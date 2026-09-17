이 대통령 "중동위기로 재생에너지 전환 장애, IEA와 협력"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 청와대에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견하고 있다. 2026.9.17 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 17일 오후 청와대에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견하고 최근 중동 상황 및 네팔 대홍수 등 격화되는 에너지·기후위기 속 국제 에너지 시장과 산업 동향 등에 대해 논의했다.이 대통령은 이 자리에서 "전 세계적으로 에너지 위기가 고조되고 있어 국제에너지기구도 고민이 많으실 것 같다"며 "우리도 재생에너지 중심으로 에너지 체계를 대대적으로 바꾸는 중이긴 한데 최근 중동 위기 때문에 생긴 에너지 위기가 이러한 전환에 큰 장애가 되고 있다"고 했다.이어 "대한민국에도 중대한 국면이고 전 세계적으로 에너지 관련해서 위기의식이 높을 텐데 그 대응 방식이나 앞으로 전개될 상황에 대해서 좋은 의견을 부탁드린다"며 "대한민국도 국제에너지기구의 전략적 방침에 따라서 국제적인 협조를 아끼지 않겠다"고 밝혔다.비롤 사무총장은 에너지 위기에 대한 이 대통령의 인식에 공감을 표하면서 "여러 정부 그리고 비즈니스 업계의 리더 분들과 얘기를 나누어 보면 현재의 위기 상황을 대응하고 타개하는 것에도 관심이 많지만 새로운 전략들을 수립하는 데에도 (리더들이) 많은 생각을 하고 있다"고 밝혔다.특히 그는 석유·석탄·가스 같은 화석 연료 기반의 에너지 소비를 전기 중심으로 바꾸는 '전기화'를 에너지 안보를 위한 중요한 정책이라 짚으면서 한국이 그 '모범사례'라고 말했다.그는 "이 전기화 목표를 달성한다면 한국의 주권과 경제에 도움이 될 뿐만 아니라 기후위기에 대응하기 위한 탄소배출 감축에도 기여할 것"이라고 강조했다.한편 이날 접견은 지난 6월 G7 정상회의를 계기로 이 대통령이 제안한 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망 회복력 강화 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.