정동영 "'선 비핵화'로는 시작도 못 해... '평화체제 큰 바구니' 제안"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관은 17일 비핵화가 전제조건이 되는 선 조치, 후 보상식 접근으로는 북한과 그 어떤 논의도 시작할 수 없다고 밝혔다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 북핵 문제를 먼저 해결한 뒤 평화체제를 논의하는 '선 비핵화' 방식에서 벗어나 평화협정과 관계 정상화, 북핵 고도화 중단, 경제협력 등을 동시에 협상하는 '한반도 평화체제 큰 바구니' 구상을 제시했다.정 장관은 17일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '한반도 평화공존 3대 청사진 이행 종합학술회의' 기조연설에서 "과거와 같이 비핵화가 전제조건이 되는 '선 조치, 후 보상' 접근으로는 그 어떤 논의도 시작할 수 없다"고 밝혔다.정 장관이 제시한 '큰 바구니'는 크게 네 분야로 구성된다. '정치'에서는 정전협정을 평화협정으로 전환하고, '외교'에서는 북미·북일 수교를 추진한다. '군사'에서는 북한의 핵 능력 고도화를 우선 멈추고 재래식 군비통제까지 논의하며, '인도·경제'에서는 인도적 지원과 경제협력, 기후변화·AI 등 새로운 분야의 협력을 추진한다는 구상이다.핵심은 이들 의제를 순서대로 해결하지 않고 함께 협상하자는 데 있다. 정 장관은 이를 '병진·공진·점진'이라는 세 가지 원칙으로 설명했다. 비핵화를 다른 협상의 전제조건으로 두지 않고 여러 의제를 동시에 논의하되, 한 분야의 진전이 다른 분야의 타협으로 이어지게 하고 작은 합의부터 단계적으로 쌓아가자는 것이다.정 장관은 이 방식을 "평화를 향해 달리는 다차선 도로"에 비유했다. "일차선 도로에서는 한 길이 막히면 통행이 멈추지만, 다차선 도로에서는 다른 길로 통행을 지속할 수 있다"는 설명이다.정 장관은 과거 한반도 평화체제 구축 노력이 실패한 원인으로 '선 비핵화' 접근과 남북·북미 간 불신, 합의가 축적되지 못한 채 대화와 제재가 반복된 점을 꼽았다.정 장관은 특히 "대화와 관여의 시기에는 모라토리엄이 있었고 핵무기와 미사일 개발이 지체됐다"면서 반대로 제재와 압박의 시기에는 북한이 핵·미사일 개발을 가속화했다고 평가했다.정부의 역할에 대해서는 북미대화 전후를 구분했다. 북미대화가 성사되기 전까지는 대화를 돕는 '페이스메이커'가 되고, 북미대화가 시작되면 한국이 당사자로서 '피스메이커' 역할을 해야 한다는 설명이다.정 장관은 "북미대화까지는 페이스메이커지만 북미대화가 이루어지면 그때부터는 피스메이커 역할을 당사자로서 자임해야 한다"며 남북미중 4자 대화를 추진하겠다고 밝혔다.이날 정 장관이 내놓은 구상의 핵심은 비핵화와 평화체제 가운데 어느 하나를 먼저 해결하려 하지 말고 함께 움직이자는 데 방점이 찍혀있다.북핵 고도화 중단부터 평화협정, 관계 정상화와 경제협력까지 하나의 협상 틀에 올려놓고 가능한 분야부터 단계적으로 진전을 만들어가겠다는 것이 '큰 바구니' 구상의 골자다.