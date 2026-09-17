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26.09.17 16:07최종 업데이트 26.09.17 16:07

경북 울진에서 금광 매몰사고... 1명 사망, 1명 부상

갱도 내부 정리 작업 중 바위 무너져내려... 추가 붕괴 위험은 없는 것으로 파악

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17일 오전 경북 울진군 북면 사계리의 한 금광 내부에서 천정이 무너져 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.
17일 오전 경북 울진군 북면 사계리의 한 금광 내부에서 천정이 무너져 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다. ⓒ 경북소방본부

경북 울진의 한 금광에서 갱도가 무너져 작업자 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.

17일 경북경찰청과 경북소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 28분께 울진군 북면 사계리 한 금광 갱도 안에서 천장 바위가 무너져 내려 작업 중이던 60대 작업자 2명이 사고를 당했다.

사고는 갱도 입구에서 245m 들어간 폭 4m, 높이 7m 지점에서 발생한 것으로 파악됐다.

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사고 당시 작업자들은 작은 포크레인을 이용해 갱도 내부를 정리하던 중이었던 것으로 알려졌다.

사고로 포크레인 기사 A씨(62)씨가 바위에 깔렸다가 심정지 상태로 발견돼 울진군의료원으로 옮겨졌으나 낮 12시 30분께 사망 판정을 받았다.

함께 작업하던 B(61, 안전관리자)씨는 사고 현장에서 빠져나왔으나 왼쪽 다리 아랫부분을 다쳐 닥터헬기로 안동병원에 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰과 소방당국은 갱도 내부를 수색하며 추가 인명 피해 여부와 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 갱도 내의 추가 붕괴 위험은 없는 것으로 파악하고 있다.

사고가 난 금광은 경기도 하남시에 있는 광물자원개발업체가 운영하고 있는 있으며 경찰은 정확한 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 조사할 예정이다.

#금광매몰사고#경북울진#경북경찰청#경북소방본부

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