'경마공원' 유치 둘러싼 이천시 5개 읍·면 경쟁 본격화

큰사진보기 ▲한국마사회와 경마공원 유치를 추진 중인 이천시에서 후보지를 둘러싼 읍·면 간 유치 경쟁이 본격화하고 있다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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한국마사회와 경마공원 유치를 추진 중인 이천시에서 후보지를 둘러싼 읍·면 간 유치 경쟁이 본격화하고 있다.장호원읍 주민들이 4000여 명의 서명을 받아 유치 의사를 밝힌 데 이어 부발읍과 신둔면, 호법면, 율면 등도 유치에 관심을 보이면서 이천시가 후보지 검토에 들어갔다.이천시는 최근 읍·면 지역을 대상으로 한국마사회·경마공원 유치 의향을 조사한 결과 장호원읍을 비롯해 부발읍, 신둔면, 호법면, 율면 등 5개 지역에서 적극적인 유치 의사가 확인됐다고 밝혔다.가장 먼저 움직인 곳은 장호원읍이다. 장호원읍에서는 주민 의견수렴 회의를 거쳐 주민 추진위원회를 구성했으며 4000여 명이 참여한 1차 주민 서명부를 이천시에 제출했다.신둔면과 호법면 주민들도 경마공원 유치를 요구하는 건의서 제출을 준비하고 있다. 여러 읍·면이 유치 의사를 밝힘에 따라 이천시는 향후 입지 여건과 주민 수용성 등을 검토해 후보지를 좁혀나갈 것으로 보인다.이천시가 경마공원 유치에 적극적으로 나서는 배경에는 세수와 일자리, 관광객 유입 등에 대한 기대가 있다.시는 과천 경마공원과 유사한 규모로 운영될 경우 레저세 징수교부금 약 63억원을 포함해 연간 490억원 안팎의 세입 효과가 있을 것으로 추산하고 있다.또 경마 관계자와 협력업체 등 기존 근무 기반 약 3000명이 함께 이동하고 시설관리와 경비, 미화, 식음료 등의 분야에서 추가적인 지역 일자리도 만들어질 것으로 기대하고 있다.연간 방문객도 200만명 이상으로 예상하면서 숙박과 음식, 교통 등 주변 상권으로 경제적 효과가 확산될 수 있다는 것이 이천시의 판단이다.다만 이 같은 세입과 고용·방문객 규모는 과천 경마공원과 유사한 규모의 시설이 이천에 들어선다는 것을 전제로 한 이천시의 추산이다. 실제 이전 규모와 사업 방식 등에 따라 경제적 효과는 달라질 수 있다.이천시는 기존 말산업 기반도 유치의 강점으로 내세우고 있다. 이천은 말산업특구로 지정돼 있으며 26개 농가에서 470여 마리의 말을 사육하고 있다. 시에 따르면 이는 전국 말 사육 개체의 약 10% 수준이다.말 전문 동물병원에서는 연간 5600여 마리의 말을 진료하고 있으며 휴양마 승마장 등 관련 시설도 운영되고 있다.성수석 이천시장은 "시민들의 유치 의지와 이천시가 가진 말산업 기반, 광역교통망을 바탕으로 한국마사회와 경마공원 유치에 힘을 쏟겠다"고 말했다.