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.'새기는회'는 시노자키 케이지 우베시장에게 "조세이탄광 피야광구 주변 일대를 '평화공원'으로 정비해 달라"고 요구했다.이 단체는 일본 전역에서 서명운동을 진행하기 위해 오는 21일 오후 조세이탄광 갱도 입구에서 '평화공원 조성을 위한 전국 서명' 선포식을 가질 예정이다.한편 국내에서 출범한 '장생탄광희생자귀향추진단'은 일본 '새기는회'의 서명운동에 적극 동참한다는 방침이다.최봉태 추진단장은 "추진단 회원들을 중심으로 온라인 서명에 적극 동참하고 일본 시민단체와도 적극적으로 소통할 것"이라고 말했다.