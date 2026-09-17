전남경찰, 추석 연휴 교통 관리 강화... 암행순찰차·드론 투입

큰사진보기 ▲전남경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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전남경찰청과 전남자치경찰위원회는 추석 연휴 기간(24~27일) 특별 교통관리에 나선다.연휴기간이 짧아 차량 이동이 단기간 집중될 것으로 예상됨에 따라 교통량과 지역별 여건을 고려한 단계별 교통관리 대책을 추진한다.먼저 1단계로 추석 전인 17일부터 22일까지 전통시장·대형마트·기차역·터미널 등 명절 준비로 교통량이 증가하는 장소를 중심으로 경찰을 배치해 소통 관리를 강화할 계획이다.2단계로 연휴 전날인 23일부터 27일까지는 고속도로 등 주요 도로와 성묫길을 중심으로 교통경찰을 집중 배치해 혼잡을 최소화하기로 했다.이 기간 전남경찰은 교통·지역 경찰 등 총 1567명의 경찰력과 순찰차·싸이카 등 709대의 장비를 투입한다.음주운전, 과속, 신호위반 등 주요 교통법규위반 행위는 엄정하게 단속한다.대면 단속뿐만 아니라 비대면 단속도 이뤄진다. 일반도로는 암행순찰차 3대, 고속도로는 암행순찰차 4대와 드론·헬기 각 1대를 투입한다.전남경찰은 올 들어 8월 말까지 암행순찰차를 활용해 과속 운전 2만5170건을 단속한 바 있다.TBN교통방송, 도로 전광판도 활용해 실시간 교통정보와 우회도로 등 교통정보도 적극 제공해 시민 불편을 덜기로 했다.전남경찰청 관계자는 "경찰력을 적극 투입해 선제적으로 교통 관리를 함으로써 교통 혼잡을 최소화해 시민과 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.