여주시 공공데이터 한곳에 모았다... AI 학습·앱 개발용 데이터도 개방

큰사진보기 ▲경기 여주시가 행정기관이 보유한 공공데이터를 시민은 물론 기업과 개발자 등이 활용할 수 있도록 한곳에 모아 제공한다. 인공지능(AI) 학습이나 데이터 분석, 애플리케이션 개발 등에 활용할 수 있는 데이터도 개방한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 행정기관이 보유한 공공데이터를 시민은 물론 기업과 개발자 등이 활용할 수 있도록 한 곳에 모아 제공한다. 인공지능(AI) 학습이나 데이터 분석, 애플리케이션 개발 등에 활용할 수 있는 데이터도 개방한다.여주시는 올해부터 대표 홈페이지를 통해 '공공데이터로 만나는 여주' 서비스를 운영하고 있다고 밝혔다.서비스는 여주시가 보유한 공공데이터를 성격과 활용 목적에 따라 ▲상시 제공 데이터 ▲분기별 제공 데이터 ▲AI 고가치 데이터 등 세 분야로 나눠 제공하는 방식이다.상시 제공 데이터는 시민 생활과 밀접한 행정정보를 필요한 때 확인하고 활용할 수 있도록 공개한다.분기별 제공 데이터는 시민의 관심과 활용 수요가 높은 생활밀착형 자료를 선정해 분기마다 제공한다.AI 고가치 데이터는 기업과 개발자, 일반인 등이 인공지능 학습이나 데이터 분석, 애플리케이션 및 신규 서비스 개발 등에 활용할 수 있도록 개방한다.여주시는 이용자가 필요한 공공데이터를 직접 제안할 수 있는 의견수렴 창구도 함께 운영한다.시 관계자는 "시민에게 유용하고 민간 활용 가치가 높은 공공데이터를 지속적으로 발굴·개방하겠다"며 "필요한 데이터가 있다면 공공데이터 의견수렴 창구를 통해 제안해 달라"고 말했다.